Почему дорожает доллар и как на курс влияет "дело Стерненко". Еженедельный прогноз

Валютный рынок заканчивает февраль 2021 года с долларом по 28. Рынок снова вплотную приблизился к этой отметке, хотя еще в начале месяца американская валюта в Украине стоила на 30 копеек дешевле.

Означает ли это, что прогнозы о весеннем укреплении гривни не оправдались и рынок вернется к девальвации? Короткий ответ – нет. Опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты по-прежнему указывают на факторы, которые все же заставят доллар подешеветь.

О чем речь и как на валютный курс влияют политические процессы в Украине в связи с "делом Стерненко"? Детали – в еженедельном курсовом обзоре.

Гривня не смогла взять рубеж 27,5 грн/$. Что происходит с курсом

27,98 грн/$ – с таким курсом Украина заканчивает зимний период 2020-21. С начала года гривня укрепилась на 48 копеек, с начала декабря 2020-го – на 55 копеек.

В начале месяца гривня дошла до лучшего курса с сентября 2020-го – 27,65 грн/$. Опрашиваемые LIGA.net банкиры допускали, что валютный рынок уже в феврале может сместиться в диапазон 27-27,5 грн/$, но этого так и не произошло.

И даже наоборот: вторая половина февраля прошла закончилась подорожанием доллара на 11 копеек до 27,96/27,98 грн/$.

Вечером пятницы, 26 февраля, доллар в банках можно было купить по 27,95-28,1 грн/$, евро – по 33,9-34,25 грн/€.

Откуда гривне ждать помощи. Что влияет на валютный рынок

Опрошенные банкиры выделяют несколько факторов, которые на этой неделе влияли на курс:

Нерезиденты сократили портфель гривневых ОВГЗ

Это – главная курсовая новость недели. Портфель ОВГЗ сократился на 117 млн грн за неделю, и это произошло впервые с начала декабря. До сих пор инвестиции нерезеидентов стабильно росли на $100-150 млн в неделю.

Почему это знаковое событие? Именно этот фактор остановил девальвацию в конце 2020 года, когда рост курса доллара до 29 грн/$ выглядел неизбежным. Как прогнозировали опрошенные LIGA.net экономисты, именно ОВГЗ и высокие цены на товары украинского экспорта будут помогать гривне укрепиться до 27 грн/$ в первом полугодии 2021-го.

Как ОВГЗ укрепляют курс гривни С 2018 года иностранные инвесторы активно инвестируют в украинский госдолг, который Минфин привлекает через ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). Чтобы вложиться в гривневые бумаги, нерезидентам нужно продать в Украине валюту. А это – поддерживает курс. В 2019 году иностранцы (под этим словом скрываются, как правило, иностранные инвестфонды, которые инвестируют в разные активы с повышенным риском, но высокими ставками, в развивающихся странах) вложили в гривневые ОВГЗ более $4 млрд. Это стало одной из главных причин укрепления гривни с 28 до по 23 грн/$ за год. В первом полугодии 2020-го на фоне коронакризиса их портфель сократился более чем на $2 млрд. Иностранцы вернулись в Украину только в конце года. Причины – низкие ставки в мире и высокие – в Украине (9-12% годовых).

На рынке была "лишняя" гривня

На этой неделе Минфин выплатил около 10,6 млрд грн в рамках погашения и обслуживания старого госдолга. Часть этих денег инвесторы заново вложили в новые ОВГЗ, которые были проданы на аукционе во вторник, 23 февраля (в бюджет привлекли 7,1 млрд грн и $122,6 млн). Нерезидентам, которые получили деньги от Минфина (им выплачивали проценты по бумагам с погашением в 2025 году), не требовались продажи дополнительной валюты.

В начале марта также планируется крупное погашение – 11,7 млрд грн. Часть этих бумаг были выпущены в марте, часть – в декабре 2020-го, не исключено, что часть выплат снова получат нерезиденты.

В марте будет еще несколько крупных погашений – 17 и 24 числа (15 и 10 млрд грн соответственно). На данный момент это – самый богатый на выплаты по старому госдолгу месяц 2021 года. Ожидаемые погашения в апреле и мае – в полтора раза меньше.

Еще одна причина дополнительной гривни на рынке – возмещения НДС (7,5 млрд грн только в период со вторника по четверг). Этот фактор влияет на рынок в конце каждого месяца – он позволяет экспортерам обойтись без продаж валютной выручки.

Провал с МВФ и учетная ставка НБУ

Неудачное для Украины завершение миссии МВФ (стороны не договорились из-за антикоррупционных вопросов, следующий шанс получить деньги Фонда – не раньше лета) все же сказалось на настроениях инвесторов в ОВГЗ, считают опрошенные участники рынка. Скорее всего, это – временная пауза.

Причина – 4 марта НБУ, вероятно, повысит учетную ставку с 6 до 6,5%, что повлияет на доходность по гособлигациям. Не исключено, что инвесторы ждут следующего четверга. После этого заход нерезидентов возобновится – уже при более высоких ставках, ожидают финансисты.

Госбанки покупали валюту

Вторую неделю подряд некоторые из опрошенных LIGA.net финансистов отмечают повышенный спрос на валюту со стороны государственных банков.

Однозначного объяснения этому нет. Одна из версий – покупка первых партий вакцины от коронавируса. Вакцинация в Украине стартовала как раз на этой неделе. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.

Аграрии все еще не начали посевную

Погодные условия задерживают старт посевной кампании. Для валютного рынка это важный фактор дополнительного предложения доллара: к началу работ агроэкспортеры, как правило, активнее обычного продают валютную выручку.

В феврале агропроизводителям мешали морозы и обильные осадки. В марте их активность должна возобновиться.

Нацбанк не вмешивается

Вторую неделю подряд НБУ вообще не выходил на валютный рынок. В последний раз регулятор присутствовал на торгах с 8 по 12 февраля, когда пополнил золотовалютные резервы на $110 млн.

Политика и дело Стерненко

23 и 27 февраля в Киеве и других городах Украины состоялись акции протеста в связи с приговором одесскому активисту Сергею Стерненко (подробно об этом деле – читайте здесь, о самом приговоре – здесь, кто такой Стерненко – здесь).

Как возможная политическая нестабильность влияет на курс? Опрошенные банкиры говорят, что рынок пока никак не отреагировал на указанные события.

"Обычно, первым на политические волнения реагирует наличный рынок. Учитывая, что на этой неделе розница торговалась даже ниже межбанка, никакого заметного эффекта не было", – отмечает казначей одного из банков с украинским капиталом.

Что дальше. Прогноз до 5 марта

В первые дни марта курс доллара в Украине, скорее всего, останется в диапазоне 27,8-28 грн/$, укрепление гривни ожидается несколько позже.

Прогноз курса до 5 марта: 27,8-28,1 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр) Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики Райффайзен Банка Аваль, Альфа-Банка Украина и компании ICU.

Автор заглавного изображения: Alimalisa

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