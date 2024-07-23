Список сомнительных, с точки зрения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), инвестиционных проектов появился на сайте фондового регулятора еще в августе 2020 года. Тогда в нем было 17 кейсов.

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На сегодняшний день список сомнительных инвестиционных проектов от НКЦБФР включает уже 330 компаний. Только 12 из них попали туда в июле.

По замыслу НКЦБФР, этот список должен уберечь украинцев от рискованных вложений. Грубо говоря, где-то по такому принципу: "Предупрежден – значит вооружен".

"Проекты находим путем мониторинга информации и рекламы соответствующих проектов в открытом доступе в интернете, в популярных социальных сетях, рекламы в средствах массовой информации", – рассказал в комментарии LIGA.net член НКЦБФР Ираклий Барамия.

Последние добавленные в "черный список" кейсы также были обнаружены Комиссией в открытом доступе в интернете, на "тематических инвестиционных" веб-страницах, а также в социальных сетях.

Мониторинг деятельности подозрительных инвестиционных проектов на финансовом рынке, по словам Ираклия Барамии, НКЦБФР ведет постоянно.

Помогать в поисках призывает и рядовых украинцев.

"Если Вы владеете информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, просим сообщать ее в Комиссию на email", – говорится на сайте НКЦБФР.

Информация о сомнительных инвестиционных проектах проверяется регулятором на соответствие определенным признакам сомнительности.

Среди основных признаков, на которые ориентируются специалисты НКЦБФР, Ираклий Барамия называет:

• отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, выданных в Украине на осуществление деятельности, связанной с привлечением средств у населения;

• отсутствие юридической регистрации в Украине;

• большой процент гарантированной доходности;

• агрессивный маркетинг.

Выход из списка – через суд

В то же время со стороны некоторых внесенных в "черный список" НКЦБФР компаний открытым остается вопрос "За что?"

Центр биржевых технологий (ЦБТ) занимается предоставлением консультационных услуг в Украине. Эта деятельность не подлежит лицензированию или сертификации. Мы не понимаем, на каком основании НКЦБФР внесла нас в свой "черный список", поскольку ЦБТ не является участником финансового рынка, не ведет деятельность на рынке ценных бумаг, который регулирует НКЦБФР", – говорит LIGA.net аналитик компании ЦБТ Максим Орищак.

Отметим, ЦБТ попал в черный список НКЦБФР в первых рядах – был вторым в списке 2020 года. Среди прочего, компания продает "курсы эффективного трейдинга".

С тех пор, по словам Максима Орищака, юридический отдел ЦБТ ведет письменный диалог с НКЦБФР по поводу исключения компании из этого списка. В ЦБТ все еще продолжают надеяться на успешное решение вопроса.

Пока кейсов, которые добиваются того, чтобы их исключили из "черного списка" НКЦБФР, есть несколько.

"В Комиссию поступало более десяти обращений от проектов по исключению их из списка. Небольшое количество из них пытается решить этот вопрос в судебном порядке", – отмечает Ираклий Барамия.

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Несмотря на это, за все время ведения НКЦБФР списка сомнительных инвестиционных проектов только один из них был исключен. Это харьковская компания "Симкорд" Александра Кудя, продвигающая социальную сеть "Система Bitbon". Основанием для исключения из черного списка стало решение Харьковского окружного административного суда с августа 2023 года.

Суд решил, что компания не должна находиться в списке сомнительных проектов из-за того, что не работает на фондовом рынке – "соответствующая лицензия компании не выдавалась".

Работают, несмотря ни на что

На вопрос LIGA.net, принимаются ли какие-то дальнейшие меры, кроме как проинформировать, чтобы остановить деятельность внесенных в список сомнительных инвестиционных проектов, в НКЦБФР ответили утвердительно.

"Дальнейшие мероприятия ведутся в случае наличия юридического лица, зарегистрированного на территории Украины, которое ответственно или связано с деятельностью сомнительного проекта. Комиссия в некоторых случаях может применить санкцию в отношении юридического лица или передать всю собранную информацию в правоохранительные органы", – рассказывает Ираклий Барамия.

Так, например, за осуществление безлицензионной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, Комиссия оштрафовала ООО "Биржевой Консалтинг" на 85 000 грн.

На такую же сумму НКЦБФР оштрафовала ООО "Дабл Кейс", заказывающее сомнительный пиар. Основанием стало распространение рекламы финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а именно распространение рекламы проекта Pelliron, не отвечающей требованиям законодательства о рекламе.

В то же время очевидным выглядит факт, что ни внесение в "черный список" НКЦБФР, ни штрафы не мешают "сомнительным" инвестпроектам и дальше продолжать свою деятельность.

"В настоящее время из 330 проектов из списка работает около 70%. В то время как другие 30% тоже работают, но уже под новыми названиями и веб-адресами", – говорит Ираклий Барамия.

В самих компаниях из "черного списка" свое присутствие в перечне сомнительных инвесткомпаний НКЦБФР обычно объясняют клиентам (интересующимся) как ошибку.

"Мы предоставляем качественные консультации, донатим и поддерживаем Украину. Конечно, некоторые клиенты спрашивают об этом списке, но мы объясняем, что это, вероятно, ошибка, которая, надеемся, скоро будет исправлена", – говорит Максим Орищак.