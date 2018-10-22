Украина хочет разместить 10-летние валютные евробонды

Вдобавок к ценным бумагам рассматривается также возможность размещения 5-летнего транша

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Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщает "Интерфакс".

Кроме этого, потенциальный заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября. Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Напомним, в сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Основными покупателями новых евробондов Украины на $3 млрд выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа.

Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.