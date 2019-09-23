Первый “бюджет Зеленского” уже в Раде. Почему его все равно будут переписывать?

Бюджет на 2020 год уже у депутатов – Кабмин подал в срок свою версию проекта. Но много говорить о ней нет смысла: скорее всего ко 2 ноября, когда Рада получит окончательную редакцию документа, бюджет изменится до неузнаваемости.

Причин несколько. Во-первых, текущую версию сверстали скорее формально (некоторые статьи в доходной и расходной части просто скопированы из бюджета-2019), во-вторых, она построена на старых макропрогнозах, в третьих, не учитывает суперпродуктивной работы новой Рады.

Столь "сырой" проект Кабмин подал в Раду умышленно – чтобы не нарушать сроки бюджетного процесса, заявил на презентации документа премьер-министр Алексей Гончарук. Из-за спешки первая версия бюджета почти не учитывает обещаний президента Владимира Зеленского и его партии Слуга народа, с которыми они шли на выборы, добавил он.

"До 2 ноября мы должны доработать проект бюджета с учетом всех реформ, которые сейчас проводят Кабмин и парламент, – сказал в своем видеоблоге Гончарук. – Я надеюсь, что депутаты проголосуют за финальную версию в ноябре". Это значит, что в ближайшие полтора месяца бюджет-2020 практически полностью перепишут. Что изменится прежде всего – в разборе LIGA.net.

КАКОЙ БЮДЖЕТ ПОДАЛИ И ПОЧЕМУ ЕГО ТОЧНО ИЗМЕНЯТ Основные параметры первой версии госбюджета-2020 мало чем отличаются от редакции 2019 года. Доходы и расходы указаны с ростом на 5% (до 1,080 и 1,170 трлн грн соответственно), к минимальной зарплате авторы документа прибавили 550 грн (до 4723 грн), к минимальной пенсии – 131 грн (1769 грн). Читайте также Кабмин не будет менять Налоговый кодекс под госбюджет-2020 Детали проекта бюджета: оборона, субсидии, госдолг Новый премьер рассказал, когда миссия МВФ приедет в Украину Существенно больше денег значится за оборонной сферой (+33 млрд грн), дефицитом Пенсионного фонда (172 млрд, в 2019-м было 168 млрд грн) и дорогами (рекордные 75 млрд грн: в Дорожный фонд в 2020 году планируется отчислять 100% акцизов на топливо, раньше было 75%). Меньше – за субсидиями (47,6 вместо 56 млрд грн) и Фондом регионального развития (9,5 млрд вместо 12,2 млрд грн). Дотаций аграриям в 2020-м вообще не планируется. Подробнее об основных цифрах "кабминовского" бюджета можно почитать здесь >>>. О том, как принимали бюджет-2019 – здесь >>>. Бюджет построен на консервативных оценках украинской экономики в следующем году: рост ВВП 3,3%, инфляция 6%, среднегодовой курс доллара – 28,2 грн/$, дефицит бюджета – 2,09% ВВП (в 2019 – 2,28%). Эти цифры – главная причина, почему итоговый бюджет-2020 будет пересмотрен. Темпы роста ВВП и курс гривни взяты из майского прогноза Минэкономики. В октябре обновленное министерство (теперь его возглавляет Тимофей Милованов) представит новую оценку – прежде всего по ВВП и курсу. Если депутаты примут эту редакцию бюджета за основу (это нужно сделать до 20 октября), ко второму чтению документ полностью перепишут – уже на основании новых макропрогнозов. Более высокие темпы роста ВВП означают большие поступления от налогов, прежде всего НДС, который дает около 40% доходов бюджета. От курса с одной стороны зависят импортные налоги (рассчитываются из долларовой стоимости ввозимых товаров), с другой – гривневые объемы выплат по госдолгу (их будет меньше) и внутренний НДС (когда доллар дешевеет, население может купить за гривню больше импортных товаров). "Наш план – рост экономики в 2020 году не менее 5%, в идеале – 7%, – рассказала во время презентации бюджета в профильном комитете Рады министр финансов Оксана Маркарова. – Амбициозно, но реалистично, если парламент продолжит принимать инвесториентированные решения: я говорю о приватизации, концессиях, открытии рынка земли, легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и т.п.".

Как сильно можно раздуть бюджет

Маркарова выступила с презентацией бюджета в парламенте 20 сентября, в профильном комитете (возглавляет Юрий Аристов) она представила проект двумя днями ранее. "Мы бы хотели, чтобы этот бюджет был принят в первом чтении, дополнительные доходы можно распределить потом", – предложила депутатам министр.

Замечания нардепов – важный источник для потенциальных изменений в конечной версии бюджета, но пространство для увеличения расходов у Кабмина есть и без этого. Первая версия бюджета построена на росте доходов и расходов на 5%, тогда как номинальный ВВП (3,3% роста плюс "дефлятор ВВП" – один из статистических показателей инфляции) даже при текущем относительно консервативном прогнозе должен вырасти на 13%.

Это значит, что даже без пересмотра макропрогноза, доходную часть бюджета уже сейчас можно расширить на 133 млрд грн до 1,159 трлн грн (в первой версии – 1,080 трлн), расходную – на 145 млрд грн до 1,257 трлн грн (сейчас – 1,170 трлн). Это – больше половины оборонных расходов или еще один бюджет на образование.

Если оценка темпов роста ВВП будет улучшена до 5%, дополнительных денег в бюджете станет еще больше. Насколько – зависит от прогноза среднегодового курса доллара. В первой половине 2019 года из-за курсовой разницы порядка 5% (бюджет верстали на среднем курсе 28,2, фактически было 26,9 грн/$) таможня недополучила около 15 млрд грн поступлений, писал в статье на LIGA.net главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Дополнительные источники доходов – реформы, о которых говорила Маркарова. Точно оценить их эффект сложно, но некоторые изменения все же можно измерить в деньгах.

Открытие рынка земли. В планах правительства – запуск рынка земли с октября 2020 года. По оценкам экспертов Центра экономической стратегии, продажа 50% государственных земель (всего около 10 млн га) могла бы принести бюджету более $11,7 млрд, еще $0,7 млрд – эффект на НДС благодаря увеличению потребления после продажи части паев.

Повышение ренты (законопроект №1210, готовится к рассмотрению в Рады). Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев предлагает увеличить ставку ренты на добычу железной руды с 8% до 10%, а в качестве базы налогообложения вместо стоимости добытой руды использовать цену готовой продукции. По оценкам Гетманцева "плюс" изменений для бюджета составит порядка 2-4 млрд грн, в Федерации металлургов говорят о 13 млрд грн в год.

Тотальная фискализация (требование по обязательному использованию кассовых аппаратов почти всеми торговцами). По оценке Госрегуляторной службы штрафы за нарушение новых правил в 2020 могут составить 2,6 млрд грн.

Легализация игорного бизнеса. Минфин времен Александра Данилюка оценивал эффект в 5 млрд грн. Маркарова подтвердила эту оценку.

Янтарь. Реальной оценки нет, но премьер Гончарук говорил о потерях бюджета от нелегальной добычи янтаря в "миллиарды долларов".

Какие расходы могут повысить

В прошлом году Минфину удалось "без потерь" провести через парламент бюджет-2019: доходная и расходные части почти не изменились по сравнению с первоначальной редакцией. Тогда правительству было важно вписаться в согласованный с МВФ дефицит – 2,3% ВВП, что было главным условием для получения очередной порции финансирования.

Сейчас в Украине также работает миссия МВФ. По информации Bloomberg, стороны обсуждают новую долгосрочную программу на $5 млрд. Вероятно, дефицит бюджета – по-прежнему одна из ключевых позиций в переговорах.

Первая версия Кабмина говорит о 2,08% ВВП: на презентации проекта 15 сентября Гончарук заявил, что правительство намерено "защищать этот показатель".



Защитить столь низкий уровень дефицита Кабмину будет непросто: депутаты уже работают над поправками, многие из них разочарованы низкими темпами роста социальных стандартов. Кабмин согласен не со всеми пожеланиями нардепов, но о необходимости повышения некоторых статей расходов ко второму чтению говорят и в самом правительстве.

Прожиточный минимум, пенсии. В пояснительной записке к проекту бюджета сказано, что Кабмин хотел бы увеличить прожиточный минимум до 4251 гривни. Текущая редакция построена на вдвое меньшей сумме. От этого зависит размер минимальной пенсии (а значит, вероятно, и бюджетного финансирования дефицита Пенсионного фонда), выплаты инвалидам и сиротам, другие соцрасходы.

Если темпы роста ВВП на следующий год все же пересмотрят до 5%, вопрос удвоения прожиточного минимума будет обсуждаться в первую очередь, рассказал LIGA.net собеседник в руководстве бюджетного комитета Рады.

Деньги на земельную реформу и поддержку АПК. Кабмин пока выделил 4,4 млрд грн на сопровождение земельной реформы – эти деньги должны пойти на компенсацию процентной ставки фермерам, которые решат купить дополнительный участок в кредит (правительство хочет, чтобы ставка не превышала 5%).

Два собеседника LIGA.net в бюджетном комитете отметили, что вопрос дотаций агрокомпаниям и более серьезного бюджета "на рынок земли" - среди приоритетов перед вторым чтением.

Дороги. Маркарова рассчитывает, что с увеличением темпов роста экономики, наполнение Дорожного фонда за счет топливных акцизов существенно вырастет, текущие 75 млрд грн на дороги – не предел. Дополнительный источник денег – средства международных доноров Украины (ЕБРР, ЕИБ), за счет чего финансирование строительства дорог можно увеличить в разы, говорит глава Минфина.

Фонд регионального развития. 9,5 млрд грн для регионов на 2020 год – категорически не устраивают депутатов-мажоритарщиков. Сюда же входит пресловутая субвенция на социально-экономическое развитие, которая неформально считается легальным способом "подкупа" избирателей на местах. В первой версии бюджета ее вообще нет.

В бюджете-2019 между первым и вторым чтением депутатам удалось раздуть эту статью на 3 млрд до 12,2 млрд грн. В 2020-м ее финансирование должно быть не меньшим, а то и большим, считает замглавы бюджетного комитета Иван Крулько (Батькивщина).

Что Кабмин не хотел бы повышать

Субсидии. На оплату коммуналки в 2020-м выделят на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019-м. Менять Кабмин ничего не намерен – максимум, может измениться "дизайн" программы выплаты субсидий, заявил Гончарук. Платить меньше поможет закон о верификации получателей госпомощи, принятый Радой на прошлой неделе, надеются в правительстве.

Минимальная зарплата. Повышение на 550 гривен незначительно опережает инфляцию, но в целом соответствует темпам повышения продуктивности труда в Украине, отмечает Маркарова. "Это небольшое повышение, но наш месседж – зарплаты должны быть привязаны к продуктивности", – указывает министр.

Бюджет на образование. Зарплаты бюджетников в 2020 году, согласно первой версии бюджета, вырастут на уровень инфляции+2%, рассказала в парламентском комитете Маркарова, уточнив, что повышение зарплат учителей – "приоритет" для Кабмина Гончарука. При этом повышать бюджет на образование правительство не планирует. "Расходы на образование к ВВП в Украине одни из самых высоких среди стран OECD, – сказала глава Минфина, выступая в Раде. – Это значит, что нам нужно посмотреть, где мы неэффективно используем средства и перераспределять их на более важные нужды".

Каким должен быть бюджет. Мнение экономистов

Опрошенные экономисты ожидают, что бюджет действительно будет существенно пересмотрен ко второму чтению. Но правительству не стоит закладывать слишком оптимистичные ожидания по росту экономики: лучше сохранить текущий консервативный прогноз, считают аналитики.

Замечаний несколько.

Курс важнее ВВП. Прогнозировать его нужно осторожно. Тренд на стабильное укрепление гривни становится более отчетливым, но важно учитывать, что с точки зрения всей экономики девальвация – это консервативный сценарий, а с точки зрения бюджета – оптимистичный, напоминает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

В перспективе нескольких лет, крепкая гривня – скорее минус для бюджета: экспортная выручка станет приносить бизнесу меньше гривневых доходов, тогда как расходы будут расти за счет конкуренции с зарплатами для заробитчан в ЕС, увеличения стоимости электричества, налогов и т.п.. Конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках и внутри страны снизится – это риск для налоговых поступлений в бюджет, говорит начальник департамента по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Предпосылок для бурного роста не так много. Рисков, по-прежнему, достаточно, поэтому 5-7% роста в год выглядят необоснованно, считает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик. "Да, темпы роста реального ВВП Украины ускорились до 4,6% во 2 квартале 2019, но объем промышленного производства остается слабым: 0,4% г/г в январе-июле", - отмечает он.

Реформы дадут эффект не сразу. Реакцию бизнеса на последние налоговые новации властей предсказать сложно: какая часть предпринимателей решит поставить РРО, а кто уйдет в тень – вопрос открытый, указывает заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Конкретный эффект реформ, начатых сейчас, будет виден в не в 2020-м, а в последующие годы, допускает Белан из Dragon Capital.

Остается неопределенной ситуация и с защитой прав инвесторов: отдельные судебные решения и попытки пошатнуть независимость НБУ последних месяцев, вызывают сомнения в скорой реформе судебной системы, что ограничит объемы возможных инвестиций в Украину даже при условии открытия рынка земли, считает Ребрик из Райффайзен банка.

Оптимизм может навредить. Аналитики сходятся во мнении: наиболее вероятный сценарий на 2020 год – рост украинской экономики около 3%. "Бюджетное планирование должно быть консервативными, прогноз роста реального ВВП в районе 3% выглядит вполне адекватным, - отмечает Блинов из Альфа-Банка. – К тому же у нас всегда будет возможность использовать дополнительные расходы в течение бюджетного года либо отказаться от части заимствований, что сократит долговую нагрузку на Украину".