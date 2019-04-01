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01.04.2019, 11:17

Украинская экономика установила рекорд. Почему никто не радуется

Украинская экономика установила рекорд. Почему никто не радуется

Размер ВВП, темпы рост, драйверы развития, отраслевой срез, прогнозы. Самое важное про украинскую экономику максимально просто и наглядно (укр)

Держстат відзвітував про обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 2018 рік. Згідно з даними відомства він склав 3 558 706 000 000 гривень, що є найбільшим показником в українській історії. Правда, тільки в гривневому вимирі. В доларовому ж вимирі ВВП склав близько $130 млрд, а це вже далеко не найкращий показник в історії. Вищі його значення спостерігалися і в 2007-2008, і в 2010-2014 роках. Найвищий ВВП було зафіксовано у 2013 році — понад $183 млрд.

Динаміка ВВП України в гривневому та доларовому вимірі

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Джерела: Держстат, Світовий Банк, оцінка доларового ВВП за 2018 рік.

З чим можна порівняти ВВП України?

Аби уявити собі суму понад 3,5 трлн грн, треба мати неабияку уяву. Чи багато це? Давайте порівняємо. Отже, ВВП України за 2018 рік — це: 

  • 3100 тон золота (приблизно один вантажний потяг), або
  • Сукупна вартість понад 50 найдорожчих будівель світу, або
  • ВВП Монголії за 10 років, або
  • Вартість Міжнародної космічної станції (найдорожчий об’єкт, створений в історії людства), або
  • Річний ВВП Кувейту, або
  • Вартість сталі, яка виробляється в Китаї кожні 3,5 місяці, або
  • Загальносвітовий ВВП за 13 годин, або
  • Менш ніж 1% державного боргу США.

Якщо уявити ВВП України у 500-гривневих купюрах, то це буде пачка довжиною від Києва до Ужгороду і вагою понад 8 тисяч тон. Втім, такої кількості українських грошей не існує фізично. В обігу перебувають купюри та монети, загальна вартість яких складає “лише” 400 млрд грн, тобто вдев’ятеро менше від обсягу ВВП.

Економіка зросла на 3,3%: чи цього достатньо?

У 2018 році українська економіка збільшила темпи росту до 3,3%, що скоріше за все виявиться на долі відсотку нижче, ніж темпи росту глобальної економіки за минулий рік. Варто зазначити, що востаннє ріст ВВП України перевищував загальносвітовий показник у далекому 2011 році.

Темпи приросту української та світової економіки, %

Джерела: Держстат, Світовий Банк, оцінка росту світової економіки за 2018 рік.

Наша країна продовжує долати наслідки кризи, викликаної російською агресією і втратою контролю над Кримом і частиною Донбасу. При збереженні поточних темпів росту, довоєнного рівня економіки буде досягнуто наприкінці 2021 року. Таким чином, війна відкинула національну економіку приблизно на вісім років назад, то ж тепер необхідно відновлювати економіку швидкими темпами, аби лиш зберегти status quo щодо провідних економік світу.

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Які галузі забезпечують економічне зростання?

 Згідно з офіційною статистикою, найбільше зростання обсягу валового продукту зафіксовано в фінансовій та страховій діяльності (+12,4%), сільському господарстві (+7,8%), будівництві (+7,2%), ІТ та телекомунікаціях (+6,1%). Водночас цей показник виявився від’ємним в освіті (-1,1%) та охороні здоров’я (-1,7%). При цьому внесок різних галузей в приріст ВВП обумовлений як темпами зростання кожної галузі, так і часткою цих галузей в економіці. З огляду на це, найбільший внесок (понад 28% від загального приросту) у зростання ВВП забезпечило сільське господарство, і сталося це завдяки рекордному врожаю. Внесок інших галузей у приріст ВВП зображено на діаграмі.

Внесок основних галузей у приріст ВВП

Джерела: Держстат, розрахунки автора

Які прогнози

Прогнози приросту ВВП України в 2019-2021 рр.

Джерела: Світовий Банк, МВФ, Мінекономрозвитку, НБУ.

І уряд з Національним банком, і провідні міжнародні фінансові інституції передбачають скорочення темпів росту української економіки до 2,5-3% в 2019 році. В подальші роки очікується поступове її прискорення до 3-4% на рік. Але така одностайність прогнозів не повинна вводити в оману, адже існують багато факторів ризику, які здатні суттєво вплинути на величину ВВП у найближчі роки.

Найголовнішими з них залишаються політична невизначеність перед президентськими та парламентськими виборами в Україні, а також імовірна світова фінансова криза, настання якої числені експерти пророкують не пізніше 2020 року. А досвід останніх світових криз показав, що Україна страждає від глобальних потрясінь набагато глибше, ніж більшість інших держав світу.

Володимир Ланда,
економіст

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Теги: ВВП, рост ввп, украинская экономика
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