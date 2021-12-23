Уже 4,5 млн украинцев выстроились в очередь за так называемой "ковидной тысячей" по программе "еПідтримка", рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. И хоть тратить эти деньги можно только на определенные категории товаров, предприимчивые украинцы пытаются конвертировать их в реальный кэш.

На сайтах объявлений появились предложения о продаже ковидных денег с хорошим дисконтом.

LIGA.net разбиралась, законно ли это и что грозит "коммерсантам". Спойлер – все сложно.

Хакнуть систему

15 ноября Владимир Зеленский объявил о неожиданной инициативе. Украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, смогут открыть целевую карту в одном из банков. Государство перечислит на нее 1000 грн.

Эти нормы прописаны в отдельном постановлении Кабмина: деньги можно потратить на покупку отдельных товаров и услуг – в сферах культуры и спорта, на внутренние авиационные и ж/д перевозки, а также на покупку книг. Снять наличные нельзя.

Но украинцы нашли способ "хакнуть систему".

Несколько дней назад СМИ и пользователи соцсетей начали рассказывать о предложениях обменять тысячу за вакцинацию на реальные деньги – кто за 600 грн, а кто и за 200.

Схема простая: владелец ковид-карты тратит 1000 грн, например, на абонемент в спортзал, книги или билеты в кино, передает их реальному покупателю, а тот отдает живые деньги.

Крупнейший в Украине сайт объявлений OLX, по состоянию на вечер 20 декабря, удалил 78 подобных объявлений.

"Появляться подобный контент начал с 12 декабря, и с этого момента мы его начали модерировать. Такие объявления незаконны и не соответствуют правилам платформы", – ответили в компании на вопрос LIGA.net.

Но действительно ли такие "сделки" нарушают закон?

Позиция государства

В Минцифре ожидали попыток использования денег не по назначению, в особенности после случаев подделки COVID-сертификатов, рассказал на брифинге глава Минцифры Михаил Федоров.

За такими случаями, по его словам, следят правоохранители. Что грозит нарушителям, Федоров не говорит. "Больше про эти последствия, наверное, знают правоохранительные органы, и они будут с ними разбираться", – отметил он.

Еще во время запуска программы "єПідтримка" Федоров обещал, что киберполиция будет "внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты".

LIGA.net отправила запрос в Киберполицию с теми же вопросами: законна ли продажа "тысячи" и если нет, каким может быть наказание.

К моменту выхода текста ответа не получили.

Что говорят юристы

И все же, какое наказание может грозить за "обман государства"? Мы спросили юристов.

Анатолий Рыбачок, адвокат, старший юрист практики разрешения споров Juscutum указывает на недостаточное правовое регулирование вопроса. По его словам, на данный момент нет однозначного понимания, что делать, в случае использования денег не по назначению.

Но в целом трата денег мимо целей, определенных Кабмином, является нарушением, отмечает Рыбачок.

В свою очередь, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Александр Муравский считает, что для нас один из основополагающих принципов права – разрешено все, что не запрещено законом. А прямого запрета продавать свою тысячу правительство не прописало.

Ст. Конституции 41 говорит, что каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, как ему угодно, отмечает Муравский.

Тем не менее оба юриста считают, что государство, скорее всего, будет воспринимать "продажу" ковидных денег как нарушение. Но абсолютно не ясно, каким может быть наказание, ведь прецедентов еще не было.

"А какое обоснование они (правоохранители. – Ред.) в суде будут предоставлять? На что они будут ссылаться? Какая аргументация?" – отмечает Муравский.

Рыбачок полагает, что в данном случае речь будет идти об административном правонарушении, но при этом сам теряется в догадках, по какой статье.

"Непонятно, какая именно может быть ответственность, ведь нет судебной практики. Аналогичных случаев у нас в стране никогда не было", — отмечает юрист Juscutum.

Но он уверен, что даже при отсутствии наказания использовать свою тысячу таким способом не стоит.

"Норма должна работать так, как ее прописали, а не так, как люди потом начали ее крутить. Выкручивать норму в свою пользу, мотивируя это тем, "а что мне за это будет", — неправильно", — резюмировал он.

Муравский допускает, что в ближайшее время в порядок использования средств внесут изменения, которые урегулируют проблему — продажу тысячи с "єПідтримки" запретят и, возможно, введут ответственность за такое нарушение.

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