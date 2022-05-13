Верховная Рада 12 мая со второй попытки приняла законопроект №7194, позволяющий конфисковать имущество россиян и граждан других стран за причастность к войне против Украины. Первую попытку ветировал президент.

Этот закон не только позволит изъять активы у тех, кто угрожает национальной безопасности Украины, но и станет сигналом для международных партнеров также работать над конфискацией имущества россии и ее граждан, говорит LIGA.net глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

По его словам, страны Европы, США, Япония и другие партнеры заморозили российского имущества более чем на $1 трлн, и половину из этого у Украины есть шанс конфисковать.

В интервью LIGA.net Александр Новиков рассказал, как НАПК ищет активы россиян, что мешает конфискации имущества коллаборантов в Украине, много ли коррупции в сфере гуманитарной помощи, а также о том, как в Кремле отреагировали на благодарственное письмо НАПК Сергею Шойгу за успешное разворовывание российской армии.

Разговор с Александром Новиковым состоялся до принятия парламентом законопроекта №7194 о конфискации имущества россиян и коллаборантов с замечаниями президента.

— С началом войны НАПК изменило свои приоритеты и занимается не декларациями, а поиском активов россиян и санкциями?

— Все так. С первых дней войны мы начали работать с Офисом генпрокурора и Министерством иностранных дел над проектами, прежде всего приближающими нашу победу.

Как сильнейший аналитический орган мы начали искать для МИД кандидатов на попадание под санкции, причастных к войне. Уже девять таких списков мы предоставили МИДу и Офису Генпрокурора. Всего — подробную информацию о 12 000 физических лицах и 2500 юридических лицах.

Также мы создали два портала — Война и санкции и портал обличителей активов. Первое — это фактически самый большой в мире ресурс о лицах, причастных к войне России против Украины.

— Поиск активов и конфискация. Как это происходит внутри страны, а как — за рубежом? Верно ли понимаю, что сейчас идет только поиск активов, а конфискация — не ко времени, потому что во многих странах еще нет соответствующих законов?

— Это действительно два вопроса — поиск активов и конфискация. Наши партнеры уже замораживают имущество россиян, в том числе благодаря информации Украины. В первые дни войны генпрокурор создала рабочую группу (так называемый украинский Task Force), возглавленную сотрудником НАПК (Екатериной Каплюк. — Ред.).

Task Force — группа по розыску, аресту и конфискации активов причастных к военным преступлениям России.

Для поддержки Task Force НАПК создало отдельный портал сообщений об активах. Мы получили 240 таких сообщений, 40% из которых уже используем в работе. В частности, данные о яхтах, связанных с окружением руководителя корпорации Ростех Сергея Чемезова; данные о расположении яхты олигарха Вагита Аликперова; информацию об активах в Великобритании дочери депутата Госдумы Алексея Чепы; выписку из британского реестра по имуществу бывших топ-менеджеров холдинга АФК "Система" и пропутинских бизнесменов Владимира Евтушенкова и Евгения Новицкого.

Эта информация помогает найти и заморозить активы, чтобы в будущем, возможно, конфисковать.

— Есть ли уже какие-нибудь активы, которые благодаря этому порталу арестовали?

— Здесь нужно рассказать, как украинский Task Force взаимодействует с европейским и американским Task Force. НАПК передает им информацию в административном порядке — для заморозки. И в уголовном — из Офиса генпрокурора передаем выписки из реестров по судебным решениям. Например, передавали выписки по [пропагандисту] Владимиру Соловьеву касательно вилл в Италии.

Процедура такова: в админпорядке активы быстро замораживаются, затем Офис генпрокурора обращается в [украинский] суд с документами, которые им передали из НАПК. Решение суда направляется в страны Европы и только после этого на активы налагается арест. Мы отвечаем за административную часть — поиск и заморозку, а затем ответственный Офис генпрокурора (фактически между заморозкой и арестом нет разницы, только вид производства — административное или уголовное. — Ред.).

Одно из главных в этом процессе — чтобы человек был под санкциями, только тогда его активы можно заморозить.

Есть проблема, что в иностранных юрисдикциях отсутствует на законодательном уровне процедура предоставления Украине информации о замороженном имуществе. Наши европейские и американские партнеры обещают эту проблему решить, и тогда мы сможем сказать, сколько было заморожено активов по запросам, которые мы послали.

Если посчитать согласно сообщениям СМИ, то это точно сотни миллиардов долларов.

— Есть ли кейсы, о которых вы можете сказать: вот мы передали данные и зарубежные партнеры с этим поработали?

— Это виллы Владимира Соловьева, где мы передали информацию и был наложен арест.

— Какие инструменты поиска у НАЗК, кроме портала для сообщений об активах?

— Мы работаем с российскими базами данных, российским антивоенным комитетом. [Экс-депутат Госдумы] Илья Пономарев, один из координаторов проекта, написал нам письмо с предложением предоставить $10 000 кому угодно за информацию об имуществе, о котором раньше не было известно. Также мы взаимодействуем с Фондом по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, с командой господина [бизнесмена Михаила] Ходорковского, с Новой газетой. Практически, со всеми российскими независимыми средствами информации.

Команда Навального подготовила список из 6000 человек, которые должны попасть под санкции, мы также давали им информацию при формировании этих списков.

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Кооперируемся со всеми врагами путинского режима. Полагаемся на украинских, российских журналистов, а также на международных журналистов. К примеру, я общался с основателем Bellingcat Христо Грозевым по этой теме.

— У нас было немало эмоциональных заявлений о конфискации после заморозки средств Центробанка РФ, российских олигархов. Но более трезвые оценки заключались в том, что практики конфискации фактически нет, на Западе нет законодательной базы. Впрочем, уже сейчас есть заявления, например Жозепа Борреля, о необходимости направить российские активы на восстановление Украины. Есть ли сдвиг в вопросах конфискации?

— По нашим оценкам, сейчас заморожены активы России и лиц, связанных с войной, на сумму свыше $1 трлн. Это колоссальные средства, впервые в истории заморожено столько.

Во-вторых, Украина должна проявлять лидерство в создании юридических механизмов конфискации таких активов.

Поэтому НАПК проанализировало все законодательство в мире по конфискации и подготовило законопроект №7194, который парламент принял. Президент наложил на него вето со своими предложениями (5 мая. — Ред.). Мы надеемся, что парламент эти предложения поддержит, и в Украине будет механизм конфискации и активов России, и активов, причастных к этой войне (не только граждан РФ. — Ред.).

— Вы говорили, что без закона №7194 невозможно конфисковать имущество Медведчука, потому что он гражданин Украины. Что тогда с поиском активов коллаборантов внутри страны, что вы сейчас делаете?

— Законопроект №7194 предусматривает конфискацию имущества как самой РФ, так и российских резидентов, крупных налогоплательщиков. НАПК уже провело учет всего имущества РФ и его резидентов, в том числе определило, кто из этих лиц причастен к войне. Действительно, в списке не только россияне, но и украинцы, являющиеся коллаборантами в определении новой статьи Уголовного кодекса. Медведчук к таким лицам, очевидно, относится, так что если Рада примет закон, его имущество можно будет конфисковать.

— Относительно вето президента на законопроект №7194. Почему, по-вашему, он это сделал? Вы соглашаетесь с его замечаниями , которые там есть относительно НАПК (закон наделяет его новыми полномочиями). Это может выглядеть как борьба за полномочия между органами власти, ведь процесс поиска и конфискации активов имеет коррупционные риски. Медведчука "отмазать" будет сложно, но можно сделать это с кем-то менее известным. Не получится ли как с приспешниками Януковича, когда виновные остались безнаказанными?

— Для НАПК не принципиально, мы или какой-либо другой орган будет обращаться в суд и конфисковывать активы россиян. В подготовленном нами законопроекте эти функции принадлежат НАПК, ведь у нас собрана самая большая база активов. Потому и генпрокурор, и министр иностранных дел просили нас заниматься этим вопросом.

Если это будет другой орган, мы поддержим его и передадим материалы.

Очевидно, что конфискация российских активов наиболее рискованная с точки зрения коррупции процедура.

Именно поэтому, на наш взгляд, было бы логично, если бы этим занималось НАПК.

Мы настаивали на принятии этого закона, потому что дело не только в процедуре конфискации. Он позволил бы СНБО наложить санкции на 15 000 юридических и физических лиц, это было бы больше всего в истории. И это подтолкнуло бы [иностранных] партнеров к массовому введению санкций.

Несмотря на это, я не могу сказать, что не поддерживаю вето президента, ведь там поднимается важный вопрос, чтобы процедура конфискации не могла быть обжалована в Европейском суде по правам человека. Но у нас была другая позиция — подписать закон, а потом внести правки.

— То есть, вы считаете, что дело в правовых причинах, а не в подковерных?

— Я надеюсь, что да. Увидим, что будет дальше. Если на этой неделе закон проголосуют с правками президента (в итоге так и получилось, до выхода интервью Рада приняла закон. — Ред.), то это покажет, что там нет подковерных, как вы говорите, игр. Если нет, то, может быть, что-то есть.

— А правки президента принципиально не меняют позицию, НАПК должно заниматься конфискацией, как и планировалось?

— Нет, Кабинет министров определит орган, который будет этим заниматься. Им не может быть НАПК, согласно предложениям президента.

— Не много ли времени тратится? Директор Бюро экономической безопасности говорил в интервью, что многие уже вывели активы из Украины, и среди них могут быть коллаборанты. Например, главред УП говорила , что Григорий Суркис якобы приехал в Украину, чтобы помочь Медведчуку переписать свои активы. Не успели ли коллаборанты и россияне все спрятать?

— Я считаю, что этот процесс действительно затянут, и этот закон нужно было принимать раньше. Несколько недель назад президент говорил, что есть два фактора, от которых зависит продолжительность войны, — ВСУ и санкции. Очевидно, что затягивание процесса наложения санкций оказывает негативное влияние на продолжительность войны.

Относительно переписывания имущества. Да, существует возможность переписать его на третьих лиц. Но если речь идет о гражданах России или Белоруссии, Минюст заблокировал возможность перерегистрации такого имущества. Нацбанк же заблокировал им возможность перечислять средства с собственных счетов.

Критически важно принять, подписать и опубликовать закон №7194, и конфисковать имущество, чтобы ни Медведчук, ни кто-либо другой не смог скрыть его. Поскольку только так мы можем не повторить ситуацию с активами Януковича и Ко, когда в 2014 году они были заморожены, но из-за того, что дела не расследовались, эти активы были возвращены Януковичу и остальным.

— Что делать с гражданами Украины, которые уже переписали имущество и как-то его прячут? Как конфисковать у них?

— Это будет возможно через уголовную процедуру и работу Офиса генпрокурора.

— В завершение темы конфискации. На какую сумму может рассчитывать Украина?

Если все органы государственной власти будут совместно работать, мы можем получить хотя бы половину — $500 млрд.

— Относительно деклараций. Сейчас вы в основном ищете активы, а что с теми делами о недостоверном декларировании, которые были до начала войны?

— По отдельным разбирательствам к нам поступают запросы от ГБР. Нацполиция и НАБУ фактически по этим делам не работают, потому что в военное положение они занимаются более важными вопросами. Полиция — вопросами коллаборантов, мародеров; НАБУ, как известно, помогает Вооруженным силам в идентификации и перехвате российских сил и шпионов в частности.

Моя позиция такова: основная часть уголовных дел, зарегистрированных из-за декларирования... я бы, возможно, вообще инициировал перед Верховной Радой закон, чтобы такие производства были закрыты, чтобы разгрузить правоохранительную систему для расследования преступлений против нацбезопасности, военных преступлений. С точки зрения общественного интереса эти дела более важны [чем декларирование].

— У вас был спор с главой Нафтогаза Юрием Витренко, когда НАПК выдало предписание с требованием его увольнения, а господин Витренко пошел в ОАСК и остался в должности. Эту историю называли ударом по реформе корпоративного управления. И в этом контексте — как вы оцениваете закон, позволяющий увольнять сотрудников, в том числе и членов наблюдательных советов, если они не вернутся в Украину по требованию руководства?

— Закон "О предотвращении коррупции" запрещает уволившемуся с должности лицу работать в руководстве предприятий, за деятельностью которых это лицо наблюдало (Витренко был и.о. министра энергетики. — Ред.). Именно поэтому мы внесли предписание правительству и наблюдательному совету Нафтогаза по увольнению указанного лица.

Это предписание остановил ОАСК, но Верховный суд подтвердил правоту НАПК, отменив решение ОАСК. Здесь важно, что мы внесли предписание и наблюдательному совету, который в основном состоял из иностранного представительства. Но он не оправдал надежд, что это будет независимый орган. Он подвергся давлению и не принял решения, требуемого законом.

Этим наблюдательный совет подверг сомнению всю реформу корпоративного управления, потому что если даже наблюдательный совет Нафтогаза с иностранными экспертами не может принять решение, что говорить о других.

Вместе с тем, Украина должна стать частью ЕС, а это значит, что стандарты корпоративного управления ЕС и ОЭСР должны быть имплементированы в Украине. А именно независимые наблюдательные советы с иностранными представителями.

Именно поэтому мы были категорически против закона, обязывающего личное присутствие на территории Украины всех работников госпредприятий. Считаем, что этот закон подрывает возможности Украины быстро вступить в Евросоюз.

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На сегодняшний день в половине компаний мира работают дистанционно, еще ковид у нас не закончился. Органы государственной власти работают дистанционно. Почему запрет для работников госпредприятий?

— А Кабмин недавно снова назначил Витренко в Нафтогаз.

— Дело в том, что закон запрещает Витренко в течение года возглавлять Нафтогаз. Год закончился, с тех пор как он был министром, и теперь глава Нафтогаза легитимно занимает должность.

— Интересно ваше мнение по ОАСКу. Почему он еще работает, хотя президент еще год назад внес законопроект о его ликвидации?

— Вопрос ОАСКа свидетельствует о том, что даже война не сделала все процессы в стране ориентированными на потребности украинцев. Надеюсь, что в ближайшее время это изменится. И это вопрос авторитета президента и партии президента.

— НАПК также занимается коррупционными рисками в контексте гуманитарной помощи. Думаю, вы видели, что где-то на уровне Фейсбука и Ютуба есть истории о якобы коррупции. Что вы делаете здесь и насколько эти истории реальны?

— В НАПК создана стратегическая группа, занимающаяся коррупционными рисками при гуманитарной помощи. Мы идентифицировали около 20 коррупционных и операционных рисков. Сейчас мы видим, что риски есть в нормативном регулировании, потому что законы не были готовы к войне. И государство не докоммуницирует, как работает гуманитарная помощь.

По данным генпрокурора, уже есть 74 уголовных производства. Но я абсолютно уверен, что большая часть сообщений о якобы коррупции связана с информационно-психологическим влиянием РФ. Чтобы этого не было, мы предложим Кабмину и Офису президента создание единой прозрачной IT-системы, которая бы содержала всю информацию о потребностях и о распределении гуманитарной помощи.

— С началом войны вы направили благодарственное письмо министру обороны РФ Шойгу за то, что он способствовал коррупции, которая привела к не наилучшему состоянию российской армии. Был ли какой-нибудь ответ? Какая реакция?

— Российская коррупция — один из самых мощных союзников наших Вооруженных сил.

Ответа мы не получили, но получили информацию, что после этого письма было зарегистрировано уголовное производство о растрате $5 млрд на подрывную деятельность в Украине. Потому считаем, что это достаточный результат.

Также мы спросили у администрации путина, кому из наших декларантов ушли эти средства, потому что, думаю, это общий интерес — установить таких людей. Пока контрольно-ревизионное управление администрации президента РФ не предоставило такую информацию.

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