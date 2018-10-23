Украина снова занимает. Сколько это будет стоить?

Министерство финансов возвращается на международный долговой рынок. В этот раз деньги обойдутся недешево

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Министерство финансов готовится разместить еврооблигации. Роуд-шоу украинской делегации в Великобритании и США стартует 23 октября, о чем в понедельник сообщили несколько украинских СМИ со ссылкой на источники знакомые с планами украинской стороны.

Информацию LIGA.net подтвердили источник в Минфине, а также собеседник в банковских кругах.

Позже и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила в facebook, что две делегации, состоящие из представителей Минфина, НБУ и Минэкономиразвития действительно отправились в Нью-Йорк и Лондон. В Штатах руководить работой будет замминистра финансов Юрий Буца, в Великобритании – сама Маркарова.

Официально ожидаемые министерством параметры размещения пока не разглашаются. По данным СМИ, в планах Минфина – размещение 10-летних еврооблигаций, в качестве дополнительной опции – 5-летние бумаги.

Учитывая ситуацию на международных рынках капитала, Минфин может привлечь около $2 млрд под 8-10% годовых, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Ставки растут

Прошлой осенью Украина впервые за четыре года вышла на международный рынок капитала, получив $3 млрд от размещения 15-летних облигаций по ставке 7,375% годовых.

Рабочий диапазон министерства в этом году будет гораздо выше из-за глобального тренда на отток капиталов с развивающихся рынков, говорит член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

"Стратегически момент для выхода – хуже не придумаешь, – отмечает Шапран. – В США ставки по вменяемым активам приблизились к 4,5% годовых, то есть на 6-7% наш Минфин рассчитывать уже не может".

Ориентиром для готовящегося размещения будут рыночные доходности украинских бумаг, добавляет глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец. Бонды Украины с погашением в 2027 году сейчас торгуются со ставкой 9,1%, пятилетние облигации – с доходностью около 8,5% годовых, уточняет он.

Инвесторы готовы покупать украинские бумаги с доходностью на 5-6 процентных пунктов выше, чем казначейские обязательства США, отмечает старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Минфин вряд ли может рассчитывать на более дешевое размещение, считает Фастовец. Текущая доходность десятилетних US Treasuries - около 3,2% годовых.

"Инвесторы, которые хотят зайти в украинский госдолг могут сделать это в любой момент, им нет смысла покупать бумаги нового выпуска с более низкой доходностью, чем на рынке, – говорит Фастовец. – Обычно, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, эмитент даже добавляет на таких размещениях премию к рыночному уровню".

Несмотря на высокие ставки, Украина больше заинтересована в размещении десятилетних бумаг, поскольку это позволит избежать концентрации погашений в будущем, добавляет Шапран. "Минфину нужно растягивать сроки, пусть даже они жертвуют доходностью – сроки должны быть максимально возможными", – считает он.

Помощь МВФ

Начало подготовки Минфина к размещению евробондов не зря совпало с заявлением МВФ (staff level agreement) о принципиальной готовности выделить Украине $3,9 млрд в рамках новой программы финансирования Stand by, отмечает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"Само заявление МВФ как раз было и нацелено на то, чтобы позволить Украине разместить еврооблигации, – считает Паращий. – То, что Минфин тут же собрался в гости к кредиторам, говорит о том, что они только и ждали этого сигнала".

Несмотря на то, что Украина пока официально не вошла в новую программу Фонда, теоретически это позволит Минфину снизить доходность по бондам ближе к 8%, допускает Шапран. Инвесторы действительно позитивно воспримут этот месседж, но он глобально не повлияет на стоимость украинских бумаг, прогнозирует Фастовец.

"Это хороший знак, я не помню случаев, когда staff level agreement не приводил к позитивному решению совета директоров, – говорит Фастовец. – Но рынок уже "впитал" эту новость, то есть на доходностях наших облигаций она уже отобразилась".

В таких условиях Минфин может привлечь около $2 млрд, без учета возможной реструктуризации облигаций старых выпусков, как было в прошлом году, допускает Паращий. Фастовец оценивает потенциальный выпуск в $1,5-2 млрд. "Вряд ли Минфин станет привлекать больше, поскольку обслуживать такой долг очень дорого", – поясняет он.

Год назад одновременно с размещением новых бумаг Минфин выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 годах на общую сумму $1,576 млрд. Похожая ситуация может возникнуть и сейчас, но реструктуризировать старый долг министерству придется под более высокий процент, говорит Шапран.

Фокус инвесторов



Осенью 2017 года Украина также проводила роуд-шоу перед размещением облигаций. Тогда с момента первых встреч с инвесторами до официального выпуска бумаг прошло 10 дней. В украинские бумаги в основном инвестировали покупатели из США и Великобритании, которые выкупили 82% выпуска.

Цель встреч Минфина с инвесторами сейчас – увидеть ставки, которые предлагает рынок по разным срокам, говорит Паращий из Concorde Capital. "Последние новости об МВФ добавляют позитива, но вряд ли ставки по новым выпускам будут сильно отличаться от того, что есть сегодня на рынке", – отмечает он.

Несмотря на снижение интереса иностранных инвесторов к активам развивающихся рынков из-за роста ставок в США, Украину в середине сентября посетила делегация иностранных инвесторов, которые работают с долговыми облигациями разных стран мира, рассказал LIGA.net Шапран из УОФА.

"Эти инвесторы вкладывают именно в суверенные бонды, – добавляет Шапран. – Они встречались с участниками рынка, их привозил в страну один из инвестиционных банков США".

С учетом крупных выплат по госдолгу, в следующем году Украина может повторить размещение еврооблигаций, но уже после выборов и фактического получения транша МВФ, говорит Фастовец из Adamant Capital.

Повлияет ли официальное сотрудничество с Фондом на стоимость украинского долга? От прогресса Украины это не зависит, поскольку для инвесторы больше ориентируются на рынок США, а не на риски отдельной страны, отмечает Котович из ICU.

"Доходности казначейских обязательств США растут в последние два года, – поясняет он. – Позитивное решение МВФ снизит украинский риск, но повышение ставок в Штатах может нивелировать этот факт".

Сергей Шевчук