Украинская экономика установила рекорд. Почему никто не радуется

Держстат відзвітував про обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 2018 рік. Згідно з даними відомства він склав 3 558 706 000 000 гривень, що є найбільшим показником в українській історії. Правда, тільки в гривневому вимирі. В доларовому ж вимирі ВВП склав близько $130 млрд, а це вже далеко не найкращий показник в історії. Вищі його значення спостерігалися і в 2007-2008, і в 2010-2014 роках. Найвищий ВВП було зафіксовано у 2013 році — понад $183 млрд.

Динаміка ВВП України в гривневому та доларовому вимірі

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Джерела: Держстат, Світовий Банк, оцінка доларового ВВП за 2018 рік. Джерела: Держстат, Світовий Банк, оцінка доларового ВВП за 2018 рік.

З чим можна порівняти ВВП України?

Аби уявити собі суму понад 3,5 трлн грн, треба мати неабияку уяву. Чи багато це? Давайте порівняємо. Отже, ВВП України за 2018 рік — це:

3100 тон золота (приблизно один вантажний потяг), або

Сукупна вартість понад 50 найдорожчих будівель світу, або

ВВП Монголії за 10 років, або

Вартість Міжнародної космічної станції (найдорожчий об’єкт, створений в історії людства), або

Річний ВВП Кувейту, або

Вартість сталі, яка виробляється в Китаї кожні 3,5 місяці, або

Загальносвітовий ВВП за 13 годин, або

Менш ніж 1% державного боргу США.





Якщо уявити ВВП України у 500-гривневих купюрах, то це буде пачка довжиною від Києва до Ужгороду і вагою понад 8 тисяч тон. Втім, такої кількості українських грошей не існує фізично. В обігу перебувають купюри та монети, загальна вартість яких складає “лише” 400 млрд грн, тобто вдев’ятеро менше від обсягу ВВП.

Економіка зросла на 3,3%: чи цього достатньо?

У 2018 році українська економіка збільшила темпи росту до 3,3%, що скоріше за все виявиться на долі відсотку нижче, ніж темпи росту глобальної економіки за минулий рік. Варто зазначити, що востаннє ріст ВВП України перевищував загальносвітовий показник у далекому 2011 році.

Темпи приросту української та світової економіки, %

Джерела: Держстат, Світовий Банк, оцінка росту світової економіки за 2018 рік. Джерела: Держстат, Світовий Банк, оцінка росту світової економіки за 2018 рік.

Наша країна продовжує долати наслідки кризи, викликаної російською агресією і втратою контролю над Кримом і частиною Донбасу. При збереженні поточних темпів росту, довоєнного рівня економіки буде досягнуто наприкінці 2021 року. Таким чином, війна відкинула національну економіку приблизно на вісім років назад, то ж тепер необхідно відновлювати економіку швидкими темпами, аби лиш зберегти status quo щодо провідних економік світу.

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Які галузі забезпечують економічне зростання?

Згідно з офіційною статистикою, найбільше зростання обсягу валового продукту зафіксовано в фінансовій та страховій діяльності (+12,4%), сільському господарстві (+7,8%), будівництві (+7,2%), ІТ та телекомунікаціях (+6,1%). Водночас цей показник виявився від’ємним в освіті (-1,1%) та охороні здоров’я (-1,7%). При цьому внесок різних галузей в приріст ВВП обумовлений як темпами зростання кожної галузі, так і часткою цих галузей в економіці. З огляду на це, найбільший внесок (понад 28% від загального приросту) у зростання ВВП забезпечило сільське господарство, і сталося це завдяки рекордному врожаю. Внесок інших галузей у приріст ВВП зображено на діаграмі.

Внесок основних галузей у приріст ВВП

Джерела: Держстат, розрахунки автора Джерела: Держстат, розрахунки автора

Як і прогнози

Прогнози приросту ВВП України в 2019-2021 рр.

Джерела: Світовий Банк, МВФ, Мінекономрозвитку, НБУ. Джерела: Світовий Банк, МВФ, Мінекономрозвитку, НБУ.

І уряд з Національним банком, і провідні міжнародні фінансові інституції передбачають скорочення темпів росту української економіки до 2,5-3% в 2019 році. В подальші роки очікується поступове її прискорення до 3-4% на рік. Але така одностайність прогнозів не повинна вводити в оману, адже існують багато факторів ризику, які здатні суттєво вплинути на величину ВВП у найближчі роки.

Найголовнішими з них залишаються політична невизначеність перед президентськими та парламентськими виборами в Україні, а також імовірна світова фінансова криза, настання якої числені експерти пророкують не пізніше 2020 року. А досвід останніх світових криз показав, що Україна страждає від глобальних потрясінь набагато глибше, ніж більшість інших держав світу.

Володимир Ланда,

економіст