Президент-чудотворец: Зеленский убедил украинцев, что они уже стали богаче. Это не шутка

Украинцы готовы делать крупные покупки, уверены в дальнейшем росте экономики и считают и что их материальное положение улучшилось. Индекс потребительских настроений (ИПН) в июле достиг 88 баллов - это максимум за шесть лет. То есть сейчас уверенность украинцев в личном "экономическом будущем" выше, чем во времена почти мифологизированный стабильности Януковича, когда доллар был "по 8".



Еще шесть месяцев назад население оценивало экономику и свои перспективы совсем не так оптимистично: ИПН был на 25 пунктов ниже. После президентских выборов экономические настроения граждан заметно ускорились.

Что заставило украинцев поверить в светлое будущее: победа Владимира Зеленского или у оптимизма есть реальные экономические основания?

20 лет пессимизма. Что украинцы думают об экономике

Осенью 2013 года украинская экономика была в плохом состоянии - ВВП снижался уже пять кварталов подряд, золотовалютные резервы стремительно сокращались. Но украинцам нравилась стабильность цен (последние два года инфляция была около нуля) и фиксированный курс доллара, поэтому Индекс потребительских настроений был одним из самых высоких за период после кризиса 2008-2009 годов - 85 пунктов.

Это была стабильность перед бурей: уже в начале 2014-го ИПН резко обвалился: за отказом от ассоциации с ЕС, революцией и кровавыми столкновениями в центре Киева последовала девальвация - доллар начал дорожать впервые после кризиса-2008-2009-го.



В июле 2019 года ИПН достиг 88 - это не просто уровень конца 2013-го, украинцы обновили рекорд последних девяти лет. Но о чем говорят эти цифры?

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ. ЧТО ЭТО И КАК ЕГО ЧИТАТЬ



С 2000 по 2018 вычислением ИПН украинцев занималась компания GfK, с 2019-го это делает Info Sapiens . Индекс показывает, как граждане оценивают уровень своих доходов, доступность больших покупок и возможности для заработка в будущем.



За почти 20 лет методика подсчетов практически не изменилась:

Респондентам задают пять вопросов по трем направлениям:

Опрос 1000 жителей Украины, возраст: 16+ (до 2014 года было 16-59 лет). Обновление данных - ежемесячно.

Индекс текущего материального положения (как изменились ваши доходы за последние шесть месяцев и изменятся ли в следующие шесть?)

(как изменились ваши доходы за последние шесть месяцев и изменятся ли в следующие шесть?) Индекс экономических ожиданий. (Станет ли ближайший год благоприятным для украинской экономики? А следующие пять лет?) Индекс больших покупок. (Готовы ли на серьезные траты в ближайшие 12 месяцев? По определению НБУ, это не только недвижимость или авто, но и дорогие драгоценности, техника или путешествия). ИПН - это среднее арифметическое всех пяти позиций

Ответы делят на положительные и отрицательные. Максимум для каждой позиции - 200, в таком случае все опрошенные ответили на вопрос в позитивном ключе. 100 пунктов означают одинаковое количество позитивных и негативных ответов. Ниже 100 - в обществе превалирует негативная оценка. С 2000 по 2018 вычислением ИПН украинцев занималась компания GfK, с 2019-го это делает Info Sapiens . Индекс показывает, как граждане оценивают уровень своих доходов, доступность больших покупок и возможности для заработка в будущем.За почти 20 лет методика подсчетов практически не изменилась:

Эффект Зеленского. Три месяца магических перемен

За всю историю наблюдений (с февраля 2000 года) индекс превышал отметку в 100 пунктов несколько раз и только в период с 2004 по 2007 год. Впервые это произошло летом 2004-го. Рекордный показатель ИНП в истории был зафиксирован в марте 2005 года - 107 пунктов. Максимум за последнее десятилетие - 97,1 в июне 2010-го.

Практически все всплески потребительских настроений объединяет один фактор - смена власти. 2019 год - не иссключение. До выборов президента позитивные потребительские настроения были у 31% украинцев, после уже - у 44%. Выросла даже оценка собственного материального состояния (респонденты часто любят занижать этот показатель): в июле “скорее позитивно” ответили уже 38,5% граждан, полгода назад таких было на треть меньше.

“Для нашей страны это типичная ситуация, смена власти всегда дает людям надежду, - говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. - Но, если мы вспомним 2005 год, то увидим, как быстро внутренние конфликты в команде президента Виктора Ющенко нивелировали всю эйфорию, возникшую в обществе после Оранжевой революции”.

Действительно, 2005 год хотя и стал лучшим в истории периодом для потребительских настроений, но уже в 2006 ИПН обвалился до 85 (это значит, что 60% населения отзывались о ситуации скорее негативно).

Подтвердит ли тенденцию новая власть, станет понятно примерно через полгода ее полноценной работы, считает аналитик Concode Capital Евгения Ахтырко. Первый день работы Верховной Рады IX созыва назначен на 29 августа, в этот же день станет известно имя нового премьер-министра, пообещал потенциальный глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Экономика внушает оптимизм. Местами

Совпадают ли завышенные ожидания украинцев с реальными экономическими условиями? В отличие от чисто "психологического" всплеска оптимизма после победы Петра Порошенко в 2014-ом, сейчас есть и экономические причины. Опрошенные LIGA.net экономисты выделяют четыре существенных момента:

Рост реальных зарплат. По данным Госстата, с 2014 года средняя зарплата в Украине выросла на 172%, инфляция за это время тоже была высокой, но все же меньшей - 146%. (Это говорит о росте реальных зарплат). Весной этого года средняя з/п достигла $394 - это уровень 2013 года. Фактически долларовые зарплаты в Украине восстановились после кризиса гораздо быстрее, чем вся экономика, говорит Ахтырко из Concode Capital. Темпы роста ВВП. Экономика Украины растет уже 14 кварталов подряд, правда, медленно. В долларовом эквиваленте ВВП Украины сейчас около $130 млрд, это по-прежнему далеко от рекордного 2013-го, тогда было $183 млрд. Но во втором квартале 2019 года рост ВВП ускорился и достиг рекордных для последних лет 4,6% - это один из лучших показателей в Европе. Но средний рост за последние 12 месяцев - 3,4%, а это скорее разочаровывает, если учитывать глубину падения в 2014-2015 годах, считает главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

В середине июля НБУ существенно улучшил прогноз экономического роста в 2019 и 2020 годах: 3% против 2,5% ранее и 3,2 против 2,9% соответственно. Прогноз на 2021 год остается прежним – 3,7%. Торговля. Потребительские настроение растут не на пустом месте: розничный товарооборот стал одним из ключевых двигателей экономического роста в первой половине 2019 года. В июне розница выросла (к июню-2018) на 13,6% - рекорд последних 18 месяцев, указывает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец. Но подобные темпы - это скорее аномалия, долго такая динамика не задержится, добавляет он. Рост зарлпат замедляется. Производство. До конца года рост украинской экономики будут поддерживать аграрии - в этом году снова ожидается рекордный урожай зерновых. Промышленность, тем временем скорее стагнирует, добавляет Блинов из Альфа-Банка.

Новая власть принимает страну в относительно комфортном состоянии: поддержка большинства населения, чего не было у Виктора Януковича, подкрепляется неплохими результатами экономики. Конечно, нет такого бума супервысоких мировых цен на продукцию украинского экспорт, как в нулевых при Викторе Ющенко, но и острого экономического кризиса, как при Порошенко, тоже нет.

“Ожидания населения - это однозначно хорошо для экономики, а реформы вроде запуска рынка земли, усилят эффект, - считает исполнительный директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук. - Но в принципе, новые власти могут даже ничего и не делать. С такой поддержкой главное просто не допускать грубых ошибок”.