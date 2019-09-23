Первый “бюджет Зеленского” уже в Раде. Почему его все равно будут переписывать?

Бюджет на 2020 год уже у депутатов – Кабмин подал в срок свою версию проекта. Но много говорить о ней нет смысла: скорее всего ко 2 ноября, когда Рада получит окончательную редакцию документа, бюджет изменится до неузнаваемости.
Причин несколько. Во-первых, текущую версию сверстали скорее формально (некоторые статьи в доходной и расходной части просто скопированы из бюджета-2019), во-вторых, она построена на старых макропрогнозах, в третьих, не учитывает суперпродуктивной работы новой Рады.
Столь "сырой" проект Кабмин подал в Раду умышленно – чтобы не нарушать сроки бюджетного процесса, заявил на презентации документа премьер-министр Алексей Гончарук. Из-за спешки первая версия бюджета почти не учитывает обещаний президента Владимира Зеленского и его партии Слуга народа, с которыми они шли на выборы, добавил он.
"До 2 ноября мы должны доработать проект бюджета с учетом всех реформ, которые сейчас проводят Кабмин и парламент, – сказал в своем видеоблоге Гончарук. – Я надеюсь, что депутаты проголосуют за финальную версию в ноябре". Это значит, что в ближайшие полтора месяца бюджет-2020 практически полностью перепишут. Что изменится прежде всего – в разборе LIGA.net.
КАКОЙ БЮДЖЕТ ПОДАЛИ И ПОЧЕМУ ЕГО ТОЧНО ИЗМЕНЯТ
Основные параметры первой версии госбюджета-2020 мало чем отличаются от редакции 2019 года. Доходы и расходы указаны с ростом на 5% (до 1,080 и 1,170 трлн грн соответственно), к минимальной зарплате авторы документа прибавили 550 грн (до 4723 грн), к минимальной пенсии – 131 грн (1769 грн).
Существенно больше денег значится за оборонной сферой (+33 млрд грн), дефицитом Пенсионного фонда (172 млрд, в 2019-м было 168 млрд грн) и дорогами (рекордные 75 млрд грн: в Дорожный фонд в 2020 году планируется отчислять 100% акцизов на топливо, раньше было 75%).
Меньше – за субсидиями (47,6 вместо 56 млрд грн) и Фондом регионального развития (9,5 млрд вместо 12,2 млрд грн). Дотаций аграриям в 2020-м вообще не планируется.
Подробнее об основных цифрах "кабминовского" бюджета можно почитать здесь >>>. О том, как принимали бюджет-2019 – здесь >>>.
Бюджет построен на консервативных оценках украинской экономики в следующем году: рост ВВП 3,3%, инфляция 6%, среднегодовой курс доллара – 28,2 грн/$, дефицит бюджета – 2,09% ВВП (в 2019 – 2,28%).
Эти цифры – главная причина, почему итоговый бюджет-2020 будет пересмотрен. Темпы роста ВВП и курс гривни взяты из майского прогноза Минэкономики. В октябре обновленное министерство (теперь его возглавляет Тимофей Милованов) представит новую оценку – прежде всего по ВВП и курсу.
Если депутаты примут эту редакцию бюджета за основу (это нужно сделать до 20 октября), ко второму чтению документ полностью перепишут – уже на основании новых макропрогнозов. Более высокие темпы роста ВВП означают большие поступления от налогов, прежде всего НДС, который дает около 40% доходов бюджета.
От курса с одной стороны зависят импортные налоги (рассчитываются из долларовой стоимости ввозимых товаров), с другой – гривневые объемы выплат по госдолгу (их будет меньше) и внутренний НДС (когда доллар дешевеет, население может купить за гривню больше импортных товаров).
"Наш план – рост экономики в 2020 году не менее 5%, в идеале – 7%, – рассказала во время презентации бюджета в профильном комитете Рады министр финансов Оксана Маркарова. – Амбициозно, но реалистично, если парламент продолжит принимать инвесториентированные решения: я говорю о приватизации, концессиях, открытии рынка земли, легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и т.п.".
Маркарова выступила с презентацией бюджета в парламенте 20 сентября, в профильном комитете (возглавляет Юрий Аристов) она представила проект двумя днями ранее. "Мы бы хотели, чтобы этот бюджет был принят в первом чтении, дополнительные доходы можно распределить потом", – предложила депутатам министр.
Замечания нардепов – важный источник для потенциальных изменений в конечной версии бюджета, но пространство для увеличения расходов у Кабмина есть и без этого. Первая версия бюджета построена на росте доходов и расходов на 5%, тогда как номинальный ВВП (3,3% роста плюс "дефлятор ВВП" – один из статистических показателей инфляции) даже при текущем относительно консервативном прогнозе должен вырасти на 13%.
Это значит, что даже без пересмотра макропрогноза, доходную часть бюджета уже сейчас можно расширить на 133 млрд грн до 1,159 трлн грн (в первой версии – 1,080 трлн), расходную – на 145 млрд грн до 1,257 трлн грн (сейчас – 1,170 трлн). Это – больше половины оборонных расходов или еще один бюджет на образование.
Если оценка темпов роста ВВП будет улучшена до 5%, дополнительных денег в бюджете станет еще больше. Насколько – зависит от прогноза среднегодового курса доллара. В первой половине 2019 года из-за курсовой разницы порядка 5% (бюджет верстали на среднем курсе 28,2, фактически было 26,9 грн/$) таможня недополучила около 15 млрд грн поступлений, писал в статье на LIGA.net главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.
Дополнительные источники доходов – реформы, о которых говорила Маркарова. Точно оценить их эффект сложно, но некоторые изменения все же можно измерить в деньгах.
Открытие рынка земли. В планах правительства – запуск рынка земли с октября 2020 года. По оценкам экспертов Центра экономической стратегии, продажа 50% государственных земель (всего около 10 млн га) могла бы принести бюджету более $11,7 млрд, еще $0,7 млрд – эффект на НДС благодаря увеличению потребления после продажи части паев.
Повышение ренты (законопроект №1210, готовится к рассмотрению в Рады). Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев предлагает увеличить ставку ренты на добычу железной руды с 8% до 10%, а в качестве базы налогообложения вместо стоимости добытой руды использовать цену готовой продукции. По оценкам Гетманцева "плюс" изменений для бюджета составит порядка 2-4 млрд грн, в Федерации металлургов говорят о 13 млрд грн в год.
Тотальная фискализация (требование по обязательному использованию кассовых аппаратов почти всеми торговцами). По оценке Госрегуляторной службы штрафы за нарушение новых правил в 2020 могут составить 2,6 млрд грн.
Легализация игорного бизнеса. Минфин времен Александра Данилюка оценивал эффект в 5 млрд грн. Маркарова подтвердила эту оценку.
Янтарь. Реальной оценки нет, но премьер Гончарук говорил о потерях бюджета от нелегальной добычи янтаря в "миллиарды долларов".
В прошлом году Минфину удалось "без потерь" провести через парламент бюджет-2019: доходная и расходные части почти не изменились по сравнению с первоначальной редакцией. Тогда правительству было важно вписаться в согласованный с МВФ дефицит – 2,3% ВВП, что было главным условием для получения очередной порции финансирования.
Сейчас в Украине также работает миссия МВФ. По информации Bloomberg, стороны обсуждают новую долгосрочную программу на $5 млрд. Вероятно, дефицит бюджета – по-прежнему одна из ключевых позиций в переговорах.
Первая версия Кабмина говорит о 2,08% ВВП: на презентации проекта 15 сентября Гончарук заявил, что правительство намерено "защищать этот показатель".
Защитить столь низкий уровень дефицита Кабмину будет непросто: депутаты уже работают над поправками, многие из них разочарованы низкими темпами роста социальных стандартов. Кабмин согласен не со всеми пожеланиями нардепов, но о необходимости повышения некоторых статей расходов ко второму чтению говорят и в самом правительстве.
Прожиточный минимум, пенсии. В пояснительной записке к проекту бюджета сказано, что Кабмин хотел бы увеличить прожиточный минимум до 4251 гривни. Текущая редакция построена на вдвое меньшей сумме. От этого зависит размер минимальной пенсии (а значит, вероятно, и бюджетного финансирования дефицита Пенсионного фонда), выплаты инвалидам и сиротам, другие соцрасходы.
Если темпы роста ВВП на следующий год все же пересмотрят до 5%, вопрос удвоения прожиточного минимума будет обсуждаться в первую очередь, рассказал LIGA.net собеседник в руководстве бюджетного комитета Рады.
Деньги на земельную реформу и поддержку АПК. Кабмин пока выделил 4,4 млрд грн на сопровождение земельной реформы – эти деньги должны пойти на компенсацию процентной ставки фермерам, которые решат купить дополнительный участок в кредит (правительство хочет, чтобы ставка не превышала 5%).
Два собеседника LIGA.net в бюджетном комитете отметили, что вопрос дотаций агрокомпаниям и более серьезного бюджета "на рынок земли" - среди приоритетов перед вторым чтением.
Дороги. Маркарова рассчитывает, что с увеличением темпов роста экономики, наполнение Дорожного фонда за счет топливных акцизов существенно вырастет, текущие 75 млрд грн на дороги – не предел. Дополнительный источник денег – средства международных доноров Украины (ЕБРР, ЕИБ), за счет чего финансирование строительства дорог можно увеличить в разы, говорит глава Минфина.
Фонд регионального развития. 9,5 млрд грн для регионов на 2020 год – категорически не устраивают депутатов-мажоритарщиков. Сюда же входит пресловутая субвенция на социально-экономическое развитие, которая неформально считается легальным способом "подкупа" избирателей на местах. В первой версии бюджета ее вообще нет.
В бюджете-2019 между первым и вторым чтением депутатам удалось раздуть эту статью на 3 млрд до 12,2 млрд грн. В 2020-м ее финансирование должно быть не меньшим, а то и большим, считает замглавы бюджетного комитета Иван Крулько (Батькивщина).
Что Кабмин не хотел бы повышать
Субсидии. На оплату коммуналки в 2020-м выделят на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019-м. Менять Кабмин ничего не намерен – максимум, может измениться "дизайн" программы выплаты субсидий, заявил Гончарук. Платить меньше поможет закон о верификации получателей госпомощи, принятый Радой на прошлой неделе, надеются в правительстве.
Минимальная зарплата. Повышение на 550 гривен незначительно опережает инфляцию, но в целом соответствует темпам повышения продуктивности труда в Украине, отмечает Маркарова. "Это небольшое повышение, но наш месседж – зарплаты должны быть привязаны к продуктивности", – указывает министр.
Бюджет на образование. Зарплаты бюджетников в 2020 году, согласно первой версии бюджета, вырастут на уровень инфляции+2%, рассказала в парламентском комитете Маркарова, уточнив, что повышение зарплат учителей – "приоритет" для Кабмина Гончарука. При этом повышать бюджет на образование правительство не планирует. "Расходы на образование к ВВП в Украине одни из самых высоких среди стран OECD, – сказала глава Минфина, выступая в Раде. – Это значит, что нам нужно посмотреть, где мы неэффективно используем средства и перераспределять их на более важные нужды".
Опрошенные экономисты ожидают, что бюджет действительно будет существенно пересмотрен ко второму чтению. Но правительству не стоит закладывать слишком оптимистичные ожидания по росту экономики: лучше сохранить текущий консервативный прогноз, считают аналитики.
Замечаний несколько.
Курс важнее ВВП. Прогнозировать его нужно осторожно. Тренд на стабильное укрепление гривни становится более отчетливым, но важно учитывать, что с точки зрения всей экономики девальвация – это консервативный сценарий, а с точки зрения бюджета – оптимистичный, напоминает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.
В перспективе нескольких лет, крепкая гривня – скорее минус для бюджета: экспортная выручка станет приносить бизнесу меньше гривневых доходов, тогда как расходы будут расти за счет конкуренции с зарплатами для заробитчан в ЕС, увеличения стоимости электричества, налогов и т.п.. Конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках и внутри страны снизится – это риск для налоговых поступлений в бюджет, говорит начальник департамента по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько.
Предпосылок для бурного роста не так много. Рисков, по-прежнему, достаточно, поэтому 5-7% роста в год выглядят необоснованно, считает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик. "Да, темпы роста реального ВВП Украины ускорились до 4,6% во 2 квартале 2019, но объем промышленного производства остается слабым: 0,4% г/г в январе-июле", - отмечает он.
Реформы дадут эффект не сразу. Реакцию бизнеса на последние налоговые новации властей предсказать сложно: какая часть предпринимателей решит поставить РРО, а кто уйдет в тень – вопрос открытый, указывает заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.
Конкретный эффект реформ, начатых сейчас, будет виден в не в 2020-м, а в последующие годы, допускает Белан из Dragon Capital.
Остается неопределенной ситуация и с защитой прав инвесторов: отдельные судебные решения и попытки пошатнуть независимость НБУ последних месяцев, вызывают сомнения в скорой реформе судебной системы, что ограничит объемы возможных инвестиций в Украину даже при условии открытия рынка земли, считает Ребрик из Райффайзен банка.
Оптимизм может навредить. Аналитики сходятся во мнении: наиболее вероятный сценарий на 2020 год – рост украинской экономики около 3%. "Бюджетное планирование должно быть консервативными, прогноз роста реального ВВП в районе 3% выглядит вполне адекватным, - отмечает Блинов из Альфа-Банка. – К тому же у нас всегда будет возможность использовать дополнительные расходы в течение бюджетного года либо отказаться от части заимствований, что сократит долговую нагрузку на Украину".