С новым курсом. Почему дешевеет гривня и что будет дальше

Доллар подорожал на 80 копеек с начала года. На межбанке гривня потеряла в продаже с 27,49 до 28,28 грн/$, официальный курс НБУ снизился до 28,27 грн/$.

Январь – традиционно неудачный месяц для гривни, поэтому доллар способен быстро отыграть позиции, утраченные в конце 2018 года, считают опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.

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Нынешнее падение – не предел. К концу месяца гривня может девальвировать до диапазона 28,5 – 28,96 грн/$, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков.

Новогодний контраст

2018-й закончился для национальной валюты на мажорной ноте: последние торги на межбанке закрылись котировками 27,71/27,76 грн/$ – на 30 копеек ниже, чем было в начале года.

Неожиданно удачным для курса в целом выдался и последний месяц 2018-го. Еще в ноябре доллар продавали на межбанке по 28,39 грн/$, уже во второй половине декабря американская валюта торговалась в диапазоне 27,27 – 27,89 грн/$.

"В декабре гривня восстановилась после панического скачка конца ноября, – поясняет директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной. – В ее пользу сыграло значительное предложение экспортной выручки на межбанке вследствие более поздней активизации аграрного экспорта на фоне падения цен на товары энергетического импорта".

Еще один нетипичный фактор конца года – более равномерное расходование бюджетных средств Министерством финансов, добавляет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. "В предыдущие годы Минфин в пожарном порядке выделял невыбранные бюджетные деньги, что создавало на рынке навес излишней гривневой ликвидности, – поясняет он. – В конце 2018-го этого не наблюдалось".

Дополнительную поддержку гривне мог оказать и выход с предложением валюты Нафтогаза, которому необходимо было перечислить в бюджет дивиденды от прибыли за 2017 год, предполагает руководитель подразделения по анализу корпораций ICU Александр Мартыненко.

Почему падает гривня



Резкое падение курса в начале 2019 года стало следствием проблем с платежным балансом, возникших еще в конце 2018-го, считает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

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"Скорее всего, текущая девальвация – это запоздалая реакция рынка, – говорит Ахтырко – в четвертом квартале резко увеличился дефицит текущего счета платежного баланса – довольно большой неожиданностью было то, что в октябре-декабре курс не ослаб, а наоборот укрепился".

Основной спрос на валюту сейчас дают нерезиденты, которые выводят дивиденды, а также компании, получившие возмещение НДС, рассказывает Иосуб. В ближайшие дни повышенный спрос на валюту может быть компенсирован обязательной продажей выручки экспортерами, уточняет он.

"Экспортеры малоактивны в начале года, – говорит Мартыненко из ICU. – "Заробитчане", которые в большей степени снабжали валютой рынок до и во время праздников, сейчас только возобновляют трудовую деятельность".

Давление на гривню также исходит от импортеров потребительских товаров, которые после активных предпраздничных продаж накопили гривневую массу и сейчас переводят ее в валюту, добавляет Мартыненко. Еще одна группа покупателей валюты – инвесторы, которые выходят из коротких позиций в гривневых ОВГЗ, говорит он.

Что дальше?

Финансисты не ожидают, что курс превысит 29 грн/$ до конца января. Консенсус-прогноз аналитиков на конец месяца – диапазон 28,5 – 28,96 грн/$.

В феврале-марте напряжение на валютном рынке, как правило, уменьшается: обычно, в начале года торговый дефицит сокращался по сравнению с четвертым кварталом, поясняет Ахтырко из Concorde Capital.

"В конце прошлого года мы наблюдали несколько аномальную картину, сезонность нарушилась, – отмечает она. – Сейчас сложно предполагать, когда закончится одна фаза и начнется следующая".

Нетипичный фактор начала 2019-го – выборы. С одной стороны это стимулирует конвертацию валютных активов в гривню под финансирование избирательных компаний, но с другой – повышает нервозность, как бизнеса, так и населения, считает директор департамента рыночных исследований агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Сергей Шевчук