17 июля исполнился год, как главой Национального банка Украины стал Кирилл Шевченко, экс-глава государственного Укргазбанка.

Годовщина у Шевченко была не очень веселой. В НБУ продолжается кадровый скандал: с десяток топ-менеджеров заявили о централизации принятия решений и написали заявления об отставке. И что еще хуже, отставка грозит самому Шевченко, утверждают источники Financial Times.

Офис президента действительно рассматривает такой вариант, причем смена руководителя одной из ключевых для экономики госструктур может произойти уже в сентябре, рассказали пять высокопоставленных собеседников LIGA.net, близко знакомых с ситуацией вокруг Нацбанка.

В чем причина недовольства Шевченко, что об этом думают в МВФ и как с ситуацией связаны последние кадровые скандалы в НБУ?

LIGA.net выяснила детали очередной кадровой интриги в команде президента Зеленского.

Год Шевченко в НБУ: Зеленский, кадры и слухи

Тема возможной отставки Шевченко появилась в СМИ в разгар кадрового скандала в Нацбанке.

В конце июня об уходе из НБУ объявили девять руководителей Департамента лицензирования во главе с Александром Бевзом, который работает в регуляторе с 2015 года. Департамент занимается согласованием сделок купли-продажи банков, оценивает деловую репутацию их СЕО и т.п. Всего в структуре работает около 75 человек.

Бевз заявил о концентрации принятия решений в Нацбанке в одних руках, явно намекая на Шевченко. Его оценку публично поддержали главы еще нескольких департаментов – Виталий Ваврищук из финстабильности, Олег Новаковский из рефинасирования и другие.

Контекст. Уходу менеджеров предшествовало обновление топ-руководства Нацбанка и изменение внутренней структуры. За год работы Шевченко сменились почти все члены правления НБУ. У него был открытый конфликт с первым заместителем главу НБУ Катериной Рожковой. Чтобы урезать ее полномочия, поменяли структуру и назначили Рожкову ответственной за административный блок . При предыдущем руководителя центробанка у нее было большое влияние, по сути она курировала весь банковский сектор. Сейчас за банки отвечает – экс-юрист ПриватБанка Ярослав Матузка, которого в НБУ привел Шевченко. Действительно ли новый глава замкнул на себе принятие основных решений? Собеседники LIGA.net из НБУ дают разные оценки. С одной стороны, они упоминают элементы ручного управления в сфере банковского надзора (согласование СЕО финучреждений, сделки по покупке банков, продаже залогового имущества под рефинанс НБУ, санкции для банков и финкомпаний, подробнее читайте тут). С другой, есть и хорошие сигналы: рынок однозначно позитивно воспринял назначение Сергея Николайчука на должность замглавы Нацбанка-куратора блока монетарной политики вместо Дмитрия Сологуба и отмечает, что при Шевченко политика НБУ кардинально не изменилась по сравнению с временами Смолия.

Вероятно, резонанс вокруг смены нескольких, пусть и важных менеджеров Нацбанка, постепенно сошел бы на нет, если бы к истории не подключился Офис президента. Бевза с коллегами пригласили на личную встречу к президенту Зеленскому.

После разговора в Офисе вместо "отставки" (планировалась с 15 июля) появился "отпуск до 1 сентября". Идея перенести "исход" на сентябрь появилась именно после разговора в Офисе, рассказывает высокопоставленный собеседник LIGA.net , знакомый с результатами встречи.

Шевченко в интервью Financial Times назвал ситуацию "пиаром и попыткой политического давления на Нацбанк". Само издание со ссылкой на два источника из ОП сообщило, что в Офисе не исключают скорую смену главы НБУ.

Ход Ермака. Четыре проблемы Кирилла Шевченко

Еще весной отставка Кирилла Шевченко из НБУ казалась малореальной. Тогда в Офисе президента позитивно оценивали его работу, рассказывал высокопоставленный собеседник LIGA.net в ОП. Он описывал главу Нацбанка как "хорошего политика, который смог наладить отношения и с Офисом, и с Кабмином". Например, весной НБУ повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт, что было нужно для борьбы с инфляцией.

Теперь пять высокопоставленных собеседников LIGA.net в Офисе президента, руководстве фракции Слуга народа и Нацбанке подтверждают: вопрос отставки Шевченко действительно рассматривается, и она может произойти уже осенью.

Инициатор возможной отставки главы НБУ - руководитель ОП Андрей Ермак, уточняют трое из них.

Основная причина – Шевченко оказался намного более независимым главой НБУ, чем рассчитывал Офис. "На встречах он соглашается, а потом делает по-своему", – говорит собеседник из Офиса. Есть несколько тем, которые провоцировали недовольство Ермака.

Первая – Ощадбанк. "Я не знаю ни одного президента или топ-политика, который не хотел бы контролировать Ощад". – рассказывает высокопоставленный собеседник LIGA.net в Нацбанке.

Согласно информации двух собеседников LIGA.net, глава ОП действительно пытался "наладить более близкую связь" с госбанком и не прочь сменить СЕО банка Сергея Наумова на "более понятного" человека, говорит один из собеседников. Три собеседника отметили, что таким человеком, по мнению Ермака, может быть бывший предправления банка Андрей Пышный. Один из вариантов – назначить банкира в набсовет Ощада, против чего выступает НБУ.

"К Наумову действительно много вопросов как к менеджеру, но большая лояльность со стороны НБУ к пожеланиям из ОП относительно Ощадбанка будет означать "второй Нафтогаз" (в апреле 2021 Кабмин в обход набсовета уволил СЕО НАК Нафтогаз Украина Андрея Коболева, назначив вместо него Юрия Витренко, который до этого работал в правительстве и.о. министра энергетики, - Ред.), – говорит высокопоставленный собеседник LIGA.net в экономическом блоке власти. – Это очень не понравится нашим иностранным партнерам, Шевченко не хочет портить имидж в их глазах".

К тому же Нацбанк последовательно отклонил четыре кандидатуры членов правления Ощадбанка в команду Наумову. Один из случаев – при согласовании "рисковика" Дмитрия Буца – вышел на публику. Как сообщила замглавы НБУ Рожкова, руководство регулятора не согласовало банкира, несмотря на положительное решение квалификационной комиссии.

Второе – "печатный станок". В июне НБУ объявил о сворачивании главной меры по поддержке экономики во времена коронакризиса – дешевых кредитов рефинансирования для банков сроком до пяти лет.

С помощью рефинанса или "печатного станка", как часто называют этот инструмент, НБУ за год влил в банковскую систему дополнительно около 70 млрд грн.

30% этой суммы пошло на кредитование реального сектора (львиная доля – сделка Укрэксимбанка и Укравтодора под программу президента Зеленского "Большое строительство"), остальное – на покупку облигаций внутреннего госзайма, с помощью которых Минфин финансирует дефицит бюджета, рассказывал в интервью LIGA.net куратор банковского блока в НБУ Ярослав Матузка.

В последние годы вопрос помощи НБУ экономике и госбюджету, в том числе через снижение учетной ставки и требований банков к заемщикам (что в теории должно запустить кредитование) неоднократно поднимали политики разного уровня во главе с президентом. Это было одной из основных причин отставки Якова Смолия.

Шевченко также приходилось отвечать на подобные запросы из Офиса президента и правительства, отмечают два собеседника LIGA.net, близко знакомых с настроениями в ОП и НБУ. Главе Нацбанка приходится лавировать между пожеланиями местных политиков и требованиями международных кредиторов во главе с МВФ, который категорически против любых форм финансирования потребностей правительства со стороны центробанка, говорят собеседники.

"У Кирилла [Шевченко] сложная ситуация. С одной стороны – МВФ с историями об институциональной независимости. С другой – наши по разным вопросам, начиная от снижения ставки, заканчивая вопросами регулирования и почему там до сих пор люди Рожковой и Гонтаревой", – поясняет собеседник.

Третье – прежние кадры". У этого вопроса есть неожиданный ракурс: запрос на обновление НБУ есть, но публичный конфликт с Рожковой не нравится главе ОП. В Офисе президента были недовольны решением поменять структуру и оставить за первым замом только технические функции. По сути, обязанности первого заместителя Шевченко возложил на руководителя валютного блока, выходца из Минфина Юрия Гелетия.

"Ермак поддерживает Рожкову и, конечно, ему не нравится, что Шевченко вместо того, чтобы договориться с ней, как его просили, делает из нее завхоза и делает это очень грубо и показательно", – рассказывает высокопоставленный собеседник LIGA.net из Офиса президента.

Четвертое – МВФ. Украина практически провалила антикризисную программу Stand By от МВФ, подписанную в мае 2020 года, получив только один из пяти запланированных траншей. В переговорах с Фондом от Украины участвуют министр финансов Сергей Марченко, глава НБУ Шевченко и экономический заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Слабый прогресс не устраивает главу ОП, отмечает собеседник из Слуги народа. "Ермак недоволен Шевченко, как и всеми, кто контактирует с МВФ и прочими "американцами", – говорит он.

Дальше – отставка?

Все не так просто.

Во-первых, от Зеленского пока не исходило прямого недовольства действиями Шевченко во главе НБУ, отметили два высокопоставленных собеседника LIGA.net, знакомых с позицией президента. С самим главой президент не обсуждал отставку, говорит собеседник, близкий к Шевченко.

Во-вторых, глава Нацбанка не остался без поддержки. В частности у него сложились хорошие отношения с главой финансового комитета Рады Даниилом Гетманцевым, рассказали два собеседника, близких к Шевченко и Гетманцеву.

В комментарии LIGA.net Гетманцев отметил, что у его комитета действительно нет претензий к главе НБУ. Среди достижений Шевченко он выделил стабильность банковской системы, сохранение контроля над инфляцией, разработку нескольких профильных законопроектов. "И это несмотря на внутреннее противостояние и саботаж отдельных сотрудников Нацбанка", – добавил Гетманцев.

В-третьих, вторую за год смену главы Нацбанка может не принять МВФ. "Шевченко больше устраивает Фонд, чем нет: они не в восторге от него, но для них это "прогнозируемые качели", – говорит собеседник LIGA.net в Слуге народа. – Вместо этого может быть гораздо хуже".

В-четвертых, не все зависит от Ермака. "Эта сфера всегда была покрыта мраком, – отмечает собеседник из окружения президента. – Кто главный банкир – всегда спорили Ермак с Шефиром (Сергей Шефир, первый помощник президента Зеленского, - Ред.)".

В Офисе президента отрицают конфликт с Шевченко и попытки повлиять на НБУ. В комментарии LIGA.net советник Ермака Михаил Подоляк даже похвалил руководство НБУ.

"Вокруг НБУ в последнее время действительно наблюдается довольно странная информационная активность, но это не может быть основанием для системных выводов на каком-либо уровне по самой институции, – сказал Подоляк. – Нацбанк – независимая институция и, более того, если судить по банковскому рынку или хотя бы по стабильности курса национальной валюты, можно говорить об абсолютной адекватности и профессиональности нынешнего состава правления НБУ".

Однако, важным сигналом о будущем главы Нацбанка станет готовящийся визит президента Зеленского в Вашингтон (предварительная дата – 30 августа). Шевченко ожидает, что войдет в состав украинской делегации, говорит собеседник LIGA.net, знакомый с планами банкира.

Кто мог бы возглавить НБУ, если не Шевченко? "Вероятно, снова банкир, но еще более свой, – полагает собеседник из руководства СН. – С другой стороны не очень понятно, где такого взять. Сейчас завели разных людей в набсоветы госбанков. Может быть оттуда". "Скамейка кандидатов еще пустая", – подтверждает собеседник в Офисе.

По иронии судьбы, согласно закону, если отставка Шевченко все же произойдет, и.о. главы НБУ, как минимум до назначения нового руководителя, станет Катерина Рожкова, ближайшая соратница Валерии Гонтаревой.

Но сам Шевченко, похоже, уходить не собирается. "Впереди перед нами много важных задач, отраженных в Стратегии НБУ до 2025 года, – сообщили LIGA.net в пресс-службе Нацбанка. - Команда НБУ продолжает работать над их реализацией в интересах государства".

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