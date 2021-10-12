Вчера, 11 октября, Шведская королевская академия наук огласила лауреатов Нобелевской премии по экономике за 2021 год. Награду разделили между американскими учеными Дэвидом Кардом "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

"Кард, Ангрист и Имбенс – очень влиятельны. Они показали, что экономика не "диванная" наука", - объясняет в своей статье профессор университета Беркли Юрий Городниченко. – Усердные и находчивые экономисты могут написать достоверные экономические работы и протестировать теорию точно так же, как и представители других наук".

Что из почти идеальных экспериментов, которые провели экономисты-лауреаты, стоит взять на вооружение Украине – в материале LIGA.net.

Влияет ли повышение минимальной зарплаты на количество рабочих мест (безработицу)

В начале 1990-х Дэвид Кард и уже покойный Алан Крюгер проанализировали влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда и зарплаты. Эти исследования "бросили вызов общепринятым представлениям" и привели к дополнительным открытиям, заявили в Шведской королевской академии наук.

Результаты показали: повышение минимальной заработной платы необязательно ведет к сокращению числа рабочих мест. Ранее экономический консенсус состоял в том, что повышение минималки приводит к росту безработицы.

Исследование Карда базировалось на почти "идеальном" натуральном эксперименте.

Он проанализировал повышение почасовой минимальной зарплаты с $4,25 до $5,05 (+19%) в штате Нью-Джерси. Эффект он сравнил с похожим соседним штатом Пенсильвания, где не повышали зарплату. Для сравнения были взяты граничащие районы двух штатов.

Результаты повышения минималки Кард рассмотрел на примере ресторанов быстрого питания.

Экономист заметил, что повышение зарплаты не привело к сокращению количества рабочих мест.

Сравнение штатов позволило отследить причинно-следственную связь, а не просто заметить корреляцию, объясняет LIGA.net Соломия Шпак, профессор Киевской школы экономики и научный сотрудник Нацбанка.

"Это теперь уже классическое исследование. В то время это исследование было новым: оно предложило новую методологию. Кард использовал подход, который сейчас считается бэнчмарком: все стараются найти природный эксперимент, чтобы показать причинно-следственную связь", – заявила Соломия Шпак.

Исследование оказало большое влияние на экономическое сообщество. В 1992 году 79% членов Американской экономической ассоциации соглашались, что закон о минимальной заработной плате увеличивает безработицу среди молодых и низкоквалифицированных рабочих, пишет журнал Economist. К 2000 году таких было уже 46%.

Как наплыв трудовых мигрантов сказывается на доходах местного населения

Кард также доказал, что при иммиграции в страну растут доходы рожденных в ней граждан. А в зоне риска – иммигранты, которые приехали в страну раньше.

К этому Кард пришел, проанализировав реальный пример миграции в Майами из Кубы в 1980 году: тогда кубинцам разрешили покидать остров. Миграция привела к росту рабочей силы в Майами на 7% (+125 000 человек). Это стало шоком для рынка труда, который имел внешние причины (экзогенный шок), объясняет Соломия Шпак из КШЕ.

Для этого Кард сравнил показатели рынка труда в Майами с четырьмя другими городами, которые не столкнулись с миграцией. Его исследование показало, что миграция не влияет негативно на доходы и предложение по трудоустройству для американцев.

"Сравнивая рост заработной платы и занятости в четырех других городах, Кард не обнаружил отрицательных последствий для жителей Майами с низким уровнем образования. Последующая работа показала, что рост иммиграции может положительно сказаться на доходах людей, родившихся в стране", – пишет AP.

Причина в том, что иммигрантам не так легко было заменить американцев на их рабочих местах, хотя бы из-за уровня образования, объясняет Шпак. Но при этом при такой миграции пострадали работники, которых можно было легко заменить. Такими оказались люди, которые иммигрировали раньше.

Сколько лет надо учиться в школе: обучение и уровень зарплат

В 1991 году экономисты Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс анализировали взаимосвязь между образованием и доходом. Они исходили из того, что между количеством лет обучения и уровнем дохода существует четкая корреляция. Их вопрос был в другом: говорил ли этот факт о существовании также причинно-следственной связи между образованием и доходом?

Они взяли во внимание количество лет, которые дети проводят в американских школах. Дело в том, что рожденные в начале и в конце года проводят в школе разное количество лет: 11 и 12 лет.

Оказалось, что те, кто учился в школе 12, а не 11 лет, имели на 12% больший доход. Те, кто учился 16 лет, уже зарабатывали на 65% больше, чем те, кто учился 11 лет. При этом последующие годы обучения уже не обещали больший доход.



В результате Ангрист и Имбенс разработали методологию, которая позволила анализировать натуральные эксперименты и делать выводы о причинно-следственной связи.

"Мы осознали, что ресурсы в школах гораздо более важны для будущего успеха учащихся на рынке труда, чем считалось ранее", – заявили в Шведской королевской академии наук.

Всего номинанты получили 10 млн крон ($1,14 млн). Из них $570 000 получил Кард (½ премии), а Ангрист и Имбенс – по $285 000 (¼ премии).

"Мы рады, что наша работа была так широко использована. Это величайшая награда для ученого. Нобелевская премия – это вишенка на торте", – заявил Ангрист.

Выводы для Украины

Экономическая политика государства должна базироваться на данных и экономических исследованиях. Причем на исследованиях качественных.

"Для украинской науки эти исследования должны стать золотым стандартом. Когда экономисты стараются изучить, как изменение экономический политики повлияет на жизнь общества – мы должны думать с точки зрения причинно-следственной связи. Эти подходы должны помочь понять, какое регулирование, какие решения власти работают в плюс украинской экономике", – объясняет Соломия Шпак из KSE.

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