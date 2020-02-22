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Приключения доллара в Украине: следите за МВФ! Прогноз курса до 28 февраля

Приключения доллара в Украине: следите за МВФ! Прогноз курса до 28 февраля
22.02.2020, 10:38

Доллар на межбанке стабилизировался. Что происходит с курсом? Недельный разбор

Валютные аномалии по-украински продолжаются: обычно неспокойный для курса февраль в 2020 году удивляет спокойствием. Вторую неделю подряд курс почти не меняется, установившись в районе 24,5 грн/$.

Что это – новая точка равновесия или затишье перед большим обвалом? Ответ – в традиционном недельном разборе LIGA.net.

Спокойная неделя

В пятницу, 21 февраля, торги на межбанке закрылись на 24,45/24,47 грн/$. С 10 числа (в первую неделю февраля доллар подешевел сразу на 50 копеек) пара гривня/доллар не выходит за пределы коридора в 24,40 – 24,46 грн/$.

Эта неделя мало чем отличалась от предыдущей: доллар то дорожал, то дешевел, но разница не превышала нескольких копеек. Итог – символическое укрепление курса на 1,5 копейки.

Кассы крупных банков торгуют валютой в таком же диапазоне: в пятницу днем доллары можно было купить по 24,45 – 24,60 грн/$, евро – по 26,45 – 26,70 грн/€.

Кто и что влияет на валюту

Покупатели ОВГЗ ждут МВФ

Во вторник Министерство финансов провело знаковый аукцион по размещению ОВГЗ: спрос на трехлетние облигации был в 21 раз меньше, чем предлагал Минфин - 42 млн грн.

Это ничтожные цифры. Для сравнения, на аукционе 21 января, где министерство в последний раз продавало трехлетние бумаги, интерес инвесторов достигал 3,6 млрд грн (предложение тоже в 6 раз превышало нынешнее, но это вряд ли объясняет такую существенную разницу в спросе).

Почему это важный показатель? Именно длинные бумаги Минфина (от 3-4 лет и выше) в прошлом году привлекали иностранных инвесторов, чьи инвестиции стали одним из главных факторов резкого укрепления гривни (почти 15% за год).

Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают, что на этой неделе именно от иностранных инвесторов в ОВГЗ исходила значительная часть спроса на валюту. Объяснение простое: февраль – один из пиковых месяцев погашений старых облигаций (порядка 14 млрд грн). Многие инвесторы, которые получают выплаты по этим бумагам, пока предпочитают повременить с покупками новых ОВГЗ и уходят в доллар.  

В чем причина такого поведения стороны нерезидентов? Ответ не только в экономике (например, ставки особо не изменились: 10,11% – 18 февраля и 10,15% месяц назад), но и в политике. Финансисты отмечают, что иностранцы следят за ситуацией в переговорах между Украиной и МВФ.

Как раз в эти дни в Украине работает делегация Фонда, которая, по информации LIGA.net, приехала обсудить так называемый "антиколомойский закон" (от него зависит, будет ли одобрена новая программа финансирования. Подробнее о текущих переговорах – здесь, как срочно Украине нужны деньги – здесь).

От итогов этого мини-визита МВФ в Киев, зависят и результаты главного аукциона Минфина в этом месяце – 25 февраля планируется размещение 7-летних облигаций (это второй инструмент после 5-летних ОВГЗ, в котором Минфин хочет достичь инвестиций в $1 млрд). Пока банкиры не ожидают серьезного спроса на эти бумаги.

Нафтогаз – пока без крупных продаж

НАК Нафтогаз на этой неделе продолжил интриговать банкиров: госкомпания остается одним из главных экспортеров-поставщиков валюты (экспорт услуг: НАК получает от России деньги за транзит, плюс сохраняются более $2 млрд компенсации, полученной от Газпрома по новому газовому контракту), но пока продает несущественные для рынка объемы валюты.

Другой фактор, который обеспечивает продажи валюты: время налоговых платежей (в 20-х числах компании платят налог на прибыль).

НБУ – главный покупатель

Нацбанк остается важнейшим покупателем валюты, благодаря которому, курс уже две недели к ряду не опускается ниже 24,5 грн/$. Регулятор трижды выходил с покупками валюты, пополнив резервы на $125 млн. С начала года чистый выкуп НБУ уже превышает $700 млн.

Что дальше. Прогноз до 28 февраля

Опрошенные банкиры не ожидают больших курсовых потрясений в последние дни ферваля.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 24,3 – 24,7 грн/$.

Наличный рынок будет работать в пределах курсов межбанка.

В составлении обзора LIGA.net помогали Антон Коваленко (ОТП Банк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), аналитики Пиреус Банка, Правэкс Банка, инвесткомпании ICU.

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