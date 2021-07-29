Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности, в будущем – главного органа в Украине по борьбе с экономической преступностью, отсеяла первую часть кандидатов. Это тут же спровоцировало скандал. Участие в конкурсе прекратил экс-министр финансов Александр Данилюк.

Официальная причина исключения – диплом американского вуза, который не был подтвержден украинским Минобразования. Но есть и неофициальное объяснение – кандидатура Данилюка не получила одобрения в Офисе президента.

А кто получил? Детали скандального конкурса – в материале LIGA.net.

Что такое БЭБ и почему Данилюк не прошел конкурс

Бюро экономической безопасности – новое ведомство, которое должно объединить в себе функции налоговой милиции и специализированных отделов Нацполиции и СБУ. Предполагается, что оно заработает 25 сентября.

Контекст. Верховной Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, президент Владимир Зеленский завизировал документ в марте. Создание Бюро – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" – визитов силовиков к предпринимателям. Ведомство будет координировать Минфин. Директора БЭБ назначает Кабмин по предложению премьер-министра. Однако глава правительства должен выбрать из трех претендентов, которых, по итогам открытого конкурса, утвердит специальная комиссия. В нее входят девять человек, включая министра экономики Алексея Любченко и главу Минфина Сергея Марченко. Возглавляет комиссию советник главы Офиса президента и глава набсовета Укроборонпрома Тимофей Милованов. Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).

Утром 29 июля стало известно, что конкурсная комиссия не допустила даже к первому этапу отбора 11 из 59 кандидатов.

Среди них только одно известное имя – экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. Он не смог предоставить подтверждения экономического образования: комиссия не приняла ксерокопию диплома бизнес-администрирования университета Индианы (США) по бизнес-администрированию, пояснил Милованов.

"Проблема в том, что закон автоматически не признает иностранных дипломов, нужно пройти формальную процедуру нострификации в украинском Минобразования, – написал он в facebook. – Вышло, что комиссия понимает, что у Данилюка есть образование, но признать этого не может".

Исключение Данилюка и еще 10 претендентов поддержали почти все члены комиссии (глава Минфина Марченко воздержался). В комментарии LIGA.net Милованов отметил, что кандидатам могли дать время на исправление недочетов, но это сорвало бы тайминг – БЭБ нужно создать не позднее 25 сентября. С этой же даты буду ликвидированы Государственная фискальная служба вместе с Налоговой милицией и департамент контрразведывательной защиты экономики Украины в СБУ.

Кто выиграет конкурс? В фаворитах – налоговый милиционер

Сам Данилюк видит в решении комиссии политическую подоплеку. Он называет орган ручным и считает, что на результат отбора может влиять Офис президента.

"С самого начала мне говорили, что меня будут сбивать с этого конкурса, – сказал Данилюк в комментарии LIGA.net. – Сейчас нет ни одного конкурса или решения, которые не согласовывались бы с ОП".

Александр Данилюк с 2015 по 2016 годы был замглавы Администрации президента Петра Порошенко. С 2016 по 2018 годы работал министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Нынешний глава Минфина Сергей Марченко тогда был заместителем Данилюка. В 2019 году экс-министр присоединился к предвыборной команде Владимира Зеленского. После его победы Данилюк был назначен секретарем СНБО, однако уже осенью 2019 он покинул команду президента.

Это не первый сигнал о возможном влиянии ОП на конкурс. В частности, "добро" от Офиса на участие в нем якобы не получил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, писала Экономическая правда. "Гетманцев действительно рассматривал возможность участия конкурса, однако хотел получить одобрение даже не на уровне ОП, а непосредственно от Зеленского, – говорит высокопоставленный собеседник LIGA.net из окружения президента. – Но внятного ответа ему так и не дали".

Сам Данилюк отрицает какие-либо контакты с Офисом относительно конкурса. "В законе прямо написано, что любое вмешательство политических органов в работу БЭБ – это прямое нарушение", – сказал он LIGA.net. При этом Данилюк приводит один из примеров ручного управления кадрами со стороны ОП: в 2019 году его решили не назначать главой СБУ, поскольку против этого якобы выступал Игорь Коломойский.

До ситуации с недопуском Данилюк считался одним из фаворитов конкурса, в том числе из-за своей репутации среди иностранных партнеров Украины, писала ЭП. Кого следует считать "лидером гонки" сейчас? Четыре собеседника LIGA.net, знакомых с ходом конкурса, называют фамилию действующего главы Госфискальной службы (она же фактически – Налоговая милиция) Вадима Мельника.

Несмотря на статус почти ликвидированной структуры ГФС в последнее время занималась рядом громких дел: в частности она проводила серию из десятков обысков на коммунальных предприятиях Киева и Киевгорадминистрации и останавливала работу сети АЗС Glusco.

Кто еще из известных людей остался в конкурсе? Среди участников, допущенных к первому этапу (тестирование на знание законодательства, состоится 6 августа), член Совета НБУ Василий Горбаль, экс-нардеп Николай Катеринчук, предшественник Мельника во главе ГФС Сергей Солодченко, экс-начальник управление по оперативно-розыскной деятельности ГФС Владимир Ткаченко, глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

"Будем прагматичками". Что о конкурсе думает бизнес

В Союзе украинских предпринимателей подчеркивают, что БЭБ должен стать "аналитическим подразделением, а не военизированным органом, который без суда и следствия может останавливать работу бизнеса".

Еропейская бизнес ассоциация отмечает, что у нее изначально были замечания к конкурсу: в частности предлагалось ввести в конкурсную комиссию представителей бизнеса, рассказывает исполнительная директорка ЕБА Анна Деревянко.

"Бизнес-среда действительно ожидает увидеть свежие кадры во главе БЭБ, – отмечает она. – Но будучи прагматиками, мы настроены на то, чтобы смотреть на конкретные шаги и достижения любого главы БЭБ".

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