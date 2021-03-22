Год назад в Украине начался первый жесткий локдаун, который взорвал валютный рынок. Что будет с курсом сейчас? Еженедельный разбор

"Доллар по 28" исчез с радаров валютного рынка в Украине. С начала марта курс не поднимается выше 27,77 грн/$, за первые весенние недели доллар потерял в цене четверть гривни.

Конец марта может принести небольшую девальвацию, но общий тренд на укрепление курса до 27-27,5 грн/$ сохранится, полагают опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.

Почему так и способна ли помешать этому новая волна локдаунов в Украине? Детали – в еженедельном курсовом разборе LIGA.net.

Мартовская стабильность. Что происходит на межбанке

После резкого укрепления в начале марта (доллар за неделю подешевел на 25 копеек до 27,71 грн/$) валютный рынок стабилизировался в районе 27,7-27,75 грн/$.

Гривне пока никак не удается приблизиться к рубежу в 27,5 грн/$, хотя попытки есть. Так было и на прошлой неделе, когда после укрепления до 27,63 грн/$ курс быстро вернулся к привычному для марта уровню – около 27,7 грн/$.

Итог недели – к пятнице, 12 марта, гривня укрепилась всего на одну копейку – до 27,72 грн/$. С начала месяца – на 24 копейки, а с начала года – на 73 копейки.

Утром понедельника, 22 марта, доллар в банках можно было купить по 27,75-27,9 грн/$, евро – по 33-33,3 грн/€.

Локдаун, госдолг и посевная. Что влияет на курс

Локдаун: сценария 2020 года точно не будет

Локдаун в Киеве и Львове – главная новость прошлой недели. Это четвертый жесткий карантин в Украине с начала пандемии (пусть и неполноценный). Первый из них, объявленный в марте 2020-го, в считанные дни буквально обвалил гривню – с 25 до 28 грн/$.

Как локдаун повлияет на курс в этот раз? Опрошенные банкиры не видят причин для серьезных последствий. Во-первых, учитывая динамику заболеваемости в Украине последних недель, эта новость не стала сюрпризом, в том числе для валютного рынка.

Во-вторых, предыдущие карантины, скорее, помогали гривне – в такие периоды спрос на валюту падает в связи с частичным сокращением импорта, значительную часть которого дает ритейл.

Валюта следит за аукционами по ОВГЗ

Ограниченный спрос на доллар в связи с локдауном подчеркивает значение для украинского рынка операций иностранных инвесторов с украинским госдолгом. Укрепление курса до 27,63 грн/$ (это – новый курсовой минимум с сентября 2020) – их заслуга.

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ, через них правительство одалживает деньги и покрывает дефицит госбюджета) в прошлый вторник Минфин привлек 14,3 млрд грн. Из них 2,4 млрд дали нерезиденты – это привычный объем недельных торгов для первых месяцев 2021 года.

Фактор иностранцев сильно влияет на межбанк. В понедельник продажи с их стороны (нерезиденты инвестируют в гривневые ОВГЗ из-за доходности в 10-12% годовых) задали тон всему рынку – банки стали продавать валюту на ожиданиях, что курс снизится.

Отчасти эта ставка сыграла, но долго тренд на укрепление гривни не удержался. Среди причин – выплата возмещений НДС и крупное погашение ОВГЗ на следующей неделе (12 млрд грн 24 марта), в связи с чем повышенное предложение валюты было краткосрочным.

Также укреплению гривни помешал НБУ – в понедельник Нацбанк купил на рынке $30 млн.

Эти же факторы будут основными на следующей неделе. Банкиры не исключают, что доллар отыграет еще немного утраченного в марте, однако возвращения курса к 28 грн/$ в ближайшее время не предвидится.

ФРС США и МВФ увеличивают спрос на госдолг

В дальнейшем курс продолжит смещаться в сторону 27-27,5 грн/$. Причины – ОВГЗ и начавшийся агросезон.

Нерезеденты продолжат вкладываться в госдолг. Есть две причины. Первое – ФРС США сохранила ключевую ставку (0-0,25%), что означает сохранение прежнего статуса-кво, при котором международные инвесторы находятся в поиске доходных активов. Гривневые бумаги с их 10-12% годовых – одни из самых привлекательных в мире.

Второе – на прошлом аукционе Минфин впервые за несколько недель не стал ограничивать объемы продажи облигаций (это делается, когда правительство не сильно нуждается в деньгах, поэтому может привлекать долг только у тех, кто предложит более низкую ставку).

Вероятная причина – в наполнении госбюджета. Учитывая проблемы с МВФ, особых источников денег, кроме ОВГЗ, у Минфина нет. Это значит, что инвесторы в украинский госдолг в ближайшее время могут рассчитывать на высокие ставки. Можно предположить, что нерезиденты продолжат заводить в Украину валюту под покупку гривневых ОВГЗ.

Посевная задержалась из-за погоды. Посевная кампания украинского агросектора – один из ключевых чисто весенних факторов укрепления гривни. В этом году ее задерживают погодные условия – после февральских морозов пришел стабильно холодный март, что не позволяет аграриям полноценно начать новый сезон.

Но это – вопрос времени. Активность агросектора означает повышенные продажи валюты со стороны экспортеров и еще один плюс для гривни.

Что дальше. Прогноз до 26 марта

Опрошенные LIGA.net банкиры пока не ожидают укрепления гривни до 27,5 грн/$ и ниже. Прогноз до 26 марта – 27,6-27,85 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Наталия Шишацкая (Форвард банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики ОТП Банка, Райффайзен Банка Аваль и инвесткомпании ICU.

Автор заглавного изображения: Alimalisa.

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