Курс доллара на межбанке стабилен на протяжении всего апреля. Но вероятность девальвации усилилась из-за решений НБУ и Кабмина

Уже три недели подряд курс доллара на межбанке не выходит за пределы диапазона 27-27,5 грн/$. Все это время рынок допускает минимальные колебания курса, как будто валюта в Украине тоже ушла на карантин.

Следующая неделя будет столь же спокойной, ожидают опрошенные LIGA.net банкиры. Но намеков на возвращение девальвации гривни все больше. Один из них на этой неделе возник со стороны Нацбанка, который понизил учетную ставку и рассказал о больших планах по рефинансированию банков. Другой – от правительства через продление карантина, как минимум, до 11 мая.

Что это значит для курса и сколько будет стоить доллар через семь дней? Об этом в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Третья неделя затишья. Что происходит с курсом

После бурного марта, когда опрошенные LIGA.net банкиры описывали валютную турбулентность в категориях “10 из 10”, апрель выглядит неприродно спокойным.

Межбанк не просто заканчивает третью неделю подряд с практически одинаковым курсом (диапазон последних трех пятниц – 27,09-27,13 грн/$). Повторяется даже сценарий валютных колебаний: попытки гривни пробить уровень 27 грн/$ в понедельник-вторник и откат ближе к четвергу-пятнице.

Эта неделя прошла похоже, даже несмотря на то, что понедельник в Украине был выходным из-за Пасхи. Обычно в короткие недели активность межбанка возрастает.

Итог недели: 27,1/27,14 грн/$. По сравнению с прошлой пятницей доллар укрепился на пять копеек. В сравнении с пятницей, 6 апреля, – подешевел на одну копейку.

Розничный рынок, как и прежде, опережает межбанк на 15-30 копеек. Вечером 24 апреля в кассах большинства банков можно было купить доллары по 27,3 – 27,5 грн/$, евро – по 29,4 – 29,7 грн/€.

Экспортеры определяют курс, рынок ждет девальвации. Что влияет на гривню?

Праздник для экспортеров. Импортеров по-прежнему нет

Из-за большого бизнес-локдауна в связи с пандемией на украинском валютном рынке осталось две главные силы: экспортеры и НБУ. Импортеров практически не видно: многие бизнесы сейчас просто не работают.

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Поэтому главный фактор курсовых колебаний сейчас – желание экспортеров продавать или покупать валюту.

На этой неделе было и то и другое. Экспортный бизнес продавал валюту под выплату налогов, благодаря этому в начале недели курс в некоторые моменты даже опускался ниже 27 грн/$. Во второй половине недели – покупал, пользуясь началом периода возмещений НДС (из-за этого доллар несколько отыграл позиции), объясняют участники рынка.

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НБУ при этом почти не вмешивался в ситуацию. За неделю регулятор купил только $26,8 млн – самый слабый результат с августа 2019 года.

НБУ, карантин и спасение госбюджета. Три сигнала для девальвации

Эта неделя принесла валютному рынку три важные новости. Все – с намеком на возобновление девальвации гривни.

Во-первых, правительство продлило карантин до 11 мая и представило очень осторожный план выхода из него.

Во-вторых, НБУ понизил учетную ставку и объявил о больших планах по рефинансированию банковской системы.

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Почему это плохие новости для гривни?

Карантин пока играет против доллара (отсутствие импорта), но в целом это большой минус для всей экономики. В конечном итоге пострадают все, в том числе те, кто обычно поставляет в страну валюту (АПК и металлургия). Прогноз падения ВВП от Нацбанка на 2020 год – "минус" 5%, МВФ – "минус" 7,7%. Наибольший обвал ожидается во втором квартале (апрель - июнь). С ослаблением экономики, вероятно, ослабнет и гривня.

НБУ в свою очередь не собирается удерживать курс жесткой политикой, как было в 2015-18 годах. Регулятор понизил учетную ставку до 8% (самый низкий уровень за шесть лет) и предложил банкам долгосрочные кредиты рефинансирования под кредитование бизнеса и госбюджета (через покупку ОВГЗ).

По информации собеседников LIGA.net в Кабмине, ожидается, что НБУ таким образом выдаст около 60 млрд грн. Эти деньги, как и при любом рефинансе, Нацбанк напечатает. Гривни в экономике физически станет больше. Чисто математически, вероятность девальвации повышается.

Еще одна новость от Нацбанка – регулятор снизил объемы ежедневного выкупа валюты с рынка с $50 до $20 млн. Это намек на то, что НБУ будет с меньшим энтузиазмом сдерживать рост курса доллара.

Наличные. Дефицита нет, уверяют в НБУ

В прошлых обзорах орошенные LIGA.net банкиры отмечали некоторые признаки новой волны дефицита наличного доллара в Украине. В Нацбанке заверили, что такой проблемы сейчас нет: по данным НБУ, остатки наличной валюты в кассах банков стабилизировались на уровне $1-1,1 млрд.

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У Нацбанка остались наличные доллары, крупная партия которых поступила в Украину в конце марта. Тогда, чтобы дефицит успокоился, рынку хватило $550 млн долларового кэша.

Стабильность пока сохранится. Что будет с курсом через неделю

Несмотря на в целом не очень позитивные ожидания для гривни, опрошенные LIGA.net финансисты не ожидают большой активности на межбанке на следующей неделе (она тоже будет короткой).

Прогнозный диапазон до 30 апреля: 27 – 27,4 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики Альфа-Банка Украина и инвесткомпании ICU.