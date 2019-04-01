Зеленый лебедь. Как кредиторы отреагировали на выборы в Украине

Первые результаты выборов президента Украины не стали сюрпризом для финансовых рынков: курс гривни на торгах в понедельник вырос, а стоимость внешних заимствований для Украины незначительно снизилась.
Это означает, что возможная победа Владимира Зеленского – лидера первого тура выборов - приемлемый сценарий для иностранных инвесторов.
Рынок воодушевил и проигрыш Юлии Тимошенко, как самого непредсказуемого кандидата, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.
Основные финансовые показатели положительно реагируют на первый тур выборов: в понедельник курс гривни на межбанке укрепился на 10 копеек к уровню пятницы. Спекуляций на наличном рынке также не было, отмечает аналитик Альпари Вадим Иосуб.
По состоянию на середину дня 1 апреля, курс остановился на 27,18/27,21 грн/$. В течение недели возможно подорожание доллара до отметки в 27,5 грн/$, предполагает Иосуб.
Позитивную для Украины динамику показали и украинские евробонды, доходность которых снижалась с самого начала торгов понедельника. По состоянию на 14:30 1 апреля больше всего подешевели бумаги с погашением в сентябре 2019 года – на 0,256 процентных пункта до 6,112% годовых, меньше всего – облигации-2023 (на 0,082 п.п. до 8,32%), сообщили LIGA.net в компании Concorde Capital со ссылкой на торговую систему Bloomberg.
В понедельник выросли котировки практически всех крупных украинских компаний, чьи акции торгуются на западных биржах.
В банковской среде были готовы к любым потрясениям, связанным с выборами, говорит исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. "Система достаточно стабильна для того, чтобы политические факторы не создавали для нее угрозы, – считает она. – Население это тоже понимает и не поддается панике".
Несмотря на позитивную реакцию, на финансовом рынке сохраняется напряженность: из-за выборов многие игроки решили отложить крупные сделки, рассказывает партнер Atlas Advisors Алексей Ращупкин. В частности речь идет об относительно крупных для украинского рынка сделках в агро и ритейле объемом $10-15 млн, уточняет он.
"Тренд наметился примерно месяц-полтора назад, – отмечает Ращупкин. – Были и те, кто пытался закрыть важные дела до выборов, но большая часть инвесторов предпочла отложить основную активность до тех пор, пока ситуация не прояснится".
Главная угроза, которую несет за собой смена власти в Украине, – остановка сотрудничества с МВФ и дефолт страны по внешнему долгу. В этом смысле, самый понятный для западных кредиторов кандидат – Петр Порошенко, самый рискованный – Юлия Тимошенко, считает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий
"С одной стороны, для иностранцев инвестиции в украинские обязательства – это не такие большие деньги, – говорит он. – С другой – все понимают, что страна не справится своими силами с долгами, которые нужно выплачивать в ближайшие три года".
Перед выборами представители частных кредиторов встречались с основными кандидатами в президенты, рассказал собеседник LIGA.net в одной из крупных украинских инвесткомпаний. "Общий вывод: Владимир Зеленский – это ничего страшного", – сказал он.
Лидер президентской гонки остается темной лошадкой для западных инвесторов, говорит Паращий. "На Западе никто не углубляется в нашу ситуацию, инвесторы ориентируются на рейтинги, – уточняет аналитик. – Риск победы Зеленского был очевиден, он уже отобразился на стоимости внешних заимствований для Украины".
Дополнительная опасность, которую учитывали иностранцы – возможные народные волнения, добавляет аналитик ICU Михаил Демкив. "Пока все проходит мирно, это уже очень положительный сигнал для кредитров", – поясняет он.
Победа Зеленского кардинально не отобразится на стоимости заимствований для Украины, считает Паращий. Переизбрание Порошенко – вероятно, удешевит их, полагает он.
Спокойную реакцию финрынков на выборы можно трактовать как "знак качества" реформ в стране, считает главный эксперт секретариата Совета НБУ Виталий Шапран. "Финансовая среда постепенно становится аполитичной и реагирует больше на экономические факторы, а не на политику", – говорит он.
Интрига о возможных результатах второго тура в ближайшее время отойдет на второй план, допускает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. "Возникает вопрос – кто будет премьером в новой конфигурации – отмечает он. – Шансы есть у многих, включая Владимира Гройсмана".
Делать окончательные выводы ни украинские, ни иностранные финансисты по-прежнему не будут, добавляет Демкив из ICU. "Второй тур впереди, произойти может что угодно – говорит он. – Но пока все вздохнули с облегчением".
Сергей Шевчук