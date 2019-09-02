Гривня не будет прежней. Какие платежные новации готовит Нацбанк. Интервью

Журналисты LIGA.net встетились с директором Департамента платежных систем Нацбанка Александром Яблунивским за несколько дней до его ухода из НБУ. После двух лет работы в Нацбанке он решил вернуться в бизнес.

Яблунивский оставляет свой пост в знаковый для регулятора момент: Украина начинает внедрять европейскую концепцию Open Banking, НБУ тестирует полностью безналичную гривню, а Система элетронных платежей (СЭП) наконец-то будет работать в режиме 24/7.

В интервью LIGA.net уже экс-менеджер Нацбанка также рассказал:

- зачем Украине нужна государственная электронная валюта,

- как Open Banking разрушит монополию традиционных банков,

- почему к нам не приходит PayPal,

- когда система электронных платежей в нашей стране начнет работать в режиме 24/7,

- Зачем НБУ продолжает развивать своего конкурента Visa и Mastercard.

Электронная гривня. Что это и зачем она нужна НБУ

НБУ придумал цифровую замену бумажным деньгам: центробанк планирует выпускать гривню с привычными возможностями, но виртуальную. Печатать ее не будут.

О полноценной реализации идеи речь пока не идет, но Нацбанк уже провел тестирование э-гривни среди своих сотрудников.

Цифровая валюта под эгидой центробанка может сильно повлиять на рынок платежей: это потенциальный конкурент привычному безналу, на котором сейчас зарабатывают привычные банковские посредники – платежные системы и банки.

Несмотря на осторожную риторику и больше теоретический статус идеи, НБУ очень оптимистично смотрит на ее перспективы: уже через 5-7 лет около 20% всех гривень в обращении будут полностью цифровыми, предполагают в Нацбанке.

Цель НБУ – эмиссия цифровой валюты не должна отличаться от эмиссии бумажных денег. Цифровая гривня будет таким же обязательством украинского государства, как и бумажная. Просто ее не будет существовать физически.

Как НБУ тестировал э-гривню

Центробанки в разных странах мира давно размышляют над этой идеей. Украина среди пионеров – пока этот инструмент практически исследовали не больше 10 центробанков.

Свой пилотный проект по e-гривне НБУ начал в 2016 году. Остановились на концепции CDBC (Central Bank Digital Currenсy) – это цифровая валюта, которую выпускает сам центробанк (есть варианты, когда е-деньги эмитируют коммерческие банки).

НБУ дошел до этапа тестрирования в максимально практических условиях: регулятор выпустил 5 500 цифровых гривень и распространил их среди группы своих сотрудников. Они проводили переводы между собой, делали покупки (в проекте Нацбанку помогали розничные торговцы). Все – через мобильное приложение для Android. Банки и платежные системы в процессе задействованы не были.

Александр Яблунивский, фото - НБУ

НБУ собрался выпускать криптовалюту?

Нет. Математические алгоритмы, которые используются в криптовалютах, не влияют на цену цифровых денег: одна электронная гривня всегда соответствует по стоимости бумажному аналогу.

Не блокчейном единым. Цифровая гривня и технологии

Швеция, которая дальше других стран продвинулах в реализации проекта е-валюты, не зацикливаются на технологии блокчейн при разработке своих решений по е-кроне. Они рассматривают технологии классических баз данных.

В своем пилоте НБУ использовал технологию «приватный блокчейн». Но технология, как таковая, имеет второстепенное значение. Приоритет – то, какое воздействие на экосистему платежей окажет электронная гривня.

Конфликт интересов. Как это должно работать

Ни один из центральных банков, которые тестировали национальную электронную валюту, пока не предоставил нормальную бизнес-модель для ритейла.

Коммерческие структуры, которые обеспечивают ее использование, в том числе банки, должны получать прибыль. Остается очень много вопросов, включая потенциальную миграцию ликвидности от банков к НБУ и необходимую степень идентификации при проведении операций.

Как банки потеряют монополию. О PSD2 и Open Banking в Украине

В перспективе – к 2022 году – рынок безналичных платежей может измениться до неузнаваемости. В том числе это связано с тем, что НБУ решил внедрить в Украине европейскую директиву PSD2. Этот документ буквально ломает привычные правила игры платежной индустрии: банки теряют монополию на владение данными своего клиента. Вести счета и инициировать платежные операции смогут финкомпании, мобильные операторы, почтовики и торговцы. Новые правила будут прописаны и в украинском законодательстве.

Простейший пример практических изменений: имея счета в двух банках (“А” и “Б”) вы сможете управлять ими и проводить платежи с одного мобильного приложения, вне зависимости от того, кто его разработчик – банк, финкомпания или торговец (с соответствующей лицензией или регистрацией). Рассчитываться картой в супермаркете уже не будет единственной безналичной опцией: достаточно будет авторизовать его в удобном платежном приложении. Деньги будут переводиться напрямую со счета клиента на счет продавца. Дополнительный посредник в виде банка-эквайера, который сейчас обязательно присутствует при оплате картой через терминал, становится ненужным, безналичная операция существенно удешевляется.

Технологическая сторона изменений – концепция Open Banking.Она предполагает, что банки сделают общедоступной часть программного кода доступа (открытые API), которую в свои приложения сможет встроить любой желающий участник рынка, получивший разрешение на подобные операции от регулятора.

НБУ в этом вопросе занимает такую же позицию – банки будут обязаны открыть API.

Банкам еще предстоит выработать “отраслевые стандарты” и договориться, как именно должны выглядеть открытые API – по нашим оценкам, на это уйдет не менее двух лет.

Такие перемены откроют новые возможности для финкомпаний, торговцев (которые сейчас берут на себя основные затраты за обслуживание безналичных платежей) и потребителей. Это не означает, что банки проиграют, наоборот, банки, особенно те, которые вкладываются в технологии, также получат новые возможности, в том числе в синергии с небанковскими игроками для активизации клиентской базы.

НБУ намерен занять в этом смысле агрессивную позицию – банки будут обязаны открыть API. Уже до конца октября НБУ опубликует первые детали нового регулирования. На уровне Верховной Рады изменения, вероятно, будут рассмотрены уже в 2020 году.

Если закон будет принят, он будет иметь обязательные нормы. Помимо открытого банкинга в законе планируется урегулировать большой массив других насущных проблем, начиная с ухода от акцента на платежных системах и заканчивая либеральным подходом к возможностям финтеха в контексте ведения платежных счетов, выпуска карт, эмиссии электронных денег и так далее.

Платежи 24/7: почти реальность

НБУ предполагает, что с 1 апреля 2020 года Система электронных платежей (СЭП) НБУ начнет работать в режиме 23/7. Сейчас работа системы ограничивается операционным днем банков – с 9 до 19:00. Переход на 24-часовой режим работы планируется в 2021 году одновременно с переходом на открытый стандарт ISO 20022. Нацбанк надеется, что основными рельсами, транспортом для операций, инициированных в рамках открытого банкинга, будет именно новая СЭП с возможностью мгновенных платежей.

Это не значит, что все банки будут обязаны продлить работу своих систем – на первом этапе это будет добровольная опция. Но потенциально, СЭП и банковская система будут работать круглосуточно.

Фото - НБУ

Безнал станет дешевле. Почему Visa и MasterCard придется снизить ставку Interchange

Interchange – это комиссия, которую банки платят друг другу за операции с платежными картами. Ее устанавливают платежные системы. Идея в том, чтобы стимулировать банки развивать безнал. В Украине это сработало. В частности благодаря относительно высокому Interchange, банки инвестировали в развитие бесконтактных платежей: местная contactless инфраструктура сейчас одна из лучших в мире.

На практике эти затраты несут на себе торговцы, которые платят за обслуживание терминалов. В Украине Interchange в системах Visa и MasterCard колеблется от 1,5 до 2%, в системе Простір (принадлежит НБУ) – 1,3-1,5%.

Позиция Нацбанка – Interchange нужно постепенно снижать, поскольку такие высокие ставки приводят к тому, что оборот наличных для предприятий иногда обходится дешевле, чем безнал: стоимость инкассации составляет около 0,3-0,5% от оборота.

Повлиять напрямую на ситуацию украинский регулятор не может – это не входит в наши полномочия. В отличие от европейских “коллег” – в Европе в 2015 году Interchange в приказном порядке был снижен до 0,2-0,3%.

Но НБУ надеется, что платежные системы начнут снижать межбанковские комиссии, понимая бизнес-риски, связанные с внедрением на украинском рынке PSD2, повышения конкуренции и распространения платежей без участия банков-эквайеров, которые обслуживают банковские терминалы: чтобы оставаться востребованными среди торговцев им придется снижать цены.

Революция в счетах. Как IBAN изменит жизнь предпринимателей

С ноября 2019 года все украинские компании получат новые реквизиты платежных счетов – теперь вместо двух ключевых цифровых комбинаций (код банка МФО и номер клиентского счета) будет однин 29-значный номер международного образца – IBAN (International Bank Account Number). Старые реквизиты не исчезнут – они станут частью нового номера.

С 5 августа действует переходный период – платежи можно проводить как по старым, так и по новым реквизитам. С ноября – только по счетам в формате IBAN.

Чтобы облегчить жизнь предпринимателям, мы выпустили универсальные рекомендации для использования QR-кодов. Каждая компания сможет использовать их для того, чтобы их контрагентам не пришлось каждый раз вручную вводить объемные реквизиты платежа, которые помимо IBAN содержат ЄДРПОУ, назначение платежа и другие – достаточно просканировать QR-код, и необходимые поля заполнятся автоматически. Так же QR-кодом с реквизитами смогут обмениваться и физические лица.

С 5 августа действует переходный период – платежи можно проводить как по старым, так и по новым реквизитам. С ноября “легитимными” будут только счета IBAN.

PayPal в Украине пока нет. Кто виноват

За последние два года представители PayPal не контактировали с Нацбанком по теме выхода на украинский рынок. НБУ пытался инициировать переговоры, но компания пока не заинтересована в Украине, как потенциальном бизнес-проекте. На наш взгляд нет никаких барьеров для регистрации PayPal здесь.

Простір жив. Зачем НБУ продолжает развивать своего конкурента Visa и Mastercard

Платежная система Простір – украинский аналог Visa и Mastercard, который существует около двадцати лет. Сейчас под брендом Простір выпущено около 600 тыс. карт (у Visa – более 19 млн, у Mastercard – около 40 млн,все цифры – только по Украине – ред).

Последние полтора года наша стратегия была очень простая – мы развивали сеть приема наших карт, ведь до сих пор ими можно было расплатиться далеко не в каждом терминале. Их нельзя было использовать для покупок в интернете и добавить в кошелек Google/Apple Pay. Поэтому мы не форсировали эмиссию карт и проделывали такое «домашнее задание».

Сегодня 98% платежных терминалов в Украине принимают карты Простір. К системе подключено более 50 банков, и мы начинаем пилотные проекты по эмиссии практически во всех банках, в том числе и в крупных. На очереди также – технология токенизации (для “кошельков”) и аналог 3D Secure (идентификация клиентов через мобильный телефон при оплате в интернете).

Большие надежды мы возлагаем на совместный проект с китайской платежной системой UnionPay, которая в прошлом году объявила о выходе на украинский рынок. С UnionPay Простір будет выпускать кобейджинговые карты: в Украине они будут обслуживаться по правилам и на инфраструктуре, которая работает с Простір; в других странах – через терминалы, которые принимают UnionPay, и про правилам этой системы.

У нас нет цели по достижению определенной доли рынка. Мы не намерены бросать вызов международным платежным системам. Простір – это не коммерческий проект.он не является для нас прибыльным проектом, НБУ его финансирует. Но это, в первую очередь, элемент национальной безопасности и возможность гарантировать наличие на рынке доступного карточного продукта для массового сегмента.