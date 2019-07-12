Смиритесь. Почему НБУ не важно каким будет курс гривни

Гривня бьет курсовые рекорды, НБУ дешево забирает в резервы валюту, которую нерезиденты инвестировали в украинский госдолг в начале июля, – и все это совершенно безболезненно для рынка.

4 и 5 июля регулятор купил на межбанке $321 млн – прошлая неделя стала самой "урожайной" для Нацбанка за последние полтора года. С января НБУ пополнил резервы на $1,4 млрд. Все хорошо?

Есть нюанс: НБУ действует на валютном рынке неравномерно. Сейчас он оказался между выбором – крепкая гривня или пополнение резервов. Как понять логику регулятора: чему он отдаст предпочтение в следующий раз?



LIGA.net искала ответ в действиях Нацбанка.

Вывод №1. Резервы важны, но не любой ценой

В первые две недели июля НБУ выкупил в резервы совокупно $471,2 млн. Хороший показатель, если бы он не контрастировал с планами регулятора на второй и третий кварталы 2019 года: равномерно покупать в резервы по $20 млн в день.

Концепция выглядит логично: постоянно наращивать ЗВР без урона для рынка. Выкуп $20 млн в день означает, что НБУ забирает на себя 5-8% всего объема межбанка, покупка $50 млн – это уже 20% рынка, подсчитал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

КАК И ЗАЧЕМ НБУ ПОКУПАЕТ И ПРОДАЕТ ВАЛЮТУ НА МЕЖБАНКЕ

Имея статус "банка банков" НБУ может свободно покупать и продавать валюту на межбанковском валютном рынке. Как правило, регулятору это нужно по двум причинам:

- компенсировать слишком большой дефицит/профицит валюты (от этого зависят спрос и предложение, а значит и цена доллара), чтобы колебания курса не были слишком большими;

- для пополнения золотовалютных резервов, которые считаются основой макростабильности государства. В теории, ЗВР должны покрывать не менее трех месяцев оплаты будущего импорта. Сейчас резервы НБУ достигают $20,6 млрд. Допустимый минимум – $18,2 млрд.



У НБУ есть несколько вариантов пополнения ЗВР (они же международные резервы): кредиты МВФ и других доноров, покупка монетарного золота, покупка валюты на межбанковском рынке. В последнем случае регулятор действует по тому же принципу, что и обычные банки, но с важным отличием: у НБУ есть возможность торговать в разных форматах.



Сейчас их пять:

- адресная интервенция. Нацбанк продает валюту конкретному покупателю (такое в последние годы почти не практикуют);

- валютный аукцион. НБУ позволяет участникам рынка самим установить курс. Невыгодные предложения регулятор отсекает;

- запрос лучшего курса. В сделках с НБУ участвует пул крупнейших банков;

- интервенция по единому курсу;

- "анонимные" сделки через торговые терминалы Bloomberg и Refinitiv (бывш. Reuters).

Почему НБУ с легкостью превышает свою же планку? Он действительно хотел показать рынку, что намерен по возможности покупать валюту, но при этом не хотел связывать себя обязательствами, говорит директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"Это индикативный показатель, - поясняют в Нацбанке. - В зависимости от ситуации, интервенции по покупке валюты могут быть как больше, так и меньше или их вообще может не быть".

Общий тренд 2019 года подтверждает изначальное намерение НБУ: Нацбанк покупал на рынке в среднем около $300 млн в месяц, сумма среднего недельного выкупа – $90 млн.

В прошлом году регулятор также довольно активно пополнял резервы, но показатели были скромнее: среднемесячная покупка $265 млн при $68 млн в неделю. К тому же в 2019-м Нацбанк гораздо реже вынужден был продавать валюту: $231 млн в январе – июле против $521 млн в первом полугодии 2018 года.

Вывод №2. Сильная гривня - не самоцель

Крупные покупки Нацбанка начала июля показывают: регулятор решил воспользоваться моментом и дешево выкупить с рынка деньги нерезидентов, которые зашли в Украину валюту под покупку гривневых ОВГЗ, отмечает начальник управления финансового планирования Укргазбанка Виктор Пастернак. Если бы не покупки регулятора, гривня могла бы укрепиться еще сильнее.

Дело не только в нерезидентах: за две недели июля НБУ купил валюты в два раза больше, чем они инвестировали в ОВГЗ.

Во вторник, 2 июля, Минфин действительно провел крупнейшее размещение облигаций за последние два месяца, получив 8 млрд грн. По состоянию на 4 июля, портфель ОВГЗ в руках нерезидентов вырос на 2,7 млрд грн ($103 млн). После аукциона 9 июля инвестиции иностранцев увеличились еще на 4,7 млрд грн ($183 млн).

Из графика видно, что активность Нацбанка на рынке не всегда совпадает со всплесками интереса иностранцев к украинскому госдолгу. В начале июля чрезмерное предложение на рынке, кроме нерезидентов, формировали агроэкспортеры, синхронно продавшие валютную выручку, рассказал LIGA.net казначей крупного банка с иностранным капиталом.

Еще одно объяснение крупного пополнения резервов НБУ, которое обсуждалось в среде финансистов – Укрзалізниця, которая продавала доллары, полученные 2 июля от размещения еврооблигаций на $500 млн.

Опрошенные банкиры и аналитики не смогли найти подтверждений этой версии.

Вывод №3. НБУ важна независимость

Инвестиции нерезидентов и хорошие цены на продукцию украинского экспорта – два глобальных фактора, которые позволили гривне чувствовать себя уверенно в первой половине 2019 года.

Дополнительное предложение валюты на украинском рынке сформировалось за счет замедления темпов роста импорта (на его покупку тратится меньше валюты), а также посредственный вывод за рубеж дивидендов ($1,3 млрд с начала года), отметили в комментарии LIGA.net в Нацбанке.

Вместе это позволило НБУ изменить свое поведение на валютном рынке. Первая примечательная черта – более высокие объемы выкупа валюты. Вторая – нечастые продажи. Третья – изменение формата, в котором регулятор появляется на межбанке.

В начале 2018 года Нацбанк действовал в основном через валютные аукционы и интервенции по запросу лучшего курса. Сейчас эти методы практически не используются: от аукционов отказались из-за их информационного влияния на рынок, считает Демкив из ICU.

"По ходу работы с аукционами НБУ заключил, что они приносят больше вреда, чем пользы, – поясняет Демкив. – По рынку и в СМИ расползаются сообщения, что регулятор вышел на межбанк, это порой создавало ненужный спекулятивный фон".

Теперь НБУ предпочитает анонимные сделки через торговые терминалы Bloomberg/Refinitiv, где он может делать небольшие операции под видом обычного банка, а также интервенции по единому курсу, при котором Нацбанк сам диктует рынку приемлемый для себя курс, а не наоборот, как, например, на аукционах.

Вывод №4. Сначала стабильность

Как регулятор будет вести себя дальше и каковы его приоритеты – пополнение ЗВР (учитывая приближение сентябрьского пика выплат по госдолгу) или стабильная гривня?

Опрошенные LIGA.net финансисты считают, что для регулятора более важно отсутствие больших рыночных колебаний – неважно, в какую сторону.

Даже если предложение валюты на межбанке будет способствовать резкому укреплению гривни, НБУ все равно выйдет на рынок с интервенцией, чтобы сгладить колебания, говорит казначей Forward Bank Наталья Шишацкая. Контролировать движение курса в обе стороны для регулятора важнее, чем методичный выкуп $20 млн в день, добавляет Пастернак из Укргазбанка.

"Цель участия НБУ в торгах шире, чем пополнение резервов, – отмечает Куринной из банк Кредит Днепр. – Ревальвационные, равно как и девальвационные скачки в реалиях украинской открытой экспорто- и импортозависимой экономики нарушают баланс валютного предложения и спроса и дестабилизируют финансовые рынки".

О том, что Нацбанк не собирается любой ценой пополнять резервы или, напротив, удерживать сильную гривню интервенциями, говорят и в самом регуляторе. Последние три года он руководствуется принципом "конструктивной неопределенности" и доволен тем, как работает этот подход, рассказывал в интервью Интерфаксу замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Если мы начнем на каком-то этапе неявно фиксировать курс, собирая с рынка все излишки, это создаст у инвесторов, в том числе иностранных, ненужный позыв, – отмечал он. – А рынку, наоборот, нужна определенная волатильность".