Доллар на межбанке впервые за долгое время пересек отметку 27 грн/$. Все – из-за отставки главы НБУ Якова Смолия

Сенсационная отставка главы НБУ Якова Смолия оборвала трехмесячный период стабильности на украинском валютном рынке. После крупнейшего скачка курса со времен мартовской девальвации, доллар превысил 27 грн/$ – впервые с начала мая.

Все из-за опасений, что Украина окончательно меняет подход к экономике – в сторону "печатного станка" и подконтрольного политикам центробанка.

Пока ситуация успокоилась (помогли экстренные продажи долларов Нацбанком и заявления властей о важности независимого регулятора), но напряжение не уходит. Кто будет следующим главой НБУ и как после этого изменится его роль – от этого зависит и курс гривни.

Что еще сейчас влияет на валютный рынок – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Плохая неделя. Что происходит с курсом

Об отставке Смолия стало известно поздно вечером в среду, 2 июля. Уже на следующий день курс обвалился на 37 копеек (такого дневного скачка не было с середины марта, когда в Украине объявляли карантин) до 27,25 грн. Это самый высокий курс доллара с 15 апреля.

Но и без скандала вокруг НБУ гривня начала дешеветь уже в первый день рабочей недели: 1 июля доллар подорожал на 17 копеек до 26,88 грн/$ – тоже много, как для стабильных мая и июня.

В пятницу доллар несколько сдал позиции. Итог недели: 27,10/27,13 грн/$ (минимум за два с половиной месяца) и "минус" 42 копейки для гривни к пятнице, 26 июня.

Вечером, 3 июля, в кассах банков и уличных обменниках можно было купить доллары по 27,15-27,40 грн/$, евро – по 30,3-30,85 грн/€.

НБУ, НБУ, НБУ. Что влияет на курс

Смолий обвалил гривню, но ненадолго

Отставка Якова Смолия из-за политического давления и вслед за ней – отмена уже закрытой сделки по размещению еврооблигаций Украины на $1,75 млрд: этих новостей хватило межбанку чтобы обвалиться с самого начала торгов в четверг, 2 июля.

Многие участники рынка предрекали и более сильное падение гривни, чем 37 копеек, но ситуацию отчасти исправили политики (Офис президента, Минфин, некоторые топ-депутаты из Слуги народы выступили с заявлениями, что никто не собирается отнимать у НБУ независимость), отчасти НБУ, который оперативно погасил чрезмерную панику продажей доллара.

Почему уход одного чиновника так всех напугал? Дело в тоне его заявления и последующих сообщения СМИ: Смолий решил уйти после ряда конфликтов с президентом Зеленским.

"Систематическое политическое давление" означает, что власти (президент, Кабмин, парламент) хотят вернуть контроль над Нацбанком, который с 2015 года полностью независим от остальных ветвей власти, за что его часто критикуют.

Если это произойдет, почти ничего не будет сдерживать политиков от решения проблем в экономике с помощью "печатного станка", когда НБУ напрямую финансирует дефицит госбюджета, печатая деньги. Так было во все предыдущие кризисы, не говоря уже о 90-х. Ничем хорошим это никогда не заканчивалось – только девальвацией, гиперинфляцией и еще большей ямой, в которую экономику загоняют "простые решения".

Уже в пятницу рынок смирился с отставкой Смолия (в прессу попали фамилии возможных преемников, пока в списке не так много откровенно пугающих имен): гривня даже укрепилась, но курс все равно остался выше 27 грн/$.

Вероятно, нервозность из-за Нацбанка сохранится на валютном рынке и в ближайшие недели: по словам собеседника LIGA.net в финкомитете Рады, президент должен выбрать, а парламент – одобрить нового главу НБУ до конца летней сессии, последний день которой – 17 июля.

Иностранцы тоже гнали курс вверх. Нафтогаз уже не помогает

Короткая рабочая неделя (понедельник был выходным из-за Дня Конституции) в целом началась для гривни неудачно. Сказался фактор начала месяца: "дочки" иностранных компаний покупают в этот период валюту под дивиденды, предложение при этом традиционно низкое.

В первые дни июля перекос усилился еще и тем, что с рынка исчез "фактор Нафтогаза": госкомпания уже выплатила свои дивиденды и больше не будет активно продавать доллары, полученные в компенсацию от Газпрома в конце прошлого года.

Нацбанку пришло тратить резервы – в последний раз при Смолие

НБУ, похоже, тоже готовился к резкому обвалу курса в четверг: уже в первые полчаса торгов 2 июля регулятор продал на рынке $100 млн. Всего за день Нацбанк продал на рынке 150 млн.

Уже в пятницу сильно тратиться не пришлось: всего $16,5 млн.

Наличный рынок спокойнее межбанка

Наличный рынок тоже отреагировал на отставку, но не так остро. Скорее всего, это была инерция, которая пришла от межбанка, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Тому есть два объяснения. Во-первых, из-за кризиса меньшее количество людей может позволить себе при любом поводе поддаваться ажиотажу и бежать в обменник. Во-вторых, вряд ли большая часть украинцев до сегодняшнего дня (а многие – и после) знала кто такой Яков Смолий и почему отставка главы НБУ – это важно.

Стабильно "27+". Прогноз курса

Несмотря на позитив пятницы, опрошенные LIGA.net банкиры не ожидают сильного отката курса на следующей неделе.

Прогнозный диапазон до 10 июля: 26,9 – 27,23 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики ОТП Банка и инвесткомпании ICU.

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