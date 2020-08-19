19 ноября 2011 года президент и владелец ФК Черноморец Леонид Климов получил от Федерации футбола Украины медаль «За заслуги». Федерация наградила одесского бизнесмена за строительство нового стадиона в центре Одессы на месте старой арены, где Черноморец играл еще со времен СССР.

Четыре года спустя стадион у Климова отобрало государство – за долги. Черноморец вместе с обанкротившимся Имэксбанком экс-нардепа перешел в собственность Фонда гарантирования вкладов физлиц, тогда как одноименный клуб остался под контролем бизнесмена. Фонд и НБУ оценивают претензии к Климову в 8,3 млрд грн.

Почти пять лет Черноморец вместе с окружающими его бизнес-центром и отелем оставался в собственности государства. Клуб продолжал играть на арене благодаря договоренностями Фонда гарантирования и Федерации футбола. А Фонд все это время пытался продать стадион.

Только после двух десятов неудачных попыток покупатель нашелся: в конце мая 2020 года Черноморец купила малоизвестная в Украине американская компания Allrise Capital. Сумма сделки – всего 193 млн грн или порядка $7 млн. Это в разы меньше стартовой цены арены, которая превышала миллиард гривень.

Кто это такие? Зачем американцам стадион в Одессе? Понимают ли они, что госактив за пять лет так и не порвал связь с Климовым? Что они собираются делать с ареной и намерены ли инвестировать в ФК Черноморец?

LIGA.netзадала лично эти вопросы СЕО Allrise Capital Руслану Зинурову, который прилетел в Украину из Лос-Анджелеса 13 августа. Если Зинуров сделает, что говорит, то уже скоро у лидеров украинского футбола Шахтера и Динамо появится новый серьезный конкурент – из Одессы. Нюанс в "если".

Детали – в интервью.

“$500 млн – это только наши девелоперские проекты в Калифорнии”





- После того, как малоизвестная в Украине компания Allrise Capital купила одесский стадион “Черноморец”, самым популярным вопросом в медиа и соцсетях было что-то в духе “кто это такие?”. Адресуем его к вам: кто такие Allrise Capital?

- Allrise Capital – инвесткомпания, мы базируемся в Лос-Анджелесе, США. Мы инвестируем в три основных класса активов: недвижимость, tech, финансовые инструменты, в том числе, ценные бумаги, NPL-портфели и тому подобное.

- Назовите бенефициаров компании.

- Бенефициарами являются Владимир Евсеев и менеджмент компании (согласно сайту Allrise Capital, в топ-менеджемт входят Руслан Зинуров, Михаил Трубчик и Натан Чо, – Ред.). Бенефициары являются резидентами США уже долгое время.

- Как так получилось, что у компании со штаб-квартирой в США почти все топ-менеджеры – это русскоговорящие люди?

- Далеко не все. У нас есть только три или четыре человека, которые владеют русским языком. С моим партнером (Михаил Трубчик, – Ред.) мы познакомились десять лет назад, когда работали вместе в J.P. Morgan.

- Как сформировался ваш начальный капитал?

- У бенефициаров есть долгий и успешный опыт инвестиционной деятельности на рынках США и мира.

- В каких странах оперируете?

- Львиная доля всех инвестиций сосредоточена на Западном побережье США – штаты Калифорния и Невада.

- Какие развивающиеся рынки, кроме Украины, вас интересуют?

- У нас есть активы в Восточной Европе, например, в Чехии. Также работаем в Латинской Америке.

- Как вы зарабатываете? Расскажите на примере недвижимости.

- Мы инвестируем в активы, которые могут расти в цене. В сфере недвижимости нам интересны объекты, которые могут приносить арендный доход, но мы занимаемся и девелоперскими проектами, то есть инвестируем на этапе строительства. Например, сейчас у нас есть несколько больших девелоперских проектов в Сан-Франциско.

- СМИ писали, что общий объем вашего портфолио составляет $500 млн. Это актуальная цифра?

- Мы не комментируем объем нашего портфеля. Но могу сказать, что цифра, которую вы назвали, соответствует бюджету наших девелоперских проектов в Калифорнии.

- Стадион “Черноморец” – ваш первый актив в Украине?

- Это не первая, но одна из наших крупнейших инвестиций на данный момент. Ранее инвестировали в tech, коммерческую недвижимость и долговые инструменты, в том числе NPL.

“Структуры Климова до сих пор контролируют комплекс”





- У вас есть опыт работы со спортивными объектами?

- Нет, “Черноморец” – наш первый подобный проект. Но у нас есть опыт работы в шоу-бизнесе. Например, мы владеем цирковым шоу в Лас-Вегасе.

- Почему вы решили зайти в спортивный рынок именно с покупки стадиона в Украине, которая никогда не славилась хорошими бизнес-кейсами в спортиндустрии?

- Мы следили за стадионом “Черноморец” примерно с середины 2019 года, видели, что Фонд гарантирования вкладов безуспешно пытался продать его более двадцати раз. За это время мы провели глубокий анализ объекта, пристально наблюдали за продажами и в определенный момент приняли решение, что при данном ценовом уровне этот актив инвестиционно привлекателен для нас.

- То есть основной мотивацией была цена?

- Я бы не говорил так. Мы проводили не только инвестиционный, но и операционный анализ актива. Мы хорошо понимаем, как управлять объектами недвижимости, прекрасно изучили проект с покупкой стадиона с точки зрения бизнеса.

- Что входит в лот, который вы приобрели?

- Чаша стадиона и коммерческие объекты вокруг него: бизнес-центр, фитнес-центр и гостиница.

- По нашей информации вплоть до момента продажи стадиона, окружающую его коммерческую недвижимость физически контролировали структуры Леонида Климова – прежнего владельца “Черноморца” и Имэксбанка, в залоге у которого находились все эти активы. Было ли вам известно об этом обстоятельстве до сделки?

- Вы правы, структуры прежних владельцев действительно до последнего момента имели физический контроль над комплексом.

- Сейчас – тоже?

- Да, но мы активно работаем над тем, чтобы управление перешло в наши руки.

- Почему они не покинули объекты, если согласно условиям продажи стадиона, договор аренды между компаниями Климова и прежним арендодателем должен быть автоматически разорван, как только вы заключаете сделку с Фондом гарантирования?

- Есть некоторые операционные моменты. Это огромный объект, нужно время для того, чтобы качественно передать все активы к нам. Это займет определенное время.

- Когда вы рассчитываете получить полный контроль над “Черноморцем”?

- В самое ближайшее время. У меня нет конкретных временных рамок, но мы очень активно работаем над этим.

- Назовите хотя бы примерный горизонт: несколько недель, месяцы?

- Не все зависит от нас. Наша юридическая и операционная команда делает все необходимое, чтобы передача управления прошла в самые короткие сроки.

“Инвестируем в стадион $10 млн – на газон и электричество”





- Вы заявляли, что собираетесь инвестировать в стадион Черноморец $10 млн. На что именно будут потрачены эти деньги?

- Прежде всего – у стадиона есть проблемы с коммуникациями, в частности, электричеством. Мы рассматриваем разные “креативные” варианты, чтобы оперативно их решить. Второе - газон. Он находится не в лучшем состоянии.

- Все $10 млн пойдут на две цели?

- Большая часть – на электричество.

- О чем речь, почему все настолько серьезно?

- Есть острая нехватка мощностей, причем проблему нужно решить как можно быстрее.

- Кто сейчас эксплуатирует чашу стадиона?

- Прежние владельцы.

- Какие у вас планы в этом смысле, учитывая, что уже скоро в Украине начинается футбольный сезон? Будет ли на этом стадионе играть ФК Черноморец?

- Да, это наша принципиальная позиция.

- То есть, вы продолжите сдавать стадион в аренду Федерации футбола или напрямую клубу? Речь о коммерческой цене?

- Будут коммерческие отношения, но мы понимаем конъюнктуру и учитываем, что клуб играет во втором дивизионе и у него есть определенные проблемы с генерацией выручки от футбольных матчей.

- Покрывают ли доходы от коммерческой части актива – БЦ, фитнес-центр, отель – расходы на содержание комплекса, включая чашу стадиона?

- Они покрывают бюджет на содержание стадиона и всего комплекса. Нужно учитывать, что бизнес-кейс подразумевает также выручку от матчей: билеты, еда, напитки, мерчендайзинг и тому подобное.

“Подымаем вопрос о покупке ФК Черноморец”





- Как быстро вы планируете окупить инвестиции в проект?

- Предварительный горизонт – порядка пяти лет.

- То есть, можно утверждать, что вы не планируете выходить из этого актива в течение этого периода?

- Да. Мы пришли сюда надолго. У нас есть очень четко сформулированный инвестиционный тезис относительно стадиона. Это не инвестиция для перепродажи, мы готовы работать здесь продолжительное время.

- Вы рассматриваете вариант с тем, чтобы стать владельцем ФК “Черноморец” или инвестировать в него деньги?

- Мы готовы рассмотреть вариант с участием в самом клубе и заинтересованы в этом. Но это отдельная тема для разговора с прежним владельцем стадиона.

- Вы уже обсуждали это с Климовым?

- Наши специалисты поднимали этот вопрос.

- На какой стадии переговоры?

- Мы пока не можем это комментировать.

- Со стороны Климова есть желание продать Черноморец?

- Мы можем сказать, что с нашей стороны есть заинтересованность в переходе клуба под наш контроль. Но я не могу комментировать позицию другой стороны.

- Примерно в то же самое время, как вы купили стадион, президент ФК “Олимпик” бизнесмен Владислав Гельзин заявлял, что намеревается вместе с неназванным партнером приобрести Черноморец – и стадион, и клуб. У вас были контакты с этой группой потенциальных инвесторов?

- Я не знаю, кто этот человек и какое отношение он имеет к этой истории.

“ФК Черноморец должен решать самые амбициозные задачи”





- На чем основано ваше инвестиционное предположение, что в Украине реально создать бизнес на базе спортивного объекта, учитывая, что успешных кейсов в истории критически мало?

- Многое зависит от результатов команды, это напрямую отражается на привлекательности матчей, на посещаемости и соответственно на выручке от всех вертикалей продаж начиная от билетов, заканчивая атрибутикой. Бизнес-кейс напрямую зависит от успехов клуба. Успехи, в свою очередь, зависят от должного финансирования спортивной составляющей. То есть мы, как владельцы стадиона, непосредственно заинтересованы в том, чтобы Черноморец играл на самом высоком уровне не только в Премьер-Лиге Украины, но и в еврокубках.

- Сколько, на ваш взгляд, нужно будет инвестировать в ФК “Черноморец”?

- Думаю, для нас ориентиром будут инвестиции в других клубах Премьер-Лиги.

- В этом смысле в Украине очень большой разброс: годовой бюджет донецкого Шахтера около $70 млн, Динамо Киев – $35 млн, луганской Зари – около $8 млн, Днепр-1 – $5 млн. Какой ориентир вам ближе?

- Если у нас будет возможность приобрести сам клуб, мы будем исходить из того, что команда должна решать самые амбициозные задачи.

- Как быстро вы хотите вывести клуб на такой уровень?

- Для начала клуб должен выйти в высшую лигу, дальше – нужно работать над тем, чтобы в самое ближайшее время команда могла конкурировать за высокие места.

- Один из инсайдеров, объясняя нам, почему стадион продается так плохо, прямо указывал на “специфичность” Одессы в плане очень глубоких связей между локальным крупным бизнесом, представителем которого является Леонид Климов, местными властями, правоохранительными органами и судами. Постороннему инвестору в таких условиях тяжело делать бизнес. Вы учитывали этот риск при покупке “Черноморца”?

- Мы понимали эту “историю” и мы прекрасно осознаем риски, связанные с инвестициями на развивающихся рынках, в том числе, в Украине. Но мы видим прогресс с точки зрения защиты прав иностранных инвесторов здесь. Вместе с тем, все риски были учтены.

- “Черноморец” уже много раз оказывался под арестом: периодически их инициируют то Прокуратура, которая рассматривает объект, как вещественное доказательство в расследовании, связанном с Климовым, то Агентство по розыску активов, полученных коррупционным путем (АРМА). Насколько я понимаю, “потенциал” для подобных арестов не исчерпан со сменой собственника – это может происходить снова и снова. Что вы можете предпринять в связи с этим?

- Наша юридическая команда активно работает над тем, чтобы решить эти проблемы. Мы понимаем, что действия правоохранительных органов далеко не всегда способствуют привлечению инвестиций в Украину. Но в контексте стадиона у нас есть большой оптимизм, что мы в кратчайшее время сможем закрыть юридические сложности.

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