Почему доллар опять дорожает. Что будет с курсом после Нового года: прогноз до 10 января

Последние дни 2019 года были неудачными для гривни: впервые с октября недельные торги на межбанке закончились подорожанием доллара – почти на 50 копеек до 23,74/23,79 грн/$. На таком уровне курс доллара продержится минимум до 3 января – первого полноценного рабочего дня банковской системы после праздников.

Кто виноват в "новогоднем" обвале гривни и сколько будет стоить доллар в первых числах 2020 года – в недельном обзоре LIGA.net.

Доллар "по 24" вернулся

Последнюю неделю декабря гривня начала с очередного четырехлетнего минимума – 23,25 грн/$. "Доллар по 23" был близко, но ситуация развернулась сразу же после выходного дня 25 декабря.

Почему так? 26 декабря совпало четыре ключевых фактора.

Иностранцы на каникулах . Финальный в этом году аукцион Минфина по размещению ОВГЗ не привлек особого интереса со стороны иностранных инвесторов (укрепление гривни почти на 15% за год – их заслуга. Почему – читайте здесь. О том, как дешевый доллар влияет на экономику – здесь). В бюджет привлекли 5,3 млрд грн, из них 4,7 млрд или $205 млн дали облигации в валюте (на курс эти бумаги особо не влияют).

. Финальный в этом году аукцион Минфина по размещению ОВГЗ не привлек особого интереса со стороны иностранных инвесторов (укрепление гривни почти на 15% за год – их заслуга. Почему – читайте здесь. О том, как дешевый доллар влияет на экономику – здесь). В бюджет привлекли 5,3 млрд грн, из них 4,7 млрд или $205 млн дали облигации в валюте (на курс эти бумаги особо не влияют). Нафтогаз принес много долларов. На рынок с очень крупным объемом валюты вышел НАК Нафтогаз. Госкомпании нужна была гривня: накануне Кабмин обязал ее срочно выплатить в бюджет 8,5 млрд грн дивидендов (около $350 млн, дневной объем украинского межбанка – $400-600 млн).

На рынок с очень крупным объемом валюты вышел НАК Нафтогаз. Госкомпании нужна была гривня: накануне Кабмин обязал ее срочно выплатить в бюджет 8,5 млрд грн дивидендов (около $350 млн, дневной объем украинского межбанка – $400-600 млн). НБУ взорвал рынок одной новостью. Деньги Нафтогаза должны были обвалить доллар, но в ситуацию вмешался НБУ: регулятор буквально шокировал рынок, объявив первый за 13 месяцев аукцион по покупке валюты сразу на $1 млрд, что сразу взвинтило курс (участники рынка поняли по настрою Нацбанка, что сегодня можно продать доллары подороже).

Нацбанк не стал подыгрывать спекулянтам, купив на аукционе только $230 млн по средневзвешенному курсу 23,25 грн/$. Еще 470 млн регулятор купил в "анонимном" режиме (система Matching, в которой покупатели и продавцы могут торговать, не видя друг друга).

По данным участников рынка, весь объем покупок НБУ "сделал" в первой половине дня в курсовом диапазоне 23,25-22,3 грн/$ (сдать доллары дороже у Нафтогаза не получилось).

Спекулянты воспользовались ситуацией. На руку им сыграл НБУ, аукцион которого позволил продавцам валюты завысить курсы продажи, закрепить тренд на подорожание доллара позволил фактор конца года: из-за длинных выходных у покупателей, которые хотели закрыть свои сделки еще в 2019-м, не было выбора – пришлось покупать доллар по завышенным ценам.

На руку им сыграл НБУ, аукцион которого позволил продавцам валюты завысить курсы продажи, закрепить тренд на подорожание доллара позволил фактор конца года: из-за длинных выходных у покупателей, которые хотели закрыть свои сделки еще в 2019-м, не было выбора – пришлось покупать доллар по завышенным ценам. Наличный доллар подорожал на праздники. Розничные обменники также не упустили возможности зафиксировать стоимость доллара ближе к 24 грн. Утром 28 декабря (последний день работы банковской системы) в кассах большинства крупных банков доллары можно было купить не дешевле 24,3 грн/$, но были и те, кто продавал американскую валюту дороже 25 грн, а один из крупных банков с украинским капиталом достиг отметки 26 грн/$. На табло небанковских обменников тоже можно увидеть подобные цифры. Финансисты допускают, что на таком уровне (точно дороже 24, а иногда и 25 грн/$) курс доллара сохранится до конца праздников.





Что будет с курсом после Нового года

В следующий раз банки будут торговать валютой уже 3 января, после этого ближайший рабочий день банковской системы – 8 числа.

Что будет происходить с курсом до этого момента? Есть несколько факторов.

Снова Нафтогаз. Вечером 27 декабря госкомпания отчиталась о получении $2,9 млрд от российского Газпрома (в рамках договоренностей о продлении транзита газа через Украину). Опрошенные LIGA.net банкиры пока не берутся предполагать, что НАК будет делать с этими деньгами и будут ли повышенные продажи валюты уже 3 января. Но исключать этого нельзя: в последние недели 2019 года Нафтогаз был одним из влиятельнейших продавцов на рынке.

Вечером 27 декабря госкомпания отчиталась о получении $2,9 млрд от российского Газпрома (в рамках договоренностей о продлении транзита газа через Украину). Опрошенные LIGA.net банкиры пока не берутся предполагать, что НАК будет делать с этими деньгами и будут ли повышенные продажи валюты уже 3 января. Но исключать этого нельзя: в последние недели 2019 года Нафтогаз был одним из влиятельнейших продавцов на рынке. Госбюджет. По информации участников рынка, Госналоговая служба приостановила возмещения НДС в конце года (деньги получают экспортеры, у налоговой есть два месяца на выплату возмещений), вероятно, декабрьские выплаты перенесут на вторую половину января. Для курса это значит, что в начале года большой гривневой ликвидности на рынке не будет, круг покупателей валюты (и спрос) сузится.

По информации участников рынка, Госналоговая служба приостановила возмещения НДС в конце года (деньги получают экспортеры, у налоговой есть два месяца на выплату возмещений), вероятно, декабрьские выплаты перенесут на вторую половину января. Для курса это значит, что в начале года большой гривневой ликвидности на рынке не будет, круг покупателей валюты (и спрос) сузится. НБУ продолжит покупать. Нацбанк способен поддерживать курс на текущих уровнях, если продолжит покупать валюту прежними темпами: за последние две недели 2019 регулятор купил в резервы около $1,3 млрд. Обе недели стали рекордными по объему покупок Нацбанка.

Нацбанк способен поддерживать курс на текущих уровнях, если продолжит покупать валюту прежними темпами: за последние две недели 2019 регулятор купил в резервы около $1,3 млрд. Обе недели стали рекордными по объему покупок Нацбанка. Нерезиденты вернутся уже 14 января. На этот день запланирован первый в 2020 году аукцион Минфина по размещению гривневых ОВГЗ. На нем будет выставлен очень привлекательный для иностранных инвесторов лот – 4-летние облигации. В последний раз, когда Минфин размещал такие бумаги, спрос со стороны иностранцев превысил 6 млрд грн (около $250 млн, потенциально может быть и больше: летом и осенью спрос нередко превышал 10-11 млрд грн). Инвесторы, как правило, заводят валюту под покупку гривневых ОВГЗ за несколько дней до аукциона. Это значит, что укрепление гривни может возобновиться уже после 8 января. На 28 января запланирован еще один крайне интересный для нерезидентов аукцион: на нем впервые с октября Минфин будет продавать 7-летние ОВГЗ.





Каким будет курс в 2020 году

Опрошенные LIGA.net финансисты прогнозируют, что в первые дни 2020 года курс доллара останется в районе 24 грн/$. Прогнозный диапазон на период до 10 января: 23,62 – 24 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Антон Коваленко (ОТП Банк), Ярослав Кабин (Идея Банк), аналитики инвесткомпании ICU.