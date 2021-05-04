Гривня укрепляется после месяца серьезной неопределенности на валютном рынке. Стоит ли покупать доллар? Еженедельный разбор

Девальвация гривни из-за военной эскалации закончилась. После почти месячного периода "доллара по 28" курс впервые с марта вернулся в район 27,7-27,8 грн/$.

Опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты ожидают, что в ближайшие недели гривня укрепится до 27-27,5 грн/$, чего участники валютного рынка ожидали еще в апреле.

Майские праздники только помогают курсу снижаться. Как сильно? И сколько доллар будет стоить через неделю?

Подробности – в еженедельном валютном обзоре от LIGA.net.

Курс на 27 грн/$? Что происходит на межбанке

Из-за военной эскалации со стороны России апрель стал потерянным месяцем для украинского валютного рынка.

Только после новостей об отводе войск РФ межбанк вернулся к прежнему тренду: до ситуации на границах гривня укреплялась и по ожиданиям опрашиваемых LIGA.net финансистов, должна была достичь уровня 27-27,5 грн/$ уже в апреле.

Геополитика сместила этот график. Как только военных новостей в инфополе стало меньше, курс сместился с 27,9-28,1 грн/$ (в этом промежутке доллар находился почти месяц) в диапазон 27,75-27,85 грн/$ в последнюю неделю апреля.

Как итог, к началу мая гривня укрепилась на 13 копеек до 27,81 грн/$ по сравнению с пятницей, 23 апреля.

Утром 4 мая доллар в рознице можно купить по 27,75-27,9 грн/$, евро – по 33,5-33,85 грн/€.

На межбанк вернулась экономика. Что влияет на курс

Украина перестала пугать иностранцев

Последняя неделя апреля на валютном рынке впервые за месяц прошла без особого влияния со стороны военно-политических новостей.

На курс снова начала влиять экономика: рыночные факторы сейчас играют в пользу гривни. Среди них – очень высокие цены на товары украинского экспорта плюс посевная кампания, мотивирующая агробизнес активнее продавать валюту.

Главный панический элемент "доллара по 28" в апреле – выход иностранных инвесторов из украинских активов, прежде всего гривневых облигаций госзайма или ОВГЗ. В конце апреля этот тренд окончательно остановился, а в последнюю неделю месяца даже был зафиксирован минимальный прирост портфеля гособлигций в собственности нерезидентов.

Валютна, которую иностранцы продают для захода в гривневый госдолг – одна из ключевых причин укрепления гривни последних лет (ярчайший пример этого влияния – 2019 год). За время российской эскалации они сократили вложения в ОВГЗ на относительно небольшую сумму в 8,4 млрд грн или порядка $300 млн. К обвалу рынка это не привело, однако рынок стал более нервным, а гривня потеряла важное подспорье для укрепления.

Вернутся ли иностранные инвесторы в Украину в мае? Опрошенные финансисты не ожидают мгновенного притока иностранной валюты, однако постепенный возврат вполне возможен. Один из позитивных сигналов, свидетельствующих об этом – удачное размещение еврооблигаций на прошлой неделе: украинские бумаги даже пользовались повышенным спросом. Это говорит, что уровень риска, связанного с Украиной на данный момент менее высокий, чем несколько недель назад.

Майские праздники помогут гривне

Первые дни мая не должны принести валютному рынку особых потрясений: из-за длительных праздников активность бизнеса будет низкой, отмечают банкиры.

Это должно помочь гривне – кроме слабого спроса на фоне стабильно высокого предложения в пользу ревальвации может сыграть период выплаты зарплат (у компаний меньше времени для расчетов, многим нужно быстро найти гривню) и отпусков (население активнее продает валюту, поскольку большая часть украинцев все еще занята локальным туризмом).

Покупать ли доллар сейчас?

Означает ли это, что первые дни мая – хорошее время для того, чтобы купить доллар?

Не худший, но и не наилучший момент. Опрошенные банкиры ожидают, что в конце мая-начале июня доллар в Украине может подешеветь до 27-27,2 грн/$.

Что дальше? Прогноз до 7 мая

Финансисты не исключают, что гривня продолжит укрепляться в первые дни нового месяца. Прогноз курса до 7 числа – 27,68-27,88 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Ярослав Кабин (Идея банк), Наталия Шишацкая (Форвард Банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк) и аналитики ОТП Банка.

Автор заглавного изображения: Alimalisa

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