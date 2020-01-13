Украина спорит о налогах для малого бизнеса. А сколько платят за рубежом? Разбор

Спрощена система оподаткування в Україні – одне з найбільш дискусійних питань податкової реформи в Україні. Коло питань - зберегти її у нинішньому вигляді, модернізувати або взагалі скасувати?
Допомогти із відповіддю на ці питання міг би міжнародний досвід. Тож чи є спрощена система у Україні унікальною або архаїчною?
Експерти
Міжнародний досвід свідчить про те, що мікробізнес відіграє важливу роль в економіці різних країн. Позитивними ефектами мікробізнесу є:
- підтримка конкурентного середовища. Дозволяє створює сприятливі умови для покупців, покращує якість життя та збільшує купівельну спроможність населення;
- конкуренція на ринку праці (серед роботодавців, а також самозайнятих осіб). Сприяє зростанню продуктивної зайнятості і зарплат, поліпшенню умов праці, та підвищенню кваліфікації робочої сили;
- створення робочих місць, невеликим коштом та без необхідності державного втручання;
- боротьба з бідністю. Вартість створення одного робочого місця у мікробізнесі – найменша з усіх інших варіантів;
- реалізація громадян. Важливою є роль мікробізнесу як «колиски» для реалізації творчого, зокрема, підприємницького потенціалу;
- детінізація. У багатьох країнах світу спеціальні спрощені податкові режими використовуються як інструмент детінізації та розвитку мікробізнесу.
Аналіз законодавств у різних країнах (дослідження фахівців Інституту соціально-економічної трансформації) дозволяє виділити дві системи оподаткування мікро та малого бізнесу:
- У рамках загальної системи оподаткування із застосуванням особливих, частіше спрощених, правил ведення обліку доходів та витрат, звітності та сплати податків, пільг або вилучень з бази оподаткування за окремими видами податків;
- шляхом запровадження спеціальних режимів оподаткування.
За даними ознаками можна виділити п’ять базових моделей оподаткування мікро та малого бізнесу у світі:
1) оподаткування як фізичних осіб;
2) спрощений режим оподаткування;
3) податок з виручки, з обороту;
4) фіксований податок;
5) патент, спеціальний дозвіл.
Спеціальні податкові режими для малого та мікробізнесу є поширеним явищем в усьому світі (детальніше - тут), оскільки, з одного боку, такий бізнес має свої особливості, порівняно з великим та середнім, а, з іншого – відіграє важливу соціальну, економічну та політико-економічну роль, яка виправдовує особливе ставлення.
Не спостерігається жодних проблем у співпраці мікробізнесу із юридичними особами; малим підприємцям, самозайнятим, у більшості країн не потрібно вести повний товарний облік чи бухгалтерський облік – передбачені значні спрощення у веденні обліку.
Міжнародний досвід показує: спрощена система оподаткування в Україні не є ані екзотичною, ані аномальною. Майже всі країни мають спрощені системи, як для юридичних осіб так і для фізичних. Цікаво, що найбільш складні та обтяжливі спрощені режими застосовуються у "нордичних" країнах з традиційно високою податковою культурою та сильними державними інституціями, в той час, як «південні» країни ставляться до мікробізнесу ліберальніше.
Варто зазначити, що останнім часом набирають сили світові тренди на збільшення частки фрілансерів, індивідуальних підприємців, самозайнятих. Майже в усіх країнах вони мають можливість співпрацювати із юридичними особами, отримувати винагороду від технологічних платформ тощо.
При цьому, тотальна фіскалізація не є поширеною практикою та «світовим трендом». Згідно, висновків експертів МВФ за підсумками дослідження результатів фіскалізації у 20 країнах світу (WP/15/73), попри значну вартість для держави й бізнесу, позитивний фіскальний ефект від обов'язкового запровадження касових апаратів не можна вважати доведеним, а твердження про блискавичний успіх фіскалізації ґрунтується на окремих прикладах і не підтверджується наявними даними.
Під позитивним ефектом мається на увазі короткострокове (на рік-два) збільшення податкових надходжень. Всі позитивні ефекти, що спостерігалися від фіскалізації, за кілька років зникали, а витрати бізнесу і держави залишалися.
Моделі фіскалізації у більшості досліджених країн відповідають ключовому принципу: фіскалізація не потрібна малому та мікробізнесу у випадках, коли підприємці обмеженні у можливостях для перевищення граничних лімітів спрощеної системи.
У країнах ЄС та Азії використовуються такі підходи:
а) РРО не потрібні до певної суми річного обігу
б) РРО не потрібні для певних категорій товарів/послуг послуг або навпаки – потрібні для певних ризикових категорій товарів/послуг
в) РРО не потрібні для ринків та невеликих торгівельних площ
г) РРО не використовується для малого бізнесу, натомість ставки податку залежать від торгівельних площ, видів товарів, кількості найманих працівників.
Є аномалії у окремих країнах – надто широка фіскалізація (наприклад Грузія) або майже повна відсутність фіскалізації (деякі країни Латинської Америки та Африки) – але це не є поширеною практикою і призводить до негативних наслідків.
З цих моделей для України вбачається доцільним розглянути можливість застосування моделей «б» та/або «в»: фіскалізація виключно ризикових категорій платників. Зокрема це можуть бути підприємці, які реалізують товари на великих торгових площах, реалізують значну кількість товарів через мережу інтернет тощо.
Досліджений міжнародний досвід та відомі особливості України задають рамку для подальшого розвитку спрощеної системи по мірі зміцнення інституційної спроможності держави та підвищення добробуту громадян.
Перш за все необхідно забезпечити комфортні умови для існування та розвитку малого та мікробізнесу: зберегти поточну спрощену систему оподаткування та спростити загальну систему оподаткування, наблизивши її до спрощеної. Серед позитивних ідей – заміна дискреційного податку на прибуток іноваційною моделлю оподаткування виведеного капіталу, суттєве зниження навантаження на фонд оплати праці, модифікація податку на нерухоме майно, спрощення адміністрування тощо.
Також вкрай важливим є збільшення спроможності державних інститутів та поступове зменшення можливостей для зловживань. Ефективний контроль має бути зосереджений на виключно ризикових категоріях платників з точки зору можливих зловживань спрощеним режимом.
|Країна
|Наявність ССО
|Суб’єкти
|Співпраця з загальною системою (юр. осбами)
|Товарний облік
|Необхідність РРО
|Особливості
|Ставка податку
|Граничний обіг на рік
|Білорусь
|+
|Фізособи
|Так
|Облік доходів/витрат, спрощена форма обліку та звітності)
|Так (з 01.02.2018) триває чергова пролонгація строків підключення
|в) < 15 осіб, лише автосервіс
|а) ССО - 5% з ПДВ 3% без ПДВ б) ЄП - від 390 до 4900 грн на місяць в) Фікс. – 5%
|а) 3,52 млн
|Білорусь
|+
|Юрособи
|Так
|Облік доходів/витрат, спрощена форма обліку та звітності)
|Так
|< 100 осіб
|Див. (а)
|5,2 млн
|Естонія
|+
|Фізособи
|Частково
|Ні, немає обов'язку реєструватися підприємцем та вести облік доходів/витрат
|Ні, кошти виключно на спец. рахунок
|касовий метод сплати ПДВ (до 5,25 млн грн на рік)
|Податок з бізнесу - 20% до 665,7 тис грн, якщо більше - 40%
|-
|Естонія
|-
|Юрособи
|-
|-
|-
|касовий метод сплати ПДВ (до 5,25 млн грн на рік)
|ПнВК - 20%
|-
|Індія
|+
|Фізособи
|Так
|До 40 тис грн на рік - спрощений облік
|Ні, звільнення до 1,33 млн грн
|лише дрібні виробники та торговці
|Знижена ставка податку з продажів - 1% або 5% (ресторани)
|5 млн грн
|Індія
|-
|Юрособи
|-
|До 40 тис грн на рік - спрощений облік
|Ні, звільнення до 1,33 млн грн
|опція MIN податку
|-
|-
|Казахстан
|+
|Фізособи
|Так
|Спрощена форма обліку та звітності
|Так
|а) лише торгівля б) < 30 осіб в) < 50 осіб
|а) Патент - 1% без готівки, інші - 2%б) Спрощена декларація – 3%в) Фікс. відрахування – 10% (з бази мінус 30% від доходу)
|а) 0,55 млн грнб) 3,73 млн грнв) 22,37 млн грн
|Казахстан
|+
|Юрособи
|Так
|Спрощена форма обліку та звітності
|Так
|Див. (б) та (в)
|Див. (б) та (в) - 20%
|Див. (б) та (в)
|Німеччина
|+
|Фізособи
|Так
|Лише облік доходів/витрат, не передбачає складання балансу або фінзвітності)
|Ні, звільнення за умови продажів до 462,6 тис грн на рік
|прибуток < 1,6 млн грн, касовий метод з ПДВ
|Спрощена процедура -до 236 тис грн – 0%.Далі прогресивна шкала до 45% від прибутку при найбільших оборотах
|15,9 млн грн
|Німеччина
|-
|Юрособи
|-
|0
|0
|прибуток < 1,6 млн грн, касовий метод з ПДВ
|загальні ставки
|-
|Норвегія
|-
|Фізособи
|Так
|Спрощений облік до 130 тис грн
|Ні, звільнення за умови продажів до 130 тис грн на рік
|-
|Карта звільнення – 0% до 143,2 тис грн, далі – 22%
|-
|Норвегія
|-
|Юрособи
|-
|-
|0
|-
|-
|-
|ПАР*
|+
|Фізособи
|Так
|Так
|Ні
|не платники ПДВ
|Податок з обороту - до 545,9 тис грн - 0%; до 814,8 тис – 1%; до 1,22 млн - 2% + 1000 грн; до 1,63 млн - 3% + 4000 грн
|1,63 млн грн
|ПАР*
|+
|Юрособи
|Так
|Так
|Ні
|не платники ПДВ
|Податок з обороту - до 545,9 тис грн - 0%; до 814,8 тис – 1%; до 1,22 млн - 2% + 1000 грн; до 1,63 млн - 3% + 4000 грн
|1,63 млн грн
|Польща
|+
|Фізособи
|(а) та (б) - Так(в) – Ні,лише кінцевому споживачу
|(а) та (б) – Так, спрощений облік(в) – Ні, звільнення від обліку, подання декларацій та сплати авансових платежів
|Діє звільнення до 122 тис грнта 49 видів товарів та послуг з переліку
|а) крім сільськогосп. діяльностів) 132 види діяльності
|а) ЄП – 19% від чистого прибуткуб) Фікс. – від 2,5 до 20%в) Податкова картка – від 1300 до 1600 грн на місяць
|б) 6,5 млн грн
|Польща
|+
|Юрособи
|Так
|Так
|Так
|лише ТОВ
|Див. (б)
|6,5 млн грн
|Румунія
|-
|Фізособи
|-
|-
|-
|-
|базова ставка ПДФО 10%
|-
|Румунія
|+
|Юрособи
|Так
|Так
|Діє звільнення продукція власного вир-ва, транспорт тощо
|мікропідприє-во1% (1-2 найманих)б) Спец. податок -
|а) Податок на доходи мікропідприємств - 3% з обороту (без найманих) або1% (1-2 найманих)б) Спец. податок -
|26,2 млн грн
|Росія
|+
|Фізособи
|Так
|(а) – Спрощений облік(б) – Ні, звільнення від обліку (в) – Облік лише доходів, без декларації
|(а) так (б) – ні (в) –Звільнення: ринки, виставки, виносна роздрібна торгівля,
|місцеві органи знижають ставки а) до 0%, б) до 7,5%б) торг. площа < 150 кв мв) < 15 осіб, 63 види діяльності, MAX дохід від одного виду діяльності 375 тис грн
|а) ССО - 6% з доходів, або 15% з прибуткуб) ЄП вмен. – 15% від доведеного доходув) Патент – 6% або 0% (діяльність у виробничій, соціальній та науковій сферах)
|а) 55 млн грнб) -
|Росія
|+
|Юрособи
|Так
|Так
|(а) так (б) – ні (в) –Звільнення: ринки, виставки, виносна роздрібна торгівля,
|а) < 100 осіб, вартість ОЗ < 55 млн грнб) < 100 осіб
|Див. (а) та (б)
|Див. (а) та (б)
|Словацька Республіка
|+
|Фізособи
|Так
|Спрощена фінзвітність та облік
|Звільнення:автоперевезення, будівельні роботи, оренда тощо
|З способи врахування витрат
|базова ставка ПДФО 19%
|0,92 млн грн
|Словацька Республіка
|-
|Юрособи
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Чехія
|+
|Фізособи
|Так
|Спрощений облік
|Діє звільнення до 621 тис грн на рік
|-
|ЄП – 15% від чистого прибутку, але не менше 620 грн на місяць
|5,18 млн грн
|Чехія
|-
|Юрособи
|-
|-
|-
|-
|-
|
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