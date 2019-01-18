Стена против экономики. Что нужно знать о шатдауне в США

Уже 26 дней, начиная с 22 декабря, в США продолжается шатдаун – временная остановка работы части правительственных органов. Из-за бюджетных разногласий между Конгрессом и президентом в неоплачиваемый отпуск ушли 380 000 госслужащих, еще 420 000 работают, не получая зарплаты. Всего в Штатах 2,1 млн гражданских чиновников.
Это самый длинный шатдаун в истории – до этого федеральные органы США останавливались не более чем на три недели. Американские аналитики допускают, что, если конфликт не решится до конца января, экономика страны потеряет в первом квартале 0,5 процентных пункта роста.
Почему возник шатдаун, что он означает и чем угрожает?
Шатдаун или разрывы финансирования (funding gaps) – частое явление для США. Оно возникает из-за особенностей бюджетного процесса: часть расходов госбюджета считаются обязательными и фиксируются на несколько периодов, остальные (12 направлений) пересматриваются каждый год.
Фискальный год в Штатах начинается 1 октября, Конгресс должен утвердить, а президент – подписать бюджет на следующий год до полуночи 21 декабря. Без утвержденного бюджета госрасходы не выполняются, учреждения не финансируются.
Эта система используется с 1976 года. По данным американского Committee for a Responsible Federal Budget, с тех пор перебои с финансированием госструктур возникали 20 раз.
Полноценными шатдаунами, когда прекращалась работа 25% федеральных органов, считаются только четыре случая: дважды при президенте Билле Клинтоне и по одному – при Бараке Обаме и Дональде Трампе.
Трамп допускает уже третью остановку работы правительства за время своего президентства: две предыдущие в январе и феврале 2018 года были краткосрочными и длились соответственно один день и несколько часов.
Сейчас бюджетный конфликт возник из-за спора о финансировании строительства стены на границе США с Мексикой стоимостью $5,7 млрд. Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп делал на этом особый акцент. Его принципиальная позиция – стену должен профинансировать федеральный бюджет.
Верхняя палата Конгресса США (Палата представителей) поддержала бюджет с этой статьей, нижняя (Сенат) – нет.
Демократическое крыло Конгресса, которое выступает основным противником стены за средства федбюджета, предлагает Трампу подписать бюджет без расходов на ее строительство, и только потом продолжить переговоры.
Согласно опросам, 55% американцев винит в шатдауне администрацию Трампа, только 22% - демократов, писала The Independent.
Теоретически, президент может объявить в стране чрезвычайное положение (из-за миграционного кризиса) и взять деньги на стену из госрасходов на оборону.
Второй вариант: Конгресс может выпустить "временные резолюции" (Continuing Resolutions, CR) – распоряжение о финансировании госрасходов на основании показателей прошлого года. Их действие обычно распространяется на короткий период, но применение может затянуться: например, в 2000-2001 годах на основании CR финансировались первые три месяца фискального года.
Вне зависимости от масштаба шатдауна все американские госорганы продолжают выполнять критически важные функции. Их сотрудники работают без зарплаты – правительство, как правило, компенсирует ее после восстановления, хотя по закону не обязано этого делать.
По данным BBC, в Штатах закрылись все Национальные парки и свадебные бюро, не работают электронные госреестры, в неоплачиваемый отпуск ушла часть сотрудников американских аэропортов, ученые, большая часть персонала NASA, без зарплаты работают авиадиспетчеры и охранники тюрем. Часть платежей подрядчикам госконтрактов замораживаются, не получают дотаций фермеры.
Сотрудники госструктур США недополучают около $200 млн ежедневно, писала The NYT. Из-за того, что шатдаун затянулся, на работу из отпусков за свой счет вызвали 50 000 служащих – в основном налоговиков и сотрудников пищевой и лекарственной инспекций.
По оценке Белого Дома, в неделю экономика США теряет 0,13 п.п. в темпах экономического роста из-за невыполнения госконтрактов и меньшего потребления чиновников и их семей. Общий эффект для экономики – потеря в росте 0,5 п.п. за время четырехнедельного шатдауна.
Доллар на мировых рынках сохраняет позиции даже несмотря на закрытие госучреждений. После роста начала января америкианская валюта опустилась к европейской до уровней конца прошлого года - $1,14 за евро.
Объявление шатдауна совпало с краткосрочным обвалом крупнейших фондовых индексов США, но, по данным Tradingview, сейчас S&P 500 и NASDAQ восстановились и даже превысили позиции конца декабря.
Ключевой риск для США – замедление экономики развивающихся рынков и торговые войны, в первую очередь с Китаем, отмечают аналитики the NYT.
Подтверждает общие опасения и Федеральная резервная система, которая в конце декабря в очередной раз повысила учетную ставку на (на 0,25 п.п. до 2,25-2,5%), несмотря на критику президента.