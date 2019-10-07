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07.10.2019, 08:36

В режиме принтера. Объясяем, что важного для бизнеса приняла Рада на прошлой неделе

В режиме принтера. Объясяем, что важного для бизнеса приняла Рада на прошлой неделе
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Рада в режиме "принтера" приняла десятки законов. Какие и как повлияют на ваш бизнес. Объясняет LIGA:ЗАКОН

После недельной передышки новый законодательный «принтер» снова включился на полную мощность и всего лишь за три первых пленарных дня октября принял полтора десятка законов, в той или иной степени касающихся экономики. Некоторые из них касаются налогов и штрафов для бизнеса. Рассказываем, какие. 

Единый счет для уплаты налогов и ЕСВ заработает с 2021 года

Постоянная головная боль украинских бухгалтеров – регулярно меняющиеся реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов и сборов, похоже, останется в прошлом.

4 октября во втором чтении и в целом приняты законопроекты №№ 1049 и 1051,  которыми предусматривается создание единого счета для уплаты налогов, сборов и ЕСВ (изменения вносятся в Налоговый кодекс, законы о ЕСВ и об исполнительном производстве).

Идея заключается в том, чтобы практически все налоги, сборы и ЕСВ (кроме НДС, акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового, а также таможенных платежей, для которых действуют отдельные системы администрирования), можно было платить с единого счета через Электронный кабинет налогоплательщика, всего лишь проставив галочки напротив соответствующих налогов. И не будет больше путаницы с постоянно меняющимися реквизитами бюджетных счетов. Единый счет откроют плательщику в Государственной казначейской службе по его заявлению.

Для уплаты налоговых обязательств с использованием единого счета плательщик будет самостоятельно пополнять его денежными средствами с банковских счетов. Плательщик также будет иметь право перечислять средства с единого счета на счета, открытые в системах электронного администрирования НДС и реализации горючего и спирта этилового.

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За подписями спикера и президента, думаем, дело не станет. Но заработает единый счет только с 1 января 2021 года (изначально предлагалось 1 июля 2010 года).

Заоблачные трудовые штрафы должны уйти в прошлое

3 октября был принят за основу законопроект №1233 о внесении изменений в ст. 265 КЗоТ, который призван снизить в разы драконовские штрафы за нарушения законодательства о труде.

Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполный рабочий день при выполнении работы полный рабочий день, выплата зарплаты без начисления и платы ЕСВ и налогов, если такое нарушение выявлено впервые – повлечет за собой только письменное предупреждение. И только если такое нарушение будет выявлено повторно в течение 365 дней после после первого предупреждения – будет штраф в размере 4 минимальных зарплат. Сейчас, напомним, этот штраф составляет 30 минзарплат (125 190 грн. при нынешнем размере минзарплаты 4 173 грн.).

За недопуск инспекторов по труду к проверке или создание им препятствий, при проведении проверки по вышеперечисленным вопросам, будет применяться штраф в размере 8 минзарплат. Сейчас он составляет рекордные 100 минзарплат (417 300 грн), и на практике работает, скорее, как рычаг для рэкета со стороны недобросовестных контролеров. 

Несоблюдение минимальных гарантий оплаты труда, или попросту, выплата зарплаты ниже минимальной, за полный рабочий день – штраф будет две минзарплаты вместо нынешних 10. Такое же снижение штрафа будет и по несоблюдению гарантий и льгот мобилизованным сотрудникам.

Все прочие нарушения в первый раз повлекут за собой письменное предупреждение, и лишь повторно в течение года – штраф в размере одной минзарплаты (как и было). Что ж, вполне гуманно.

Впереди еще второе чтение, но вряд ли такая нужная законодательная инициатива встретит какое-то сопротивление. В случае принятия во втором чтении и подписания закон вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Бюро финансовых расследований вместо налоговой милиции

2 октября 2019 года в первом чтении принят законопроект № 1208-2 «О Бюро финансовых расследований». Он предусматривает, что вместо нынешней налоговой милиции будет создан абсолютно новый орган – Бюро финансовых расследований (БФР, почти как ФБР), который будет заниматься расследованием не только налоговых, но и всех остальных преступлений, посягающих на государственные финансы. К ним относятся три десятка статей Уголовного кодекса Украины (УК), в том числе:

  • незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подкацизных товаров (ст. 204 УК);
  • подделка документов, которые подаются для госрегистрации юрлиц или физлиц-предпринимателей (ст. 205-1 УК);
  • противодействие законной предпринимательской деятельности (ст. 206 УК);
  • противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации (ст. 206-2 УК);
  • отмывание доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК);
  • нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210 УК);
  • уклонение от уплаты налогов, сборов (ст. 212 УК) и ЕСВ (ст. 212-1 УК);
  • мошенничество с финансовыми ресурсами (ст. 222 УК);
  • незаконная приватизация государственного и коммунального имущества (ст. 233 УК) и т.п.

Фактически, БФР соберет у себя все экономические статьи УК, которые ранее были распорошены между налоговой милицией, СБУ и МВД. При этом сама БФР будет демилитаризованными оперативно-следственным органом, который будет находиться в подчинении Кабмина (координироваться через Министра финансов) и пользоваться физической защитой органов МВД.

В случае принятия во втором чтении закон должен вступить в силу уже со дня, следующего за днем официального опубликования. И тогда все должно происходить довольно быстро: от трех месяцев до полугода дается Кабмину с Минфином на организационные мероприятия по созданию БФР.

Будем надеяться, что с его созданием кошмар украинского бизнеса под названием «налоговая милиция» останется в прошлом. Тем более, что еще 25 сентября вступил в силу Закон № 151-IX от 18.09.2019, который в три раза поднял размер уклонения от налогов, с которого начинается уголовная ответственность (с 960 500 до 2 881 500 грн).

Что еще?

На прошедшей неделе у депутатов так и не дошли руки до законопроектов 1209 и 1210 (а также альтернативных 1209-1 и 1210-1), которые председатель финансового комитета Рады Гетманцев окрестил малой налоговой реформой. И это хорошо, поскольку, наряду с действительно необходимыми антиоффшорными изменениями в Налоговый кодекс они до отказа напичканы «хотелками» налоговой службы, которые негативно отразятся на рядовых налогоплательщиках. И без обсуждения и нахождения разумных компромиссов такое принимать нельзя. По слухам, авторы законопроекта уже отказались от идеи исключить влияние курсовых разниц на налогооблагаемую прибыль.

А вот по вопросу всеобщей РРОизации предпринимателей  на едином налоге 2-4 групп парламент не намерен давать задний ход. Большинство депутатов отказались поддержать проект постановления об отмене результатов голосования двухнедельной давности по законопроектам 1053-1 и 1073. Теперь ничто не мешает спикеру ВР их подписать (по информации сайта ВР, он это уже сделал), и передать на подпись Президенту, за которым и остается последнее слово.


руководитель Центра налоговой и бухгалтерской экспертизы ЛІГА:ЗАКОН
Юрий Цыганок
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Теги: налоги, рро, Бюро финансовых расследований, трудовые штрафы
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