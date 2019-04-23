Зеленский и бюджет. Какие проблемы останутся с новым президентом

Первый год президентства Владимира Зеленского имеет все шансы закончиться бюджетным кризисом.

Дело не только в привычных проблемах с доходами и пиковыми выплатами по госдолгу. Еще один фактор - политическая борьба перед парламентскими выборами, которые запланированы на осень.

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Но и без них госфинансы встречают нового президента не в лучшей форме.

С какими проблемами столкнутся новый президент и парламент?

План провалился

Уже второй раз подряд начало года проходит тяжело для госбюджета. По данным Госказначейства, общий недобор по доходам в январе-марте составил 16 млрд грн – в два раза больше, чем в первом квартале 2018-го.

Для сравнения, сопоставимая сумма понадобилась бы, чтобы обеспечить повышение минимальной зарплаты с 3 723 до 4 173 грн, говорил в интервью ЭП экс-министр финансов Александр Данилюк. Сейчас он - член команды Владимира Зеленского, отвечающий за экономическую и банковскую политику.

Основная причина невыполения плана – слабый рост импорта: 7,5% в январе-феврале против плановых 9,1% за год. По подсчетам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, доходная часть бюджета зависит от активности импортеров на 40%. В первом квартале поступления от импортного НДС были на 12% (9 млрд грн) ниже запланированного уровня.

Снова на доходы бюджета повлияла и неожиданно крепкая гривня. В 2018-м разница прогнозного и фактического курса доллара (29,3 грн/$ заложили в бюджет, фактически было 27,7 грн/$) привела к потерям в 26 млрд грн, отмечал глава Счетной палаты Валерий Пацкан. Бюджет-2019 сверстан из расчета девальвации гривни до 29,4 грн/$ на конец года. Официальный курс НБУ 22 апреля - 26,78 грн/$.

Вторая проблема, которая будет влиять на бюджет в течение всего года, – замедление роста экономики, от которого зависят объемы НДС на продукцию, произведенную в Украине. В первом квартале реальный ВВП вырос на 1,6%, говорится в отчете Счетной палаты, промпроизводство сократилось на 2,5%. Прогноз роста экономики на год, по оценке МВФ, – 2,7% против 3,3% в 2018.

Из-за этих проблем, в первом квартале таможня и налоговая перечислили в бюджет на 16 млрд грн меньше, чем ожидалось. Еще 6 млрд составил недобор от акцизов: основные плательщики – табачные компании – в начале года продолжили сокращать производство.

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Пока это худший для бюджета первый квартал за последние четыре года: в 2018-м план тоже не выполнили, но разрыв был значительно меньшим. В 2016-17 фискалы перевыполняли свои цели.

Долги на первом месте

Долги правительства остаются главным источником стресса для госфинансов в этом году. На их обслуживание и погашение приходится почти треть годового бюджета страны – 418 млрд грн.

Пик платежей – уже в мае, когда нужно выплатить $1 млрд держателям еврооблигаций и $400 млн – в пользу МВФ. Следующий сложный период – сентябрь (1,9 млрд различных выплат).

У Минфина уже были сложности с обслуживанием валютных долгов: еще в начале года пришлось активизировать заимствования через облигации внутреннего госзайма, поскольку привлечение кредита под гарантии Мирового банка задержалось до февраля, рассказывал собеседник LIGA.net в руководстве Минфина.

Позже министерство не смогло полностью рефинансировать крупный пул валютных ОВГЗ – компенсировать дефицит валюты пришлось необычным размещением десятилетних еврооблигаций под 9,75% годовых.

В 2020 году будет еще сложнее: для обслуживания долгов Украине придется одолжить около $12 млрд, говорит Белан из Dragon Capital.

"Сложно представить, каким будет макроэкономический сценарий без сотрудничества с МВФ, - отмечает Белан. – 2020-й будет очень сложным и для экономики, и для бюджета".

Согласно меморандуму о сотрудничестве Украины с МВФ в рамках 14-месячной программы Stand By, правительство должно было получить по $1,3 млрд 15 мая и 15 ноября. Как уточнила LIGA.net министр финансов Оксана Маркарова, о конкретных датах речь не шла изначально. "Пересмотр происходит раз в полгода, – сказала министр. – Сейчас мы ожидаем визита технической миссии Фонда".

Крепкая гривня дала и позитивный эффект для бюджета: благодаря переоценке валютного долга, нагрузка на казну по выплатам снизилась на 1,9 млрд грн, отмечают в Счетной палате. Рост курса доллара на 1 гривню потенциально увеличит гривневые платежи по госдолгу на 11 млрд грн, уточняет глава ведомства Пацкан.

Бюджет на Новый год

Украина пока не может похвастаться независимостью экономики от политических событий, констатирует Маркарова.

"Среднесрочное бюджетное планирование у нас есть, но только формально, – говорит глава Минфина. – Сначала нам нужно утвердить в парламенте первую бюджетную декларацию на три года и добиться выполнения ее показателей".

В 2018 году Верховная Рада установила рекорд по скорости принятия бюджета – закон был проголосован во втором чтении 23 ноября, что было продиктовано желанием МВФ увидеть его окончательные параметры. В новой программе Фонда для Украины сохранилось требование удерживать дефицит госбюджета на уровне 2,3% ВВП.

Смогут ли депутаты повторить прошлогодний результат? 27 октября в Украине состоятся парламентские выборы. "Первая присяга новых депутатов пройдет примерно 16 декабря, дальше уйдет время на формирование комитетов", – говорит глава Счетной палаты Пацкан, который ранее был депутатом от БПП.

По закону, Минфин должен подать на рассмотрение депутатов первый проект бюджета до 15 сентября. Даже при максимальной скорости работы Рады в прошлом году документ прошел первое чтение только 18 октября.

Вероятно, во втором чтении за бюджет-2020 будет голосовать совершенно другой состав парламента. Учитывая специфику работы депутатов, Украина рискует встретить 2020-й год с новым президентом и Верховной Радой, но без бюджета.

В последний раз такое было в 2014 году, документ, подготовленный Кабмином Николая Азарова, был принят только 16 января.