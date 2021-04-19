Путин, Зеленский, Байден, Макрон и Меркель – главные слова для украинского валютного рынка. Как действия России влияют на курс?

Валютный рынок продолжает с тревогой наблюдать за ситуацией вокруг агрессивных действий на восточных границах Украины со стороны России.

Маневры армии РФ, реакция на них президента США Джо Байдена и других мировых лидеров – именно так сейчас выглядят главные курсовые факторы для украинского рынка. Сейчас курс доллара зависит не столько от экономических, сколько от политических событий.

Если бы не эскалация на востоке страны, доллар мог бы подешеветь до 27,2-27,5 грн/$ уже в апреле, но пока курс держится около отметки 28 грн/$.

Что будет дальше и как валютный рынок поведет себя во второй половине месяца?

Подробно о ситуации с валютой – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Агрессия РФ бьет по гривне. Что происходит на межбанке

Укрепление гривни до 27,3 грн/$ на конец первого полугодия 2021 года – таким был консенсус-прогноз аналитиков крупнейших украинских банков и инвесткомпаний, который LIGA.net составила в конце марта, еще до того, как Россия начала стягивать войска к украинской границе.

Ревальвация должна была начаться уже в апреле, но на деле курс впервые с января стал стабильно превышать отметку в 28 грн/$.

И сейчас рынку свойственны резкие колебания. К примеру, 13 апреля межбанк закрылся на уровне 28,09 грн/$, но уже на следующий день курс опустился до 27,91 грн/$.

Таких ощутимых перепадов на этой неделе больше не было, но тренд ослабление нацвалюты сохранился: последний рабочий день межбанка (16 апреля) закончился на уровне 28 грн/$. По сравнению с предыдущей пятницей (9 апреля) доллар подорожал на 7 копеек.

Утром понедельника, 19 апреля, доллар в банках можно было купить по 28-28,15 грн/$, евро – по 33,5-33,8 грн/€.

Межбанк, Минфин и звонок Байдена. Что влияет на курс

Валютный рынок следит за маневрами Путина и реакцией Байдена, Макрона и Меркель

Очевидная причина напряженной ситуации на валютном рынке – эскалация со стороны России на восточных границах Украины. Признаки агрессии начали появляться еще в конце марта. Все главные новости о военной угрозе со стороны России LIGA.net публикует в отдельной хронике.

Одна из ключевых новостей прошлой недели – звонок президента США Джо Байдена лидеру РФ Владимиру Путину (состоялся 13 апреля), в котором глава Белого дома указал, что США будут действовать решительно, и призвал сбавить напряженность на границе с Украиной.

Именно эту "коммуникацию" опрошенные LIGA.net финансисты называют причиной резкого отката курса доллара с 28,09 до 27,91 грн/$ 14 апреля. В целом курс остается в районе 28 грн/$: более серьезной девальвации не допускают сами участники рынка, укреплению гривни мешает негативный новостной фон.

Причин "тревожной стабильности" несколько. С одной стороны ситуация на Донбассе остается неопределенной (кроме тревожных есть и обнадеживающие новости, такие как публичная поддержка Украины со стороны крупнейших стран Европы), с другой – об отсутствии ажиотажного спроса на валюту говорят курсы розничного рынка.

Опрошенные банкиры отмечают: рынок продолжает следить за новостями. Любое обострение может спровоцировать настоящую панику, однако пока подобных настроений финансисты не наблюдают.

Возможная война осложняет жизнь Минфину

Банкиры пока не наблюдают повышенного спроса на доллар со стороны украинских компаний (но это не значит, что рынок совсем не склонен к панике). На данный момент ключевая потеря валютного межбанка – иностранные инвесторы, которые вкладываются в долговые обязательства правительства.

С начала обострения нерезиденты сократили портфель инвестиций в ОВГЗ примерно на 7,7 млрд грн (порядка $300 млн. Не самая большая, но психологически заметная сумма для украинского рынка).

Многие из них пытаются продать свои бумаги с большой скидкой на вторичном рынке, где финансисты торгуют активами между собой. Это сильно сужает возможности иностранцев для выхода из украинских активов, но при этом делает новые гособлигации, которые Минфин предлагает рынку каждый вторник, менее выгодными, чем старые ОВГЗ.

В результате, на аукционе 13 апреля Министерство финансов продало госбумаг всего на 200 млн грн – один из худших результатов с марта 2020 года и паники времен первого ковид-карантина.

Пока выход нерезидентов не приводит к обвалу курса. Одна из причин – продолжающаяся посевная кампания, благодаря чему на рынок поступают дополнительные объемы валюты от агроэкспортеров.

о, вероятно, теперь Минфину придется заметно повышать ставки (тем более, в прошлый четверг НБУ повысил учетную ставку сразу на один процентный пункт – до 8%).

Если ситуация с российской агрессией не будет ухудшаться, последующие попытки правительства одолжить деньги для пополнения госбюджета должны быть менее провальными, полагают опрошенные финансисты.

НБУ рассказал, как будет бороться с возможной паникой

Год назад для того, чтобы погасить ажиотаж, вызванный пандемией коронавируса (во второй половине марта 2020 доллар на межбанке за считанные дни подорожал с 25 до 28 грн/$), НБУ продал на межбанке $2,5 млрд.

Но это не самая радикальная мера регулятора последних лет. Во время боев за Дебальцево в феврале 2015 года Нацбанк на три дня полностью останавливал межбанковские валютные операции, рассказывала в одном из интервью экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Как регулятор поведет себя в случае, если Россия все же решится на вторжение?

"В прошлом году НБУ прибегал к рыночным средствам для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы продолжим это делать и в дальнейшем. Инструменты те же: плавающий курс, учетная ставка, валютные интервенции", – заявил на брифинге 15 апреля замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос о возможной панике на валютном рынке из-за агрессии России.

Пока Нацбанк следует этой логике и не прибегает к радикальным решениям. В апреле регулятор еще не вмешивался в ситуацию на валютном рынке и не провел ни одной интервенции (покупок и продаж валюты не было).

Что дальше. Прогноз курса до 23 апреля

Рынок продолжит нервно наблюдать за ситуацией на границе, при отсутствии плохих новостей, панической девальвации гривни пока не будет, полагают опрошенные LIGA.net финансисты.

Прогноз курса до 23 апреля: 27,85-28,15 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), аналитики Райффайзен Банка Аваль, ОТП Банка и инвесткомпании ICU.



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