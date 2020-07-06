Интервью экс-главы НБУ Якова Смолия изданию LB.ua. Максимально коротко

Экс-глава НБУ Яков Смолий дал большое интервью изданию LB.ua на следующий день после того, как Верховная Рада приняла его отставку.

Какова роль президента Владимира Зеленского в уходе Смолия, почему смена руководства НБУ выгодна Коломойскому и почему Нацбанк не может просто так напечатать 200 млрд грн?

LIGA.net выбрала самое интересное из интервью.

Решение об отставке появилось после разговора с Зеленским

С Зеленским в последние недели мы встречались несколько раз, на последней встрече 30 июня я из контекста беседы понял, что нужно прямо его спросить, должен ли я уйти. Он сказал, что должен. При этом разговор был абсолютно адекватным и сдержанным, мы спокойно обсудили, как и когда должна состояться моя отставка.

Я уточнил, когда он хочет этого – осенью или сейчас. Он ответил, что сейчас. Времени не было: Верховная Рада работает только до 17 июля. Уже 1 числа я подал заявление. В нем написано "по собственному желанию". Слова о политическом давлении – это уже сопутствующий комментарий.

Что такого сказал мне Зеленский, что я понял, что нужно уходить в отставку? Не хотел бы говорить в подробностях.

Давление началось прошлой осенью

Все началось с двух арестов сотрудников НБУ якобы за взятки (и где сейчас эти дела?). Потом – митинги под НБУ, целый палаточный городок под моим домом. Нам с женой даже приходилось жить в квартире, адреса которой никто не знал. Съемочная группа 1+1 приезжала к дому моей дочери. Говорил об этом и с Арсеном Аваковым, Зеленский тоже был в курсе.

Сначала давили только на меня и Катерину Рожкову (первая заместительница Смолия. - Ред.), потом добрались и до Олега Чурия (заместитель, курирует валютный блок. - Ред.).

Коломойский ждет смены руководства НБУ

У нас нет прямых доказательств, но есть догадки, что в давлении на НБУ был заинтересован Игорь Коломойский – для того, чтобы ослабить влияние Нацбанка в стране, поставить управляемое руководство.

Пока моя отставка ничего не значит: в этом здании ни одно решение не принимается единолично. Ни одно.

Евробонды все равно пришлось бы отозвать

Я не знал, когда именно Минфин закрывает книгу заявок на покупку евробондов. Но в любом случае, эта сделка предусматривала расчет до 8 июля. То есть подай я в отставку на несколько дней позже, инвесторам это бы тоже не понравилось. Поэтому у Минфина не было выбора – операцию все равно пришлось бы отзывать, иначе это грозило грандиозным скандалом.

Политики и печатный станок

Когда начался кризис этой весной, мне много раз звонили из Офиса президента с вопросом, как скоро мы снизим учетную ставку. На одном из совещаний министр экономики (Игорь Петрашко. - Ред.) заявил: поскольку бюджет сверстан на показателях инфляции 11% и 30 грн/$, мы должны сделать их именно такими. Это непрофессиональная дискуссия.

Я не могу сказать, что к нам приходил конкретный "Иван Иванович" и говорил, что надо напечатать 200 млрд грн. Но такие месседжи звучали, в том числе на больших совещаниях. Мол, почему НБУ не может закрыть потребности бюджета в финансировании, как делают другие страны.

Но мы не можем так делать, потому что с увеличением количества денег, должна расти и экономика и количество продукции, которую она производит. Но если на 10 единиц товара сначала приходится 1000 гривень, а потом – 2000, это приводит только к одному – большому росту цен и девальвации.

Учетную ставку нельзя было снизить быстрее

Решения об учетной ставке мы всегда принимали самостоятельно, никаких "хотелок" не было. Снижать быстрее было нельзя: мы начали цикл снижения в начале 2019 при ставке 18%, но тогда у нас были двойные выборы, задержка с МВФ, никто не понимал, куда будет двигаться страна. Как только осенью мы поняли, с каким правительством работаем, сразу же начали снижать ставку более быстро.

Рост экономики – это не кредитование

Роль НБУ – давать банкам ликвидность для дальнейшего кредитования. Рост экономики – это не кредитование. В Украине износ основных фондов 80-90%, для их обновления нужны капитальные инвестиции собственников бизнеса. Обычно это собственные деньги, а не кредиты.

В крупных мировых корпорациях кредиты в основном используются для пополнения оборотных средств, а не для развития бизнеса. То есть это вопрос приватизации, прямых иностранных инвестиций и только потом – внутреннего кредитования.

Почему программа 5-7-9 не работает? Скажем так, насколько она качественно была проработана правительством, настолько качественно и заработала.

Из Украины уезжать не собираюсь

Что буду делать дальше? Отмечать годовщину внука, читать "Котигорошка".

В политике я себя не вижу – даже сказал об этом президенту. Уезжать из Украины не собираюсь.

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