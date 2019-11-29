Вопрос о ФОПах: как министр экономики Милованов "подорвал" Facebook

Сегодня, 29 октября, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованой решил провести мини-опрос по одному из самых болезненных вопросов за свое пребывание в министерском кресле.

Министерский пост в буквальном смысле разошелся по всему Фейсбуку, набрав за четыре часа 558 реакций, 377 "репостов" и 1800 комментариев. LIGA.net выбрала самые интересные и содержательные из них.

Один из самых популярных комментариев – "оставить в покое" или "не трогать".

Однако некоторые пользователи дали министру более экстравагантные советы или подошли к этому вопросу с юмором.

Среди комментариев были и.советы по делу.

Но в то же для многих пользователей вопрос оказался неожиданностью.