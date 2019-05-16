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Тигипко, Косюк, Жеваго, Бахматюк. Что в голове у олигархов

Тигипко, Косюк, Жеваго, Бахматюк. Что в голове у олигархов - Фото
Форум Concorde Capital. Игорь Мазепа, Юрий Косюк, Сергей Тигипко, Константин Жеваго, Олег Бахматюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Сергей Шевчук
16.05.2019, 19:00

О Зеленском, Порошенко, политике и экономике рассуждали четыре бизнесмена и инвестбанкир. Редкий публичный разговор действительно крупного бизнеса

Самый центр Киева, пятизвездочный отель Intercontinental, глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа рассказывает Сергею Тигипко, Юрию Косюку, Константину Жеваго и Олегу Бахматюку анекдот:

- Собрал как-то один из прежних президентов Украины у себя олигархов и обратился к ним такими словами: "Мы долго зарабатывали, я дал вам заводы, пароходы, вертолеты. Пора бы уже подумать и о людях". На что первым откликнулся Юрий Косюк: "Прекрасная идея! Душ по 500 каждому не помешает!"

Смеялись все.

Эта история могла бы стать одной из многочисленных баек о жизни украинских олигархов, если бы ее не наблюдали несколько сотен участников конференции, организованной 16 мая Concorde Capital.

Событие было посвящено инвестпривлекательности Украины, но уникальная "VIP-бизнес-панель" сместила акценты всей встречи.

Тигипко (группа ТАС), Косюк (Мироновский хлебопродукт), Бахматюк (Ukrlandfarming) и Жеваго (Ferrexpo) вместе с Мазепой, который модерировал их дискуссуию, тоже говорили об экономике, но так или иначе беседа все равно уходила в сторону политики.

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Бизнесмены обсудили многое: ошибки и непрофессионализм властей, причины поражения действующего президента и вероятное будущее Украины при президенте Владимире Зеленском.

По видеосвязи к дискуссии должен был подключиться Игорь Коломойский, который прилетел в Украину сегодня ночью. Но скандальный олигарх, так и не вышел на связь. Не пришел на ивент и Владимир Зеленский – его пригласили открывать мероприятие, но избранный президент был занят важным делом – обсуждал с депутатами дату своей инаугурации.

Но и без этого редкая публичная встреча крупнейших представителей украинского бизнеса была очень интересной и даже острой.

LIGA.net рассказывает самое примечательное.

Как живут олигархи?

"Живем мы хорошо. Будет ли лучше с новым президентом? Я думаю, что да", – первым слово взял Юрий Косюк. Среди всех участников разговора он был самым оптимистичным. Остальные не разделяли его настроений.

Форум Concorde Capital (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Тигипко назвал рост ВВП в 2-3% в год "поражением украинской экономики", а Константин Жеваго провел аналогии с 1989 годом, когда в результате торговой войны между США и Японией сильно просели мировые цены на сырье, что подкосило многие сырьевые экономики, в том числе СССР.

"Мы с партнерами с 2007 года инвестировали в Ferrexpo $3 млрд, сейчас стоимость компании – $1,5 млрд, хотя вложись мы, например, в румынские или венгерские активы, инвестиции удвоились бы, в случае с австралийскими – утроились, – сетовал Жеваго. – Все из-за обесценивающей политики всех наших правительств".

Бахматюк, который был самым немногословным среди участников разговора, заметил, что торговые войны в мире дают Украине большие возможности для роста. Но для этого нужно вспомнить о политике протекционизма.

Тигипко на своем примере подтвердил, что сейчас действительно эпоха больших возможностей для крупных покупок. "Рынки просто сошли сума – то, что можно с нуля построить за $100 млн сейчас стоит $4-5 млн, – сказал он. – Если вы спросите, что я буду делать, когда наступит дефолт, я отвечу: "покупать и еще раз покупать".

Жеваго добавил, что в ситуации, когда экономика не растет, а активы дешевеют, один выход – развивать экспорт и работать в других странах.

Тигипко подчеркнул, что Украине стоит забыть об иностранных инвестициях с ростом экономики ниже 5%. "Но если мы покажем 7%, инвесторы будут выстраиваться в очередь, – заключил он. – И неважно, пусть даже у нас здесь будут стрелять прямо на улицах".

Кто виноват в проблемах экономики? Спойлер: НБУ

"Знаете, кто нанес наибольший урон экономике Украины? Не Путин, а глава нашего центробанка – Валерия Гонтарева", – выпалил до сих пор сдержанный Бахматюк в ответ на вопрос Мазепы о погибших банках (у Жеваго – Финансы и Кредит; у Бахматюка  VAB и Финансовая инициатива).

Владелец Ferrexpo также не скрывал своего негодования действиями Нацбанка. "Мы первая страна в мире с 1945 года, в которой регулятор по своей инициативе убрал с рынка 90 банков, в том числе из топ-10, – возмутился Жеваго. – Где такое еще было, чтобы Центробанк возглавлял человек, ни дня не проработавший в этой сфере?".

Непрофессионализм руководства НБУ стал главной причиной медленного роста экономики, согласился с ним Бахматюк. "Конечно, система олигархического банкинга должна была уйти в прошлое, но это можно было сделать постепенно, тем более, что у всех нас была готовность к переговорам, – заявил собственник Ukrlandfarming. – Но Нацбанк решил обрубить сразу 40% экономики, хотя можно было обойтись гораздо меньшими потерями".

Игорь Мазепа (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Неожиданно монологи бизнесменов прервала сама Гонтарева. Мазепа, который связался с экс-главой НБУ (она проживает в Лондоне) через мессенджер, дословно передал аудитории ее слова: "Бахматюк и Жеваго украли средства рефинансирования НБУ, выданные еще до моего прихода. И ни копейки с того времени не вернули".

На обвинения Гонтаревой ответил Жеваго: «Я бы попросил допускать поменьше демагогии и побольше профессионализма, НБУ в обеспечение под рефинанс брал активы с твердыми залогами и потом вполне успешно взыскивал их через суды".

Что делать с экономикой?

Банкопад – не единственная претензия большого бизнеса к НБУ. По словам Тигипко, для более динамичного роста экономики нужно простимулировать банковскую систему к кредитованию вместо инвестиций в ОВГЗ.

С этим тезисом не согласился Мазепа. По его мнению, благодаря тому, что НБУ удерживает инфляцию в разумных рамках, украинские бизнесмены имеют возможность реинвестировать доходы в развитие своих компаний.

Украина сейчас сталкивается с серьезной структурной проблемой, когда 30% ВВП генерирует одна сфера – агропроизводство, добавил Жеваго. По его мнению, это буквально угрожает стране голодом - в случае неурожая у нас просто не будет другой отрасли, которая сможет компенсировать проблемы в АПК.

Форум Concorde Capital (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Тигипко поддержал эту мысль: "Если в АПК ты спокойно можешь получить 20% годовых в долларах, то, например, для нашего метизного завода 5% рентабельности – это счастье, для производства вагонов 12% – это уже большой успех. А такие низкомаржинальные отрасли тоже нужно развивать".

По словам Жеваго, главная задача нового руководства страны – провести либерализацию во всех сферах экономики. В первую очередь речь о приватизации ключевых предприятий и объектов инфраструктуры, в том числе портов, уточнил олигарх.

"Я считаю, что это будет колоссальной ошибкой, если сейчас политика в Украине отстранится от экономики. – отметил Тигипко. – Я имею в виду эпоху, когда многие страны мира возвращаются к политике протекционизма. Нам тоже нужно подумать об этом".

Из общего контекста выбился только Косюк, который предложил жалующимся на жизнь "коллегам", поискать причину в себе. "Я вам скажу, почему АПК сейчас так взлетел - потому что это самая модерновая и проворная отрасль, не только у нас, но и в мире, – сказал Косюк. – Вместо того, чтобы сидеть на старом суку, нихрена не делая, лучше бы подумали об этом".

О причинах поражения Порошенко

"Я не знаю, что должна сделать новая власть, чтобы кардинально испортить ситуацию", – подчеркнул в самом начале разговора владелец МХП. Спокойное отношение бизнеса к результатам выборов отметил и Тигипко. Никого не удовлетворяла экономическая политика прежних властей, ситуацию усугубляло отсутствие борьбы с коррупцией, заявил он.

"За последний год все силовые ведомства, словно с цепи сорвались, – рассказал он. – Я думаю, их вклад в поражение Порошенко очень высок".

Форум Concorde Capital (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению Жеваго, слабый рост экономики – основная причина, по которой Порошенко "с треском провалился на выборах". Косюк вспомнил о том, что предупреждал президента о том, что в его окружении "много воров".

"Я не поддерживал его политику, а когда указал на людей, которые его окружают, он сильно обиделся", – рассказал Косюк.

Нужна ли олигархам власть

По мнению Тигипко, после 2014 года запрос на бизнесменов во власти иссяк. Косюк добавил, что власть слабо помогает чьим-либо бизнес-интересам. Бизнесмен знает о чем говорит: с июля по декабрь 2014 года он поработал в должности замглавы Администрации президента Порошенко.

"Мой опыт показывает, что власть сама по себе не страшна и абсолютно импотентна, – уверен Косюк. – Если у вас нормально работающий прозрачный бизнес, никакая власть вам ничего не сможет сделать". Если бы ему пришлось заниматься обновлением чиновничьего корпуса, он предпочел бы нанимать "простых и честных, а не умных, но вороватых".

Тигипко, у которого также есть большой опыт работы во власти, отметил, что не видит причин менять систему политического устройства в Украине.  

"Я не думаю, что нам нужно переходить к парламентской республике, текущая система работает нормально, – сказал он. – Просто нужно, два хороших лидера. До сих пор нам не везло".

Теги: олигархи рост ввп
 