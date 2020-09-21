Национальная валюта продолжает дешеветь несмотря на помощь от НБУ. Что влияет на курс? Еженедельный обзор

Украинский валютный рынок остановился в двух шагах от антирекорда за два года: доллар на межбанке стоит уже 28,19 грн/$.

В ближайшие дни гривня может преодолеть сразу два значимых курсовых минимума: до пикового значения начала COVID-карантина осталось всего три копейки, до показателя января 2019-го – семь копеек.

Вероятно, до конца сентября курс с запасом обновит двухлетний минимум, но опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты не ожидают резкого обвала гривни. Девальвация будет плавной, поскольку экономических предпосылок для этого не так много, отмечают аналитики.

Что это значит и сколько доллар будет стоить через в конце сентября? Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Двухлетний минимум рядом. Что происходит с курсом

Девальвация гривни в Украине длится ровно месяц. С середины августа доллар подорожал почти на гривню и вернулся к уровню марта, когда курс обвалился из-за карантина.

События августа-сентября по-прежнему нельзя назвать обвалом: на прошлой неделе гривня потеряла в цене 23 копейки или 0,8% стоимости. Более важно, что символический порог в 28 грн/$, как и предполагали в прошлом обзоре опрошенные LIGA.net финансисты, был взят довольно быстро и с "запасом" – даже несмотря на попытки НБУ поддержать гривню первыми с июля продажами валюты. В итоге последнюю полноценную неделю сентября межбанк начинает с курса 28,18/28,195 грн/$.

Утром понедельника, 21 сентября в банках можно было купить доллар по 28,20-28,40 грн/$, евро – по 33,25-33,65 грн/€.

Агроэкспорт, приоритеты НБУ и карантин. Почему плавная девальвация продолжится

Интрига от агрохолдингов

В первой половине августа гривня смогла отыграть часть падения, вызванного скандальной сменой главы НБУ, которая произошла в июле. Опрошенные финансисты объясняли это активностью агросектора: часть компаний завершали сезон продаж урожая, обеспечивая стабильный приток валюты на украинский рынок.

В середине августа этот фактор исчерпал себя, говорят аналитики. Предложение доллара значительно сократилось.

Что будет происходить в агросекторе дальше – одна из ключевых интриг валютного рынка до конца года. Впереди – период сбора урожая. Финансисты ожидают, что он стабилизирует ситуацию на валютном рынке, но большой попомощи гривне аграрии, вероятно, не окажут: отраслевые ассоциации дают пессимистичные прогнозы об урожае кукурузы, подсолнечника и особенно озимых культур.

Дивиденды, ОВГЗ, слабый импорт. От кого идет спрос на валюту

Источники спроса на валюту остаются стабильными уже который месяц. Главные покупатели сейчас – "дочки" иностранных компаний, которые выводят из Украины дивиденды, а также иностранные держатели ОВГЗ, которые продолжают плавный выход из украинских активов.

Такая комбинация со стороны спроса – скорее позитив для гривни. Из-за неопределенной ситуации с коронавирусом (будет ли повторный карантин), деловая активность и покупка валюты импортерами остаются слабыми, отмечают финансисты.

Это – одна из главных причин, по которой банкиры пока не ожидают резкого обвала курса в ближайшие недели. С другой стороны, объективных предпосылок для укрепления гривни тоже нет.

Более того, ожидания участников рынка указывают на то, что плавная девальвация продолжится.

Среди оснований для такого пессимизма задержка в сотрудничестве с МВФ и другими официальными кредиторами (это важный источник валюты; решение о втором транше от Фонда ожидалось еще в начале сентября, но этого не произошло), а также проект бюджета на 2021 год с дефицитом в 6% ВВП и планом гривневых заимствований более 500 млрд грн.

Все это значит, что в среднесрочной перспективе у украинской экономики будет не так много источников валюты. При этом, судя по планам правительства, физическое количество гривни может существенно увеличиться.

НБУ "за" девальвацию, но против резкого обвала

За последние месяцы Нацбанк стал ключевым фактором происходящего на валютном рынке. Сначала ситуацию подогревала смена руководства НБУ (вместе с новым главой Кириллом Шевченко, пришло несколько новых членов правления, среди них – куратор валютного направления Юрий Гелетий), дальше – поведение регулятора на рынке.

Сразу несколько опрошенных банкиров и финансистов отмечают, что во второй половине августа и начале сентября НБУ дал понять рынку, что его устраивает плавная девальвация гривни до 28 грн/$ и выше.

Подтверждение – регулятор покупал символические партии доллара даже в моменты, когда курс рос по рыночным причинам. Это может указывать на попытки Нацбанка искусственно стимулировать девальвацию, говорят в одной из крупных украинских инвесткомпаний.

С другой стороны, НБУ показал, что слишком резкий рост курса – также не в его интересах. На этой неделе регулятор впервые с июля продавал валюту (в сумме $71 млн), чтобы замедлить девальвацию, которая разогналась после того, как межбанк впервые за полгода пробил отметку в 28 грн/$.

Рекорд близко. Прогноз до 25 сентября

Уже на этой неделе доллар в Украине может обновить двухлетний минимум, не исключают банкиры, опрошенные LIGA.net.

Прогнозный диапазон до 25 сентября: 28,08-28,39 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Ефремов (Аккордбанк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики ОТП Банка, Райффайзен Банка Аваль, инвесткомпаниий ICU и Concorde Capital.

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