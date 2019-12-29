Почему доллар опять дорожает. Что будет с курсом после Нового года: прогноз до 10 января

Последние дни 2019 года были неудачными для гривни: впервые с октября недельные торги на межбанке закончились подорожанием доллара – почти на 50 копеек до 23,74/23,79 грн/$. На таком уровне курс доллара продержится минимум до 3 января – первого полноценного рабочего дня банковской системы после праздников.
Кто виноват в "новогоднем" обвале гривни и сколько будет стоить доллар в первых числах 2020 года – в недельном обзоре LIGA.net.
Доллар "по 24" вернулся
Последнюю неделю декабря гривня начала с очередного четырехлетнего минимума – 23,25 грн/$. "Доллар по 23" был близко, но ситуация развернулась сразу же после выходного дня 25 декабря.
Почему так? 26 декабря совпало четыре ключевых фактора.
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Иностранцы на каникулах. Финальный в этом году аукцион Минфина по размещению ОВГЗ не привлек особого интереса со стороны иностранных инвесторов (укрепление гривни почти на 15% за год – их заслуга. Почему – читайте здесь. О том, как дешевый доллар влияет на экономику – здесь). В бюджет привлекли 5,3 млрд грн, из них 4,7 млрд или $205 млн дали облигации в валюте (на курс эти бумаги особо не влияют).
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Нафтогаз принес много долларов. На рынок с очень крупным объемом валюты вышел НАК Нафтогаз. Госкомпании нужна была гривня: накануне Кабмин обязал ее срочно выплатить в бюджет 8,5 млрд грн дивидендов (около $350 млн, дневной объем украинского межбанка – $400-600 млн).
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НБУ взорвал рынок одной новостью. Деньги Нафтогаза должны были обвалить доллар, но в ситуацию вмешался НБУ: регулятор буквально шокировал рынок, объявив первый за 13 месяцев аукцион по покупке валюты сразу на $1 млрд, что сразу взвинтило курс (участники рынка поняли по настрою Нацбанка, что сегодня можно продать доллары подороже).
Нацбанк не стал подыгрывать спекулянтам, купив на аукционе только $230 млн по средневзвешенному курсу 23,25 грн/$. Еще 470 млн регулятор купил в "анонимном" режиме (система Matching, в которой покупатели и продавцы могут торговать, не видя друг друга).
По данным участников рынка, весь объем покупок НБУ "сделал" в первой половине дня в курсовом диапазоне 23,25-22,3 грн/$ (сдать доллары дороже у Нафтогаза не получилось).
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Спекулянты воспользовались ситуацией. На руку им сыграл НБУ, аукцион которого позволил продавцам валюты завысить курсы продажи, закрепить тренд на подорожание доллара позволил фактор конца года: из-за длинных выходных у покупателей, которые хотели закрыть свои сделки еще в 2019-м, не было выбора – пришлось покупать доллар по завышенным ценам.
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Наличный доллар подорожал на праздники. Розничные обменники также не упустили возможности зафиксировать стоимость доллара ближе к 24 грн. Утром 28 декабря (последний день работы банковской системы) в кассах большинства крупных банков доллары можно было купить не дешевле 24,3 грн/$, но были и те, кто продавал американскую валюту дороже 25 грн, а один из крупных банков с украинским капиталом достиг отметки 26 грн/$. На табло небанковских обменников тоже можно увидеть подобные цифры. Финансисты допускают, что на таком уровне (точно дороже 24, а иногда и 25 грн/$) курс доллара сохранится до конца праздников.
Что будет с курсом после Нового года
В следующий раз банки будут торговать валютой уже 3 января, после этого ближайший рабочий день банковской системы – 8 числа.
Что будет происходить с курсом до этого момента? Есть несколько факторов.
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Снова Нафтогаз. Вечером 27 декабря госкомпания отчиталась о получении $2,9 млрд от российского Газпрома (в рамках договоренностей о продлении транзита газа через Украину). Опрошенные LIGA.net банкиры пока не берутся предполагать, что НАК будет делать с этими деньгами и будут ли повышенные продажи валюты уже 3 января. Но исключать этого нельзя: в последние недели 2019 года Нафтогаз был одним из влиятельнейших продавцов на рынке.
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Госбюджет. По информации участников рынка, Госналоговая служба приостановила возмещения НДС в конце года (деньги получают экспортеры, у налоговой есть два месяца на выплату возмещений), вероятно, декабрьские выплаты перенесут на вторую половину января. Для курса это значит, что в начале года большой гривневой ликвидности на рынке не будет, круг покупателей валюты (и спрос) сузится.
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НБУ продолжит покупать. Нацбанк способен поддерживать курс на текущих уровнях, если продолжит покупать валюту прежними темпами: за последние две недели 2019 регулятор купил в резервы около $1,3 млрд. Обе недели стали рекордными по объему покупок Нацбанка.
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Нерезиденты вернутся уже 14 января. На этот день запланирован первый в 2020 году аукцион Минфина по размещению гривневых ОВГЗ. На нем будет выставлен очень привлекательный для иностранных инвесторов лот – 4-летние облигации. В последний раз, когда Минфин размещал такие бумаги, спрос со стороны иностранцев превысил 6 млрд грн (около $250 млн, потенциально может быть и больше: летом и осенью спрос нередко превышал 10-11 млрд грн). Инвесторы, как правило, заводят валюту под покупку гривневых ОВГЗ за несколько дней до аукциона. Это значит, что укрепление гривни может возобновиться уже после 8 января. На 28 января запланирован еще один крайне интересный для нерезидентов аукцион: на нем впервые с октября Минфин будет продавать 7-летние ОВГЗ.
Каким будет курс в 2020 году
Опрошенные LIGA.net финансисты прогнозируют, что в первые дни 2020 года курс доллара останется в районе 24 грн/$. Прогнозный диапазон на период до 10 января: 23,62 – 24 грн/$.
В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Антон Коваленко (ОТП Банк), Ярослав Кабин (Идея Банк), аналитики инвесткомпании ICU.