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Налоговый кодекс - проблема №1 в экономике Украины. Блиц-интервью с Иваном Миклошем

Налоговый кодекс - проблема №1 в экономике Украины. Блиц-интервью с Иваном Миклошем
12.09.2019, 16:20

Известный словацкий реформатор о борьбе с ФОПами и законодательных новшествах, которые предлагает партия Слуга народа

LIGA.net задала Главе стратегической группы советников по поддержке реформ Ивану Миклошу семь вопросов, о планируемых налоговых новациях. Вот ответы.

- Новый парламент начал не очень либеральную фискальную политику: идея введения допналога для айтишнков, законопроекты 1053 и 1073, предусматривающие фискализацию экономики. Как вы их оцениваете? Какой может быть политика государства в отношении ФОПов? 

- Я бы предлагал более системный подход, основанный на отмене упрощенки не только для юридических лиц, но и для физических. Но оставил бы упрощенку только для мелких предпринимателей, у которых нет образования и возможностей вести нормальную бухгалтерию. Вместе с внедрением кассовых аппаратов это позволило бы снизить налоговую нагрузку для всех физлиц и снизило бы большую долю уклонения от уплаты налогов.

- Почему такой крупные компании, как. например, Новая почта уже окрестили эти проекты - войной с бизнесом?

- Подход в принципе правильный, но недостаточно системный. 

- Что вы думаете о законопоектах 1209 и 1210 - изменение ренты на руду и сверхбыстрое повышение акциза на сигареты? Видите тут лоббизм со стороны отдельных игроков рынка?

- Здесь нужно также использовать системный подход и искать, основываясь на международные сравнения,  устойчивую формулу для ренты не только на руду, но и на все ископаемые. Это необходимо для того, чтобы дать инвесторам - домашним и зарубежным - стабильность и перспективу с точки зрения их инвестиций в эти отрасли.

- Как решить проблему трансфертного ценообразования? 

- Вопрос нужно решать хорошим законодательством, которое даст налоговой службе достаточно полномочий и рычагов в идентификации и накладывании штрафов на отмывание налогов через трансфертное ценообразование. Это касается, прежде всего, больших домашних и зарубежных компаний. Делать это должен Офис крупных налогоплательщиков. Очень важно, чтобы он был наделен не только законными возможностями, но также хорошо оплаченными специалистами.

- Что бы вы еще поменяли в Налоговом кодексе Украины?

- Я бы отменил большинство существующих исключений, специальные налоговые режимы и специальные налоговые ставки, не только упрощенку. В результате этого произошло бы расширение налоговой базы, что может принести снижение ставок, при том самом объеме налоговых доходов.

- Какие еще ключевые проблемы украинских налогов. Как их можно решить?

- Детенизация бизнеса. Это проблема не только налоговой системы, но также верховенства права, контрабанды, рейдерства и прочее. Все надо решать системно и комплексно.

- Насколько Налоговый кодекс важен в рейтинге проблем украинской экономики?

- В рейтинге проблем украинской экономики Налоговый кодекс - один из важнейших. Но проблема частично была решена изменениями в 2015 году - снижение ЕСВ, ограничение упрощенки и т.д.. Сейчас необходимо продолжать изменения, но вместе с другими более важными приоритетами - такими как, верховенство права, земельная реформа, приватизация, демонополизация и открытие рынка, прежде всего, в энергетике.

 

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ФОПы Иван Миклош Налоговоый кодекс
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