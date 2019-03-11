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11.03.2019, 10:49

У Минфина кончается валюта. Причина - госбанки. Что происходит?

У Минфина кончается валюта. Причина - госбанки. Что происходит?

Оксана Маркарова и Владимир Гройсман (фото - president.gov.ua)

Госбанки перестали быть самыми лояльными кредиторами правительства. Это приводит к дефициту валюты у Минфина. Уже стоит волноваться? (Спойлер - нет)

Государственные банки - основные держатели внутреннего валютного долга, но в начале 2019-ого они стали сокращать портфель валютных ОВГЗ.

Это создает значительные трудности Министерству финансов. С начала года государство уже погасило валютных облигаций внутреннего госзайма на $1,5 млрд, из этой суммы $580 млн было выплачено "реальными" деньгами. Что создало дефицит валюты у Минфина. 

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Обычно министерство пытается полностью рефинансировать внутренний долг. В феврале покрыть старые обязательства новыми бумагами удалось только на 41%: госбанки отказались выручать правительство, поскольку сейчас им нужно погашать свои валютные долги.

К чему приведет такая ситуация и почему это важно?

Что происходит

В 2018 году Минфин должен был погасить $3,4 млрд валютного долга на внутреннем рынке. Фактически денег по этим обязательствам не выплачивали: Минфин делал новые выпуски валютных ОВГЗ на соизмеримые суммы. И даже больше: дополнительно через такие ОВГЗ бюджет пополнили на на $680 млн.

Основной покупатель «валютного» госдолга на внутреннем рынке – госбанки (их собственник – само Министерство финансов). Из общего портфеля валютных ОВГЗ на них приходится $3,6 млрд или 80%. Почти половина или $1,7 млрд у Ощадбанка.

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Но в 2019 ситуация изменилась.Сейчас госбанки не могут активно кредитовать Минфин, поскольку сами нуждаются в валюте из-за крупных выплат по собственным еврооблигациям. Ощадбанк в начале марта уже погасил $425 млн, Укрэксим должен выплатить $375 млн 27 апреля. Крупное погашение запланировано у Укрзалізниці: $150 млн 15 марта.

Из-за этого Минфин уже два месяца подряд не может рефинансировать старые долги  – госбанки отказывают выкупать новые выпуски валютных ОВГЗ, требуя погашения старых бумаг. В январе 2019 уровень «переразмещения» обязательств правительства (rollover rate) составил 80%, в феврале – 41%. 

Это приводит к тому, что Минфин тратит свои валютные запасы. За два месяца Минфину пришлось заплатить кредиторам $580 млн, уточнила главный экономист Dragon Capital Елена Белан. В предыдущем году такого не было: общий уровень рефинансирования составил 120%, ниже 50% он опустился только в одном месяце, добавляет главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

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Почему это важно

В первом полугодии Украина должна выплатить $3 млрд внешним кредиторам, говорит начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Еще $2,3 млрд – внутренний долг.

Пики выплат по валютным ОВГЗ – в апреле, июне и июле: внутренним кредиторам нужно будет вернуть по $0,7-0,8 млрд, отмечает Блинов из Альфа-Банка. Всего в 2019 году на украинских кредиторов приходится $4,6 млрд.

Учитывая остальные долги, правительству критически важно рефинансировать внутренние обязательства, чтобы не погашать их «живыми» деньгами, отвлекая ресурс от внешних выплат.  

Проблемы с рефинансированием уже повлияли на возможности Мифнина: по данным Госказначейства, за январь-февраль общие остатки средств на Едином казначейском счете, включая валюту, сократились с 47 до 30 млрд грн (сейчас – около $1,15 млрд). По оценке Белан, чистые валюты средства Минфина на ЕКС в конце января составляли $700 млн.

Уже в апреле Минфин будет вынужден покупать у НБУ дополнительную валюту под обслуживание, в том числе внутренних, долгов, считает Блинов. В таких условиях усиливается важность транша МВФ и удачного размещения еврооблигаций, что зависит и от политической повестки в стране, добавляет Белан.

«Учитывая политические риски, правительству выгоднее, чтобы госбанки сейчас успешно погасили внешний долг, а не замещали его новым, – отмечает она. – Это позволит Минфину разместить суверенные евробонды в большем объеме и немного дешевле».

Умеренный прогноз

Ощадбанк и Укрэксимбанк еще не закрыли вопрос погашений в этом году: осенью им предстоит выплатить на двоих порядка $300 млн.

До тех пор правительство попытается компенсировать потери января-февраля: после успешной выплаты Ощадбанка в марте и Укрэксимбанка – в конце апреля, Минфин может рассчитывать на 100% рефинансирование долга перед ними, допускает Белан.

Несмотря на то, что портфель валютных ОВГЗ с начала года снизился на 14,5%, ситуация пока далека от критичной, считает руководитель департамента рыночных исследований IBI-Rating Виктор Шулик. «Исторически Минфин работает в связке с НБУ и несколькими государственными банками, – говорит он. – Не раз это взаимодействие позволило решить «выпутываться» и из более сложных ситуаций».

Инвестиции в валютные ОВГЗ традиционно зависят от курсовых ожиданий покупателей: спрос на валютные ОВГЗ увеличивается по мере того, насколько рынок ожидает ослабления гривни, добавляет старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

Но даже если у Минфина больше не будет проблем с рефинансированием внутреннего долга, у Украины пока недостаточно ресурса для спокойного погашения всех валютных обязательств на этот год, отмечает Белан.

«Гораздо важнее, чтобы Минфин смог разместить суверенные облигации в достаточном объеме, скорее всего, это  произойдет уже после президентских выборов, – говорит она. – До тех пор необходимо обеспечить второй транш от Евросоюза, чтобы  нормально пройти выплаты по внешнему долгу в середине мая».

Сергей Шевчук

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Теги: госдолг, Минфин, евробонды, ОВГЗ
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