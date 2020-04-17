Рынок земли открыли. Кто купит и кто от этого выиграет? Zoom-дискуссия топ-экспертов

Как будет работать рынок земли? Отвечают Тимофей Милованов, Тарас Высоцкий, Михаил Соколов, Олег Нивьевский

Киевская школа экономики проводит онлайн-марафон публичных zoom-конференций "Экономическая неделя". С 13 до 19 апреля школа организовывает эфиры с топ-спикерами об экономике в условиях карантина.

На четвертом эфире модератор дискуссии Тимофей Милованов, экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики, поставил участникам три вопроса:

- Как будет работать рынок земли?

- Что смогут делать с землей владельцы паев?

- Какие ожидать экономические эффекты от реформы?

Для текстовой публикации LIGA.net выбрала самое интересное из дискуссии.Тем более, что она получилась.

Олег Нивьевский, эксперт по аграрной тематике земельной реформы Киевской школы экономики

Реформа рынка земли - это эпохальный шаг для экономики Украины. Кроме того, реформа очень актуальна сейчас, в период кризиса, так как способствует сотрудничеству с МВФ. Без помощи этого донора нам будет очень туго.

К сожалению, рынок земли не приведет к справедливому ценообразованию - то есть к балансу интересов агропроизводителей и землевладельцев.

Сценарий реформы рынка земли, предложенный парламентариями и правительством, не будет иметь экономического эффекта в ближайшие 2-5 лет. К такому результату пришли эксперты Киевской школы экономики совместно с представителями Всемирного банка, когда просчитывали модели реформы.

Если господдержка не будет идти только в карманы средних и крупных производителей, а будет направлена ​​на потребности малых производителей, то экономический эффект в течение 3-5 лет составит около $2 млрд.

Если бы мы допустили к покупке земле юрлиц, то эффект увеличился бы до $5 млрд. То есть их "недопущение" к покупке обойдется нам в $3 млрд в год. В наших условиях это существенная цифра, поэтому надо работать в направлении ослабления этого ограничения.

Главное упущение - это отсутствие рынка кредитования под сельхозземлю. Проблема в том, что маленькие производители не могут получить ресурс на развитие своего бизнеса, в то время как средние и крупные производители уже нарастили мышцы. Для сравнения, рынок кредитования в США под залог сельскохозземли составляет $90 млрд, в Украине - $0.

Другой мой тезис касается земельной децентрализации, согласно которой местные органы власти, сельские общины получат госземлю, как дополнительный ресурс в своем развитии. Я не понимаю, почему нельзя разрешить им продать эту коммунальную землю и менять ее целевое назначение.

Почему не дать возможность конвертировать его под промышленное производство? Если там построят завод, то откроются дополнительные рабочие места. Местные органы власти надо предоставить такой шанс, так как это дополнительный инструмент развития сельских общин и села напрямую.

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Михаил Соколов, представитель Всеукраинского аграрного совета

Мы не согласны с расчетами, о которых говорил Олег Нивьевский. И вот почему. В суть расчетов заложено одно простое предположение, чем более либеральный у нас рынок, тем быстрее будет расти совокупный ВВП. В наших условиях ситуация обратная. При более либеральном подходе, например, отсутствии ограничения на концентрацию земли в одних руках или при более высоких лимитах, конкурентные преимущества были бы только у крупных холдингов. Так как у них есть доступ к дешевому финансированию.

Мы ничего не теряем от тех ограничений, которые введены. Государство должно использовать переходный период реформы, чтобы выровнять доступ к деньгам, и дать возможность всем в равной степени и крупным и малым фермерам получить финансирование.

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На мой взгляд, это первый закон в Украине, принятый в интересах среднего бизнеса. Он позволит создать в стране большое количество миллионеров вместо небольшого числа миллиардеров. По европейским меркам у нас будут развиваться весьма крупные предприятия. И это неплохо, так как у них высокая эффективность производства.

Часто говорят, что лимит в 200 га в одни руки мог бы привести к резкому росту ВВП (до 2023 года будет действовать ограничения на покупку земли – не более 100 га в одни руки. - Ред.) Это неправда, по одной простой причине - владеют землей пайщики, а производят продукцию сельхозпредприятия. Какой бы рынок не открывали, сельхозпредприятиям пришлось бы тратить деньги на развитие производства, на покупку земли. Если сокращаются инвестиции в развитие производства, сложно ожидать роста ВВП.

В итоге, действующая модель реформы позволит получить около 1% рост ВВП, благодаря росту платежеспособного спроса - украинцы продадут свои паи и получат деньги.

Реальную пользу от реформы мы увидим в долгосрочной перспективе, когда аграрии выкупят земли и начнут в нее инвестировать.

Нередко критикуют и модель переходного периода, в течении которого покупать землю смогут только физические лица. На мой взгляд, это шанс малым фермерам успеть купить землю и закрепиться на ней. Развитие средних и малых хозяйств - это хорошо, Украина от этого только выиграет. Согласно мониторингу ОТГ, в которых мы работаем, у средних и малых хозяйств добавленная стоимость на гектар больше, чем у крупных.

Но от реформы вряд ли выиграют совсем малые хозяйства. Почему? Их земля - недостаточный залог для получения кредитной суммы для развития хозяйства. Одним словом, нужны программы, которые дадут доступ к дешевым кредитам для этих групп сельхозпроизводителей.

Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики

Я критично отношусь к трехлетней отсрочке для юрлиц на покупку земли, и поддерживаю идею выровнять доступ к финансированию.

Возможно, это идеалистическая позиция, но она правильная. Нужно разработать программу предоставления кредитов и следить, чтобы эти деньги получали малые и средние фермеры.

Подходы, которые мы обсуждаем, принципиально не отличаются друг от друга. Все упирается в доверие - сможет ли государство уровнять доступ к поддержке.

Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Реформа рынка земли - это необратимый процесс, от скорости ее имплементации будет зависеть экономический эффект. Речь идет о дерегуляции земельных отношений, максимальное делегирование полномочий органов местного самоуправления - планирование, проектирование, планы по развитию территории; внедрение финансовых инструментов - гарантирование кредитов, компенсации процентной ставки по кредитам и вопросы аграрной господдержки.

Кроме того, принципиально важно обеспечить земельный мониторинг.

Маркером эффективности этих мер будет реакция общества, его требование ускорить действие реформы.