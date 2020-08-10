Доллар на межбанке дешевеет: рынок успокоился после смены главы НБУ и снова ощущает последствия карантина. Что дальше?

Первая неделя августа закончилась для гривни удачно, курс не просто удержался ниже отметки 28 грн/$, но и приблизился к отметке 27,5 грн/$ - впервые с середины июля.

Что помогает гривне? Во-первых, рынки перестали нервничать из-за смены руководства НБУ и заявлений политиков о “пользе девальвации”. Во-вторых, последствия карантина приглушают бизнес-активность в Украине и спрос на доллар не велик, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Что сейчас влияет на курс и что будет с ценной валюты в ближайшем будущем? Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

“Доллар по 28” пока не пришел. Что происходит с курсом

Почти весь июль валютный рынок постоянно будоражило: доллар стабильно дорожал и только в последнюю неделю месяца украинский межбанк увидел укрепление гривни. Итог июля: “доллар по 28” так и не случился, курс остановился на уровнях 27,7/27,73 грн/$.

Тренд на укрепление нацвалюты пока сохраняется и в августе. За неделю гривня отыграла еще 12 копеек. В понедельник, 10 августа, валютный рынок входит с котировками 27,6/27,62 грн/$.

Утром этого же дня доллары в кассах банков можно было купить по 27,65-27,9 грн/$, евро – по 32,6-33,1 грн/€.

Возвращение карантинных трендов, тактика иностранцев, слабый выкуп НБУ. Что влияет на курс

На межбанк вернулся карантин

В последние несколько недель опрошенные LIGA.net аналитики регулярно отмечали: у июльской девальвации были скорее политические, а не экономические корни.

Во-первых, политики как раз в середине лета начали активно комментировать “слишком крепкую гривню”, во-вторых, поменялось руководство НБУ (вместо Якова Смолия пришел Кирилл Шевченко), от которого во многом зависит происходящее с курсом.

Пока рынок волновался о “долларе по 30” (о чем недавно порассуждал президент Владимир Зеленский), экономические факторы, позволившие гривне в апреле-июне отыграть значительную часть мартовской девальвации, отошли на второй план.

Сейчас, “донацбанковская” ситуация, похоже, вернулась на рынок, говорят опрошенные LIGA.net финансисты. Ее характерные черты: слабый импорт, который так и не восстановился после карантина и относительно стабильное предложение валюты, поскольку с бизнесом главных украинских экспортеров – аграриев и металлургов – пока все в порядке.

Косвенно это предположение подтверждается тем, что после обвала в марте-апреле на треть, в последующие месяцы рост среднедневных объемов межбанка не выходил за пределы 5-10% (это нельзя назвать серьезными темпами восстановления).

Все – из-за просадки импорта. Экспорт продолжает работать в прежнем режиме: на прошлой неделе гривню поддержали продажи со стороны агроэксопртеров, которые заканчивают сбор урожая озимых культур.

Когда деловая активность, а значит и всплеск спроса на доллар, может восстановиться? Банкиры указывают на осень. Как минимум, один из источников спроса известен: Нафтогаз, которому нужно готовиться к отопительному сезону. Но в этом году закупки газа будут значительно меньшими, чем обычно: благодаря теплой зиме 2019-20 Украина использовал только треть от накопленного в подземных хранилищах газа.

Нерезиденты уходят, но осторожно

Другой стабильный источник спроса на валюту в Украине – иностранные инвесторы, которые ранее вкладывались в долги правительства (облигации внутреннего госзайма, ОВГЗ), похоже, определились с тактикой выхода из украинских активов.

Если коротко – им невыгодна девальвация. Многие заходили в гривневые облигации при курсе 24-26 грн/$. Уходить сейчас, и покупать доллар по 27-28 для многих будет означать потери на курсовой разнице. Поэтому нерезиденты выходят из гривни постепенно, несмотря на то, что Минфин исправно выплачивает погашения и проценты по старым выпускам (например, более 15 млрд грн в прошлую среду – очень большая сумма).

За первую неделю августа снижение портфеля ОВГЗ у нерезедентов составило 1,5 млрд грн или 55 млн грн. Пока это незаметные суммы для украинского межбанка.

Евро остается дорогим

Курс евро на межбанке пока не смог пересечь отметку 33 грн/€ (в отличие от розницы): после длительного роста курс даже откатился до 32,5 грн/€.

Стоимость евровалюты в Украине полностью зависит от происходящего на мировых финансовых рынках. Там – доллар дешевеет практически ко всем основным активам. Причин много. О чем речь и как долго это продлится? Детали читайте в подробном разборе LIGA.net.

НБУ нечего покупать

Нацбанк на прошлой неделе купил на рынке $40 млн – одна из самых слабых интервенций выкупа со стороны регулятора в этом году. Это дополнительное подтверждение того, что активность торгов на межбанке оставляет желать лучшего.

28 пока не будет. Прогноз курса до 14 августа

Опрошенные LIGA.net банкиры пока не ожидают новой волны девальвации: доллара “по 28” пока не бедет, возможен даже откат курса ниже 27,5 грн/$.

Прогнозный диапазон на эту неделю: 27,5 – 27,9 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Ефремов (Аккордбанк), Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Андрей Приходько (банк Кредит Днепр), аналитики инвесткомпании ICU.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.