На валютный рынок вернулась умеренная девальвация, но доллар может подорожать еще сильнее. Что случилось?

Курс доллара в Украине снова стремится к 27 грн/$. Гривня уже больше месяца колеблется в районе 26,5-27 грн/$. Сейчас доллар отыгрывает позиций, которые уступил в начале июня.

Но это – далеко не главное “валютное” событие этой недели. Опрошенные LIGA.net финансисты не придают этим курсовым колебаниям большого значения. Более важным для курса гривни было решение НБУ понизить учетную ставку до рекордно низкого значения в истории. Это хорошая новость для экономики, но не лучшая – для гривни.

Почему? И что сейчас влияет на доллар? Об этом – в традиционном курсовом обзоре.

Доллар отыгрывается, но курс в целом стабилен. Что происходит с валютой

Вторая неделя июня, начавшаяся с выходного понедельника (из-за праздника Троицы), стартовала неоднозначно для гривни: во вторник курс просел до 26,66 грн/$, в среду – вернулся к уровню прошлой пятницы в 26,6 грн/$.

Тренд на укрепление гривни не задержался надолго: в четверг и пятницу доллар вырос сразу на 18 копеек (это много, особенно учитывая ситуацию последних недель). Итог недели на межбанке 26,75/26,78 грн/$ - после короткой ревальвации курс опять приближается к значениям конца мая-начала июня в районе 27 грн/$.

Вечером пятницы, 12 июня, в кассах банков и уличных обменниках можно было купить доллар по 26,75–26,9 грн/$, евро – по 30–30,5 грн/€.

Пять факторов. Что влияет на курс

Учетная ставка НБУ намекает на девальвацию

11 июня НБУ объявил о снижении учетной ставки до 6% (под такой процент НБУ кредитует банки, от него зависит общая стоимость денег в экономике). Столь низкой ставка еще не была никогда в истории. Нацбанк намерен сохранить ее примерно на таком же уровне на следующие несколько лет.

Такая политика НБУ – это плюс для экономики, но для курса гривни – скорее минус, причем долгосрочный. Высокие ставки мотивируют бизнес и население хранить сбережения в национальной валюте, низкие наоборот – выталкивают часть ресурсов в доллары. Особенно когда ситуация в экономике и политике нестабильна. В Украине стабильность пока есть, но очень шаткая.

Решение Нацбанка было ожидаемым, но это все равно добавило валютному рынку нервозности, рассказывают опрошенные LIGA.net банкиры. Регулятор также дал несколько не очень оптимистичных прогнозов о восстановлении экономики в этом году (инфляция долго останется низкой, экономика будет подавленной – все это плохо).

Итог – уже в четверг, день, когда НБУ объявлял о рекордно низкой ставке, спрос на валюту вырос. Пока это – больше эмоции. Но дальше, чтобы быть привлекательным активом гривне нужна крепкая экономика за спиной. Высоких ставок, которые привлекают в основном спекулянтов, уже не будет.

Иностранцы пока не видят причин оставаться в Украине

Спекулянтами часто называют иностранных инвесторов в украинский госдолг, они же – нерезиденты, инвестиции которых более чем на $4 млрд укрепили гривню до 24 грн/$ в 2019 году. Они также наблюдают за снижением ставки.

На этой неделе было крупное погашение старых среднесрочных ОВГЗ в гривне. Те иностранцы, которые получили деньги, решили не задерживаться в Украине: портфель гособлигаций в руках иностранцев на этой неделе сократился на 2 млрд грн. Это добавило спроса на валюту со стороны дочек западных банков (прежде всего – Citi), отмечают опрошенные участники рынка.

Вероятно, выход нерезидентов из ОВГЗ продолжится и в последующие недели: вслед за учетной ставкой снизятся и доходности по новым облигациям Минфина (точно ниже 10%). По такой цене активы рисковых стран (Украина – именно такая), вряд ли будут востребованы.

Вторая волна пандемии пугает гривню

Еще одна тревожная новость для гривни – рынки опасаются нового всплеска заболеваемости коронавирусом после снятия карантинных ограничений.

На этой неделе начался рост числа заразившихся COVID-19 в Украине. Чиновники объясняют это совпадением, но бизнесу (которому снова могут запретить работать) это не добавляет уверенности в завтрашнем дне, утверждают банкиры.

Это значит, что все, у кого есть такая возможность покупали лишнюю валюту, либо пока воздерживались от продаж.

НБУ почти не выходил на рынок

Тревожные настроения на межбанке повлияли и на возможности Нацбанка пополнять резервы.

На этой неделе регулятор купил только $40 млн – худший результат с начала мая. Еще неделю назад был рекорд всего года – 410 млн.

Кризис сохраняет гривню около 27 грн/$

Ставка НБУ – долгосрочный минус для гривни, опасения нового карантина – локальный. Но есть и плюс – по-прежнему вялая деловая активность, которая сильно сдерживает спрос на доллар в Украине.

По мнению опрошенных финансистов, бизнес останется в режиме ожидания и в ближайшие несколько недель. Возобновление активности (если не будет еще одного второго карантина), а с ней – и спроса на валюту, возможно в конце лета – начале осени, полагают банкиры.

Что дальше. Прогноз до 19 июня

Опрошенные LIGA.net банкиры полагают, что эмоций на валютном рынке будет меньше на следующей неделе.

Прогнозный диапазон до 19 июня: 26,6 – 26,9 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Антон Красовский (Правэкс Банк), Юрий Ефремов (Аккордбанк), Ярослав Кабин (Идея банк), Наталия Шишацкая (Forward Bank), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики ОТП банка, Пиреус Банка и инвесткомпании ICU.

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