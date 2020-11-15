Курс доллара на межбанке близок к 28 грн, гривня продолжает укрепляться, но девальвация скоро возобновится. Почему?

На следующей неделе у украинского валюного рынка будет одна из последних в этом году возможностей увидеть, как доллар стоит дешевле 28 гривень.

Курс постепенно снижается с начала ноября, стабилизировавшись на уровне 28,15 грн/$. В середине месяца опрошенные LIGA.net финансисты ожидают пика ревальвации, но дальше доллар снова начнет дорожать, прогнозируют банкиры.

Почему? И что сейчас укрепляет гривню? Детали – в еженедельном курсовом обзоре.

Хороший ноябрь. Что происходит с курсом

Ноябрь складывается исключительно удачно для гривни: с начала месяца курс укрепился на 50 копеек с 28,63 (курсовой максимум за два года) до 28,13 грн/$.

Прошедшая неделя на межбанке также закончилась укреплением курса, правда минимальным: гривня набрала дополнительно три копейки по сравнению с пятницей, 6 ноября. Итог недели – 28,11/28,13 грн/$. Примерно столько же доллар в Украине стоил два года назад – в ноябре 2018-го.

Вечером пятницы, 13 ноября, доллар в банках можно было купить по 28,25-28,55 грн/$, евро – по 33,30-33,60 грн/€.

Последний "дешевый доллар". Что влияет на валютный рынок

Налоги – главная поддержка гривни

Основная причина укрепления гривни последних недель – период уплаты налогов на прибыль и ренты по итогам третьего квартала 2020. Это мотивирует экспортные компании активнее продавать валютную выручку: под налоговые обязательства им нужно иметь на счетах больше гривни, чем обычно.

Опрошенные LIGA.net участники рынка оценивают дополнительное предложение валюты на межбанке в эквиваленте нескольких десятков миллиардов гривень. Тренд сохранится вплоть до 19-20 ноября – крайнего срока расчетов бизнеса с бюджетом.

Дыра в бюджете – временный позитив для курса

Еще один "бюджетный" фактор – активизация Минфина по финансированию дефицита 2020 года (чтобы профинансировать все запланированные расходы, правительству нужно одолжить до конца года более 120 млрд грн).

На аукционе по продаже гривневых ОВГЗ во вторник, 10 ноября, произошло повышение ставок. Таким образом Минфин показывает рынку, что готов занимать дороже. Такой сигнал способен существенно повысить спрос на гособлигации: часть гривневого ресурса, который участники финансового рынка могли бы потратить на покупку валюты, вероятно, "осядет" в ОВГЗ на ближайшем аукционе (17 ноября).

Хорошее время для гривни скоро закончится

Опрошенные финансисты предупреждают: благоприятный период для гривни может закончится 20 ноября. Дальше на курс будут влиять (не в лучшую сторону) несколько факторов:

-"налоговая" поддержка иссякнет. Основные расчеты с бюджетом бизнес закроет до 20 числа. Часть спроса на валюту восстановится;

- возмещение НДС. В конце каждого месяца экспортеры получают от налоговой копенсацию за дважды уплаченный налог на добавочную стоимость (они платят его и в Украине и за рубежом, где продают свою продукцию). Речь идет о сумме около 10 млрд грн, которая попадает на рынок в течение нескольких дней;

- старые долги. 25 ноября Минфину нужно выплатить около 14 млрд грн в рамках погашения старых ОВГЗ;

Комбинация этих факторов способна вернуть межбанк в режим повышенного спроса на доллар. Это значит, что к концу месяца курс может вернуться в район 28,5 грн/$, не исключают банкиры.

Межбанк не удержит доллар ниже 28 грн/$

Ожидания рынка, что в конце ноября девальвация гривни возобновится, не позволят ей укрепиться выше 27,9 грн/$, сходятся во мнении опрошенные финансисты. Этот фактор проявился уже на прошлой неделе: как только доллар опускался ниже 28,1 грн/$ спрос на валюту активизировался.

Потенциальные покупатели считают, что это одна из последних возможностей купить доллары по относительно выгодному курсу. Причин для девальвационных ожиданий хватает: от чисто рыночных (перечисленные факторы НДС и погашений ОВГЗ и т.п.) до околополитических (странный карантин, конституционный кризис, дефицит бюджета, затягивающаяся пауза в переговорах с МВФ, возобновление дискуссии о "печатном станке" НБУ).

Что-то похожее будет происходить и на следующей неделе: гривня способна пробить отметку в 28 грн/$, но ненадолго. К тому же в таком случае с покупками валюты на рынок выйдет Нацбанк (на этой неделе регулятора на рынке не было), прогнозируют банкиры.

Что дальше. Прогноз до 20 ноября

Следующая неделя, вероятно, запомнится коротким снижением курса ниже 28 грн/$, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Прогнозный диапазон до 20 ноября: 27,98 – 28,3 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Ярослав Кабин (Идея банк), Сергей Колодий (Райффайзен Банк Аваль), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Артем Красовский (Правэкс Банк), Наталия Шишацкая (Форвард Банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк).

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