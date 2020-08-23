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Разбор | Последний курс лета-2020: гривня держится, сезонной девальвации нет. Почему? Прогноз

23.08.2020, 16:41
Последний курс лета-2020: гривня держится, сезонной девальвации нет. Почему? Прогноз - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сезонной девальвации гривни пока нет, но в сентябре ситуация может развернуться. Что влияет на курс доллара?

До конца лета-2020 осталась неделя, но пока украинский валютный рынок так и не увидел сезонной девальвациии гривни, которую некоторые финансисты и экономисты прогнозировали на конец августа-начало сентября.

Доллар на этой неделе немного укрепился, но курс по-прежнему держится на уровне середины июля – около 27,5 грн/$. Концовка лета должна пройти спокойно, но уже в первые дни осени на рынке появятся дополнительные предпосылки для девальвации, ожидают опрошенные LIGA.net банкиры.   

О чем речь и что сейчас поддерживает гривню? Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Гривня держит июльский курс. Что происходит на межбанке

Прошлую неделю гривня закончила на четырехнедельном максимуме: курс впервые с середины июля укрепился до 27,32/27,34 грн/$.

Сейчас доллар частично отыграл утраченное (с начала августа гривня только росла): курс двигался в разные стороны, но в итоге неделя на межбанке завершилась на 27,43/27,46 – "плюс" 12 копеек для доллара по сравнению с пятницей, 14 августа.

Вечером 21 числа доллар в кассах банков можно было купить по 27,5-27,7 грн/$, евро – по 32,35-32,8 грн/€.

Экпорт, налоги и риски из-за дивидендов. Что влияет на курс

Хороший период для экспорта поддерживает гривню

Август не оправдал ожиданий сезонной девальвации в силу двух глобальных причин. Во-первых, импорт остается слабым из-за последствий карантина. Во-вторых, ситуация для экспортеров складывается по позитивному сценарию.

Только за первую половину августа зернотрейдеры экспортировали продукции больше, чем за весь июль. Металлурги также постепенно наращивают производство, с этим помогает мировая конъктура: за последний месяц цены на железную руду в мире выросли на 12% до $120/тонна.

Оба фактора существенно влияют на объемы валютной выручки, которая заходит в Украину от экспорта. В августе экспортная валюта доминировала на рынке. Во второй половине месяца плюсов гривне добавил период налоговых платежей: финансисты указывают, в том числе на относительно крупные продажи со стороны НАК Нафтогаз под расчеты с госбюджетом.

Сезонности пока нет. Почему?

Сезонная девальвация гривни стала для украинского рынка чем-то вроде традиции. Тренд повторялся ежегодно с 2015 года, исключением стал только 2019-й, когда все рыночные факторы отошли на второй план из-за захода очень больших партий валюты от нерезидентов, которые весь год инвестировали в украинские ОВГЗ.

Главная причина девальвации именно на рубеже лета и осени – период активной закупки энергоносителей со стороны аграриев, часть из которых начинает посевную кампанию (для этого нужно закупать больше топлива, чем обычно) и НАК Нафтогаз, который готовится к отопительному сезону.

Почему ситуация не повторяется сейчас?

Во-первых, цены на нефть в мире на 20% ниже, чем были год назад. Это существенно удешевляет стоимость энергоносителей для украинских бизнес-потребителей (расходов в валюте, соответственно, также меньше). Аналогичная логика действует и для закупок газа государством.

Во-вторых, благодаря теплой зиме 2019-20 Украина сэкономила значительные объемы газа. В том числе за счет этого уже к началу августа в подземных хранилищах накопились рекордные 23 млрд куб. м топлива. Для нормального отопительного сезона нужно 25-27 млрд куб.м.

В начале сентября у гривни могут возникнуть проблемы

Опрошенные LIGA.net банкиры пока не видят причин для появления ярко-выраженной сезонности, но в начале сентября появится дополнительный фактор давления на гривню – дивиденды иностранных компаний.

Из-за кризиса многие "дочки" нерезидентов отложили выплату дивидендов за прошлый год. В их числе – западные банки, работающие в Украине. В начале сентября выплаты материнским компаниям могут провести Райффазен Банк Аваль (4,3 млрд грн) и Ситибанк (2,1 млрд грн). Для рынка это означает дополнительный спрос на валюту - более $200 млн.

НБУ поменял тактику?

На этой неделе Нацбанк пополнил резервы на $129 млн. Регулятор почти каждый день выкупал валюту на межбанке, но в этот раз он был даже более активным, чем обычно.

Если раньше НБУ действовал мягко, выкупая исключительно излишки на рынке, то сейчас в некоторые моменты интервенции Нацбанка не оставляли валюты рыночным покупателям, рассказывают банкиры.

 Что дальше. Прогноз до 28 августа

Финансисты не ожидают сильных колебаний курса в последнюю неделю лета-2020.

Прогнозный диапазон до 28 августа: 27,2 – 27,6 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Ярослав Кабин (Идея банк), Андрей Приходько (Банк Кредит Днепр), аналитики компании ICU.

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