Крупнейший кадровый скандал в Нацбанке последних месяцев пока не повлиял на валютный рынок. Что дальше?

Июнь прошел неоднозначно для гривни. С одной стороны, в первой половине месяца валютный рынок достиг рекордно низкого курса доллара за год, с другой – последние недели гривня провела достаточно нестабильно и часто дешевела.

Какие факторы сейчас определяют курс доллара в Украине и как сильно на него повлиял кадровый скандал с увольнением ряда топ-менеджеров из Нацбанка?

Подробно о ситуации с валютой – в еженедельном курсовом обзоре.

Доллар в июне подешевел. Что с курсом сейчас

Итог июня для гривни – рост с 27,45 до 27,31 грн/$.

Неплохо, но в середине месяца ситуация выглядела куда лучше: доллар впервые за год опустился ниже 27 грн/$ (рынок достиг 26,94 грн/$ 14 июня), однако после этого гривня только теряла в цене.

В итоге последние две недели межбанк, за редкими исключениями, провел в диапазоне 27,2-27,4 грн/$.

Прошлая неделя закончилась укреплением доллара с 27,36 до 27,41 грн/$.

Утром, 5 июля, доллар в банках можно было купить по 27,3-27,6 грн/$, евро – по 32,5-32,8 грн/€.

Скандал в Нацбанке и разочарование Минфина. Что влияет на курс

Короткая рабочая неделя сыграла на руку гривне. После выходного в понедельник 28 июня на День Конституции на валютный рынок зашли повышенные объемы валютной выручки от компаний-экспортеров.

Вторым фактором были ожидания продаж от иностранных инвесторов, которые вкладывают в украинский госдолг (ОВГЗ-аукционы проходят еженедельно по вторникам).

Эта комбинация позволила гривне укрепиться до 27,2 грн/$ уже во вторник, однако после этого доллар ежедневно дорожал, больше всего – в среду, сразу на 10 копеек. Почему рынок развернулся? Опрошенные LIGA.net финансисты выделяют несколько факторов:

Нерезиденты не пришли. На аукционе 29 июня Минфин продал ОВГЗ всего на 2,5 млрд грн, один из слабейших аукционов последних месяцев. Иностранные инвесторы слабо интересуются украинскими ценными бумагами уже третью неделю подряд.

Опрошенные банкиры отмечали, что ожидают возвращения иностранцев в Украину в июле (во всяком случае, видимых причин, которые могли бы этому помешать, нет). Этот фактор должен стать ключевым для смещения курса в диапазон 27-27,3 грн/$ или даже ниже.

Дивиденды еще не выплатили. Покупка валюты "дочками" иностранных компаний под выплату дивидендов была одной из главных причин ослабления гривни в конце июня. На прошлой неделе этот фактор все еще давал о себе знать, но его влияние постепенно исчерпывается, отмечают финансисты.

Другой нестандартный источник спроса на валюту – госбанки. Гипотеза опрошенных банкиров уже озвучивалась – "госы" покупают доллар под закупку вакцин.

Скандал в Нацбанке. В среду произошло одно из главных финансовых событий недели – из НБУ уволились сразу десять топ-менеджеров (позже отставки продолжились), которые заявили о давлении со стороны руководства и централизации принятия решений в руках главы Кирилла Шевченко (подробнее – здесь).

Опрошенные участники валютного рынка не увидели влияния новостей из Нацбанка на происходящее с курсом, как было, например, после прошлогодней отставки главы НБУ Якова Смолия. Эффект на гривню может проявиться, если на эту тему негативно выскажется МВФ (реакции пока не было), что важно для инвесторов в ОВГЗ.

НБУ почти не было видно. Поведение Нацбанка показывает, что неделя в целом не была необычной. Регулятор купил в резервы $26 млн – наименьший объем за последние пять недель.

Почему гривня должна укрепляться

Опрошенные банкиры сохраняют прогноз снижения курса доллара до 27 грн/$ в июле. Вот их аргументы.

Нерезиденты должны вернуться. Если не будет катаклизмов (описанный выше пример с отставкой главы НБУ – яркий пример), иностранцы будут наращивать инвестиции в ОВГЗ. Это принесет рынку дополнительную валюту и укрепит гривню.

Аграрии уже собирают урожай. В южных областях Украины началась уборочная кампания – некоторые агропроизводители уже собирают урожай озимых культур. Это значит, что объемы агроэкспорта в ближайшее время будут увеличиваться, что также даст украинскому рынку дополнительную валюту.

Укравтодор продает доллары. Временный, но весомый источник доллара сейчас – госкорпорация Укравтодор, которая продает валюту, полученную от размещения еврооблигаций на $700 млн. По оценке одного из опрошенных участников рынка, компания пока продала только половину от этой суммы.

Что дальше? Прогноз до 9 июля

Опрошенные финансисты пока не ожидают резкого укрепления гривни.

Прогноз до 9 июля: 27,2-27,5 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Сергей Кирилюк (Юнекс Банк), Руслан Королик (Форвард Банк), аналитики ОТП Банка и инвесткомпании ICU.

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