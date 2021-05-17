Дефицит и рост цен? Как регулирование цен на бензин и дизель повлияет на экономику. Отвечают Кухта, Нефьодов, Вахитов, Вышлинский и Шоломицкий

С 15 мая вступило в силу решение Кабмина о госрегулировании розничных цен на бензин и дизельное топливо. Согласно расчетам Минэкономики, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн за литр, бензина — 30,22 грн за литр.

Вмешательство государства вызвало ажиотаж среди участников рынка. Некоторые сети прекратили продажу премиум-бензинов, поскольку цены на них не вписываются в коридор, обозначенный правительством.

Мы собрали мнения ведущих украинских экономистов – что это решение означает для экономики? Некоторые эксперты выразили свою позицию в Facebook.

Владимир Вахитов, старший научный сотрудник Киевской школы экономики

Из-за контроля за ценами [на топливо] больше всего пострадают бедные слои населения.

Пожалуй, все комментаторы уже что-то сказали о прямой связи между ограничением цены на топливо и его дефицитом. Но я не видел, чтобы кто-то говорил о том, что ограничения цен в том виде, в котором их ввели, больше всего ударят по беднейшим.

Поскольку ограничения уже создали искусственный дефицит в премиум-сегменте [топлива], пользователи перейдут на обычный 95-й [бензин]. При этом ограничения абсолютно нечувствительны к цене. Растет спрос, и заправки абсолютно логично поднимут цены до максимально возможного уровня. Часть тех, кто покупал 95-й, перейдет на 92-й. Там тоже вырастут цены. То есть, если кто-то покупал по 25 [грн], теперь будет покупать по 27 [грн].

Цены на бензин в Украине всегда были фактором, влияющим на другие цены.

То есть своим решением министр [экономики Игорь] Петрашко поднял годовую инфляцию примерно на 1%.

Павел Кухта, бывший и.о. министра экономики Украины

С интересом прочитал разъяснения Минэкономики относительно введенного регулирования цен на бензин и дизель. Пишут, что оно не касается брендовых премиальных продуктов и ссылаются на соответствующий Технический регламент. Вот это постановление.

К сожалению, в Техническом регламенте ничего о "брендово-премиальном" горючем не сказано. Сказано лишь, что обозначение топлива может включать торговую марку.

В постановлении Кабмина 341 от 22 апреля 2020, на основании которого введено регулирование цен, так же черным по белому написано, что оно касается бензина марки А-92 и А-95 и дизельного топлива. Без разграничения на премиальные и не премиальные. Вот это постановление.

Я уже молчу, что если вводится регулирование цен на непремиальное топливо, а разница между премиальным и непремиальным не определена, то бизнес тогда, по логике, может просто забрендировать все горюче и продавать как премиальное без ограничений. Зачем тогда вообще вводить регулирование цен и на ровном месте всю страну пугать пустыми АЗС?

По нормальному, если правительство боится роста цен, надо провести быстрые консультации с производителями и понять их ценообразование. Затем подписать меморандум о добровольном ограничении торговых надбавок в разумных пределах. Если уж совсем страшно, можно ввести временно административное ограничение торговых надбавок. Но на 20% выше рыночных цен (чтобы не мешать рынку нормально работать) и сугубо с целью предотвратить спекуляции, если цены будут сильно колебаться на внешних рынках.

Наконец, если есть обоснованное подозрение относительно сговора на рынке, надо активизировать Антимонопольный комитет, он вполне способен такой сговор предотвратить.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии

Новая власть впервые столкнулась с привычной для украинских правительств проблемой роста цен. Малоопытная власть, как правило, реагирует на это очень резко, прибегает к так называемому "офису простых решений". То есть когда цены растут – надо приказать им не расти.

И для инвесторов и участников рынка – это значит, что власть слабая, непредсказуема и склонна прибегать к простейшим решениям. Это увеличивает риски для инвестирования, в любом бизнес-плане может появиться дополнительный риск: "правительство, которое хочет регулировать цены".

Как показывает украинский опыт, в конце концов все заканчивается скандалом, дефицитом, отменой этих решений и переосмыслением того, что надо делать.

Для подобных решений существует Антимонопольный комитет. При желании комитет может накладывать очень большие штрафы – пример тому, дело компании Тедис.

Что можно предпринять в случае роста цен на горючее? Работать с рынком горючего. Общее правило – все рынки, где нет естественной монополии – должны быть в свободных ценовых условиях. И сдерживать рост цен там должна конкуренция.

Мы не одиноки. Инфляция начинается во всем мире. Ростом цен на бензин обеспокоены также в США.

Главное, что можно сейчас сделать – выполнять обязательства перед МВФ, что приведет к укреплению гривны. Соответственно, если гривня укрепится – цены на импортные товары будут стабилизироваться или даже снижаться.

Максим Нефьодов, экс-глава Государственной таможенной службы, депутат Киевсовета (Голос)

Топовые марки бензина уже начали исчезать с заправок. К сожалению, я прекрасно знаю, что в голове у чиновников, которые вводят такие ограничения – потому что видел подобные попытки "что-то регулировать" десятки раз.

Это работает всегда одинаково – кто-то говорит: "а вы знаете, как ужасно выросли цены на ... гречку, бензин, носки! Надо ограничить цены, это плохой пиар, а мы ведь – правительство для людей. Немедленно внести постановление с текстом: цены стой, раз-два!" И все, как бы победили, можно заниматься другими делами!

Собственно, если вы хотите понять, что такое плохой бизнес-климат, почему в Украину не очень хотят инвестировать, почему все иностранцы считают, что у нас большие риски – так это оно. Потому что в любой момент [можно] ввести любое бессмысленное регулирование, без каких-либо предупреждений и расчетов, основанное на ощущении какого-то уважаемого человека, что "цены слишком высокие".

Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики

Особых проблем со сдерживанием цены до 30 грн за литр нет, гривня за последние недели даже несколько укрепилась, стабильный курс ожидается также и в июне, цены на нефть находятся на уровне февраля (Брент – $67 за баррель). Поэтому угрозы для неприбыльной работы продавцов бензина пока нет, если ситуация останется такой, как есть и в ближайшие месяцы.

Учитывая сохранение достаточной маржи продавцов, дефицита топлива не должно быть.

Хотя идея подобного мероприятия выходит из желания правительства ограничить рост цен, поскольку инфляция значительно выросла за последние месяцы – 8.4% в апреле по еще 5% в декабре, оно является избыточным.

Основная причина роста индекса потребительских цен – дефицит отдельных продовольственных товаров (масло, сахар, яйца) и подорожание природного газа. Предотвращение воображаемого роста цен на бензин не сможет противодействовать точечному недостатку других товаров и росту цен на них и лишь незначительно приостановит инфляцию.

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