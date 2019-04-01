Зеленый лебедь. Как кредиторы отреагировали на выборы в Украине

Первые результаты выборов президента Украины не стали сюрпризом для финансовых рынков: курс гривни на торгах в понедельник вырос, а стоимость внешних заимствований для Украины незначительно снизилась.

Это означает, что возможная победа Владимира Зеленского – лидера первого тура выборов - приемлемый сценарий для иностранных инвесторов.

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Рынок воодушевил и проигрыш Юлии Тимошенко, как самого непредсказуемого кандидата, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Хорошие новости

Основные финансовые показатели положительно реагируют на первый тур выборов: в понедельник курс гривни на межбанке укрепился на 10 копеек к уровню пятницы. Спекуляций на наличном рынке также не было, отмечает аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По состоянию на середину дня 1 апреля, курс остановился на 27,18/27,21 грн/$. В течение недели возможно подорожание доллара до отметки в 27,5 грн/$, предполагает Иосуб.

Позитивную для Украины динамику показали и украинские евробонды, доходность которых снижалась с самого начала торгов понедельника. По состоянию на 14:30 1 апреля больше всего подешевели бумаги с погашением в сентябре 2019 года – на 0,256 процентных пункта до 6,112% годовых, меньше всего – облигации-2023 (на 0,082 п.п. до 8,32%), сообщили LIGA.net в компании Concorde Capital со ссылкой на торговую систему Bloomberg.

В понедельник выросли котировки практически всех крупных украинских компаний, чьи акции торгуются на западных биржах.

В банковской среде были готовы к любым потрясениям, связанным с выборами, говорит исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. "Система достаточно стабильна для того, чтобы политические факторы не создавали для нее угрозы, – считает она. – Население это тоже понимает и не поддается панике".

Несмотря на позитивную реакцию, на финансовом рынке сохраняется напряженность: из-за выборов многие игроки решили отложить крупные сделки, рассказывает партнер Atlas Advisors Алексей Ращупкин. В частности речь идет об относительно крупных для украинского рынка сделках в агро и ритейле объемом $10-15 млн, уточняет он.

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"Тренд наметился примерно месяц-полтора назад, – отмечает Ращупкин. – Были и те, кто пытался закрыть важные дела до выборов, но большая часть инвесторов предпочла отложить основную активность до тех пор, пока ситуация не прояснится".

"Зе" риски

Главная угроза, которую несет за собой смена власти в Украине, – остановка сотрудничества с МВФ и дефолт страны по внешнему долгу. В этом смысле, самый понятный для западных кредиторов кандидат – Петр Порошенко, самый рискованный – Юлия Тимошенко, считает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий

"С одной стороны, для иностранцев инвестиции в украинские обязательства – это не такие большие деньги, – говорит он. – С другой – все понимают, что страна не справится своими силами с долгами, которые нужно выплачивать в ближайшие три года".

Перед выборами представители частных кредиторов встречались с основными кандидатами в президенты, рассказал собеседник LIGA.net в одной из крупных украинских инвесткомпаний. "Общий вывод: Владимир Зеленский – это ничего страшного", – сказал он.

Лидер президентской гонки остается темной лошадкой для западных инвесторов, говорит Паращий. "На Западе никто не углубляется в нашу ситуацию, инвесторы ориентируются на рейтинги, – уточняет аналитик. – Риск победы Зеленского был очевиден, он уже отобразился на стоимости внешних заимствований для Украины".

Дополнительная опасность, которую учитывали иностранцы – возможные народные волнения, добавляет аналитик ICU Михаил Демкив. "Пока все проходит мирно, это уже очень положительный сигнал для кредитров", – поясняет он.

Победа Зеленского кардинально не отобразится на стоимости заимствований для Украины, считает Паращий. Переизбрание Порошенко – вероятно, удешевит их, полагает он.

Что дальше?

Спокойную реакцию финрынков на выборы можно трактовать как "знак качества" реформ в стране, считает главный эксперт секретариата Совета НБУ Виталий Шапран. "Финансовая среда постепенно становится аполитичной и реагирует больше на экономические факторы, а не на политику", – говорит он.

Интрига о возможных результатах второго тура в ближайшее время отойдет на второй план, допускает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. "Возникает вопрос – кто будет премьером в новой конфигурации – отмечает он. – Шансы есть у многих, включая Владимира Гройсмана".

Делать окончательные выводы ни украинские, ни иностранные финансисты по-прежнему не будут, добавляет Демкив из ICU. "Второй тур впереди, произойти может что угодно – говорит он. – Но пока все вздохнули с облегчением".

Сергей Шевчук