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Обзор | Победа Китая. Зачем 15 стран Азии и Океании создали крупнейший на планете торговый блок

16.11.2020, 20:43
Победа Китая. Зачем 15 стран Азии и Океании создали крупнейший на планете торговый блок - Фото
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук (слева) и министр промышленности и торговли Чан Туан Ань (справа). Закрытие виртуальной церемонии подписания ВРЭП, в Ханое, Вьетнам, фото: LUONG THAI LINH /EPA

Обзор материалов из Financial Times, Bloomberg и Associated Press

Лидеры 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона в воскресенье,15 ноября, подписали документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Они стали членами крупнейшего в мире торгового соглашения о свободной торговле. 

Историческому моменту предшествовали восемь лет интенсивных переговоров, главную скрипку в которых играли Китай, Япония и Южная Корея. Соглашение подписали в прямом эфире в режиме телемоста на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В экономический блок вошли Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также 10 стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Обозреватели иностранных СМИ и экономисты видят в этом соглашении растущее влияние Китая в регионе и потерю позиций США. 

LIGA.net выбрала самое важное из материалов Financial Times, Bloomberg и Associated Press

 
Космические цифры — мечты Индо-Тихоокеанского региона

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (далее — ВРЭП), охватит около трети мировой торговли и общемирового ВВП, пишет Financial Times.

Торговое соглашение уже к 2030 году может принести мировой экономике около $200 млрд и 0,2% ВВП в год – странам члена союза, рассказал FT профессор международной экономики Университета Джона Хопкинса Майкл Пламмер. 

15 стран подписали новое соглашение на саммите АСЕАН, прошедшем в формате телемоста, фото: VNA HANDOUT / EPA

По расчетам министра торговли Индонезии Агуса Супарманто, ВРЭП поможет увеличить экспорт на 11% и инвестиции на 22% через пять лет после ратификации соглашения, цитирует его Bloomberg.

"В целом, ВРЭП — платформа необходимая для восстановления Индо-Тихоокеанского региона после COVID", — отмечает в комментарии Associated Press Джеффри Уилсон, директор по исследованиям Perth USAsia Center.

Что предусматривает соглашение

Среди преимуществ соглашения — отмена тарифов минимум на 92% на продаваемых товаров между странами-участницами. Соглашение о ВРЭП дает достаточную свободу, чтобы удовлетворить разрозненные потребности таких разных членов союза, как Мьянма, Сингапур, Вьетнам и Австралия, пишет Bloomberg.

В отличие от ЕС или Транстихоокеанского партнерства, ВРЭП не требует от стран-участниц принятия мер по либерализации своей экономики и защиты трудовых прав, экологических стандартов и интеллектуальной собственности. 

В то же время, торговый блок устанавливает правила для торговли, которые будут способствовать инвестициям в регионе, — объяснял в комментарии Associated Press Джеффри Уилсон.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук (слева) и министр промышленности и торговли Чан Туан Ань (справа) на прямой связи с Китаем, фото: LUONG THAI LINH / EPA

Сделка была бы еще крупнее, если Индия не покинула переговоры в ноябре 2019 года, пишет Financial Times. Индийские предприятия тогда испугались, что страну наводнят дешевые товары из Китая, а от низких пошлин пострадают местные производители.

Участники ВРЭП заявляют, что дверь для Индии всегда остается открытой. 

Ход Китая и реакция США

Подписанное соглашение – удачный стратегический и экономический ход Китая, пишет Associated Press.

Сегодня Китай – крупнейший рынок в регионе с населением более 1,3 миллиарда человек, что позволяет Пекину позиционировать себя "автором глобализации и многостороннего сотрудничества", а также влиять на правила, регулирующие региональную торговлю, считает Гарет Лезер, старший азиатский экономист Capital Economics. 

Министр торговли США Уилбур Росс уже охарактеризовал документ — "договором очень низкого качества", пишет Bloomberg. 
Заключение договора демонстрирует снижение влияния Америки и может затруднить конкуренцию американским компаниям в регион, пишет издание. 

Южно-Азиатский регион сейчас следит за тем, как будет развиваться политика США в области торговли после смены правительства и прихода в Белый дом Джо Байдена.

Фотографии президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты Джо Байдена на экране в баре, Шанхай, Китай, 3 ноября, Ночью перед выборами США. Фото: ALEX PLAVEVSKI / EPA

"Подписание ВРЭП — это не только знаковое достижение восточноазиатского регионального сотрудничества, но и победа многосторонности и свободной торговли", — отметил премьер-министр Китая Ли Кэцяна, которого цитирует Associated Press.

Опасения из-за растущего влияния Китая могут заставить Байдена начать более активное взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии для защиты интересов США, предполагает издание.

В любом случае, решение президента США Дональда Трампа в 2017 году выйти из другого Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения — Транстихоокеанского партнерства — существенно ослабило способность Америки конкурировать с Китаем в регионе, пишет Bloomberg.

Теперь США находятся за пределами двух основных торговых блоков, рассуждает Financial Times. А это значит, что и ЕС, и США, традиционные торговые сверхдержавы мира, могут потерять свой голос, если Азия установит новые торговые правила игры. 

Диана Манучарян
Диана Манучарян
корреспондент LIGA.net
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