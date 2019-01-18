Стена против экономики. Что нужно знать о шатдауне в США

Уже 26 дней, начиная с 22 декабря, в США продолжается шатдаун – временная остановка работы части правительственных органов. Из-за бюджетных разногласий между Конгрессом и президентом в неоплачиваемый отпуск ушли 380 000 госслужащих, еще 420 000 работают, не получая зарплаты. Всего в Штатах 2,1 млн гражданских чиновников.

Это самый длинный шатдаун в истории – до этого федеральные органы США останавливались не более чем на три недели. Американские аналитики допускают, что, если конфликт не решится до конца января, экономика страны потеряет в первом квартале 0,5 процентных пункта роста.

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Почему возник шатдаун, что он означает и чем угрожает?

Почему возникает шатдаун

Шатдаун или разрывы финансирования (funding gaps) – частое явление для США. Оно возникает из-за особенностей бюджетного процесса: часть расходов госбюджета считаются обязательными и фиксируются на несколько периодов, остальные (12 направлений) пересматриваются каждый год.

Фискальный год в Штатах начинается 1 октября, Конгресс должен утвердить, а президент – подписать бюджет на следующий год до полуночи 21 декабря. Без утвержденного бюджета госрасходы не выполняются, учреждения не финансируются.

Эта система используется с 1976 года. По данным американского Committee for a Responsible Federal Budget, с тех пор перебои с финансированием госструктур возникали 20 раз.

Полноценными шатдаунами, когда прекращалась работа 25% федеральных органов, считаются только четыре случая: дважды при президенте Билле Клинтоне и по одному – при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

Почему сейчас

Трамп допускает уже третью остановку работы правительства за время своего президентства: две предыдущие в январе и феврале 2018 года были краткосрочными и длились соответственно один день и несколько часов.

Сейчас бюджетный конфликт возник из-за спора о финансировании строительства стены на границе США с Мексикой стоимостью $5,7 млрд. Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп делал на этом особый акцент. Его принципиальная позиция – стену должен профинансировать федеральный бюджет.

Верхняя палата Конгресса США (Палата представителей) поддержала бюджет с этой статьей, нижняя (Сенат) – нет.

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Чем все может закончиться

Демократическое крыло Конгресса, которое выступает основным противником стены за средства федбюджета, предлагает Трампу подписать бюджет без расходов на ее строительство, и только потом продолжить переговоры.

Согласно опросам, 55% американцев винит в шатдауне администрацию Трампа, только 22% - демократов, писала The Independent.

Теоретически, президент может объявить в стране чрезвычайное положение (из-за миграционного кризиса) и взять деньги на стену из госрасходов на оборону.

Второй вариант: Конгресс может выпустить "временные резолюции" (Continuing Resolutions, CR) – распоряжение о финансировании госрасходов на основании показателей прошлого года. Их действие обычно распространяется на короткий период, но применение может затянуться: например, в 2000-2001 годах на основании CR финансировались первые три месяца фискального года.

Кто пострадал

Вне зависимости от масштаба шатдауна все американские госорганы продолжают выполнять критически важные функции. Их сотрудники работают без зарплаты – правительство, как правило, компенсирует ее после восстановления, хотя по закону не обязано этого делать.

По данным BBC, в Штатах закрылись все Национальные парки и свадебные бюро, не работают электронные госреестры, в неоплачиваемый отпуск ушла часть сотрудников американских аэропортов, ученые, большая часть персонала NASA, без зарплаты работают авиадиспетчеры и охранники тюрем. Часть платежей подрядчикам госконтрактов замораживаются, не получают дотаций фермеры.

Сотрудники госструктур США недополучают около $200 млн ежедневно, писала The NYT. Из-за того, что шатдаун затянулся, на работу из отпусков за свой счет вызвали 50 000 служащих – в основном налоговиков и сотрудников пищевой и лекарственной инспекций.

По оценке Белого Дома, в неделю экономика США теряет 0,13 п.п. в темпах экономического роста из-за невыполнения госконтрактов и меньшего потребления чиновников и их семей. Общий эффект для экономики – потеря в росте 0,5 п.п. за время четырехнедельного шатдауна.

Как реагирует мир

Доллар на мировых рынках сохраняет позиции даже несмотря на закрытие госучреждений. После роста начала января америкианская валюта опустилась к европейской до уровней конца прошлого года - $1,14 за евро.

Объявление шатдауна совпало с краткосрочным обвалом крупнейших фондовых индексов США, но, по данным Tradingview, сейчас S&P 500 и NASDAQ восстановились и даже превысили позиции конца декабря.

Ключевой риск для США – замедление экономики развивающихся рынков и торговые войны, в первую очередь с Китаем, отмечают аналитики the NYT.

Подтверждает общие опасения и Федеральная резервная система, которая в конце декабря в очередной раз повысила учетную ставку на (на 0,25 п.п. до 2,25-2,5%), несмотря на критику президента.