28 марта издание LB.ua опубликовало интервью с министром финансов Сергеем Марченко, в котором он рассказал о последствиях для украинской экономики от вторжения войск России.

LIGA.net взяла из текста самое главное и отредактировала для более легкого восприятия.

Как война повлияла на украинскую экономику

По предварительным подсчетам Министерства финансов, в результате войны украинская экономика утратила 30-50% доходов от уплаты налогов.

Только таможенные платежи упали до 15% – 20% от плана. По прогнозу Сергея Марченко, к концу месяца от таможни должно поступить около 7 млрд грн.

"Объяснение простое: у нас не работают все восточные и северные таможни, Киевская и Одесская таможни тоже заблокированы, порты и нет растаможки товаров. Сейчас работает только западная граница", – объясняет Марченко.

Вместе с тем он убеждает: украинская экономика продолжает быть устойчивой. В первую очередь, это заслуга Нацбанка – его решения в первые дни войны позволили стабилизировать финансовую систему, несмотря на некоторые спекулятивные настроения, говорит министр.

"Сейчас видим: ситуация стабилизировалась, и мы фактически вышли на довоенный уровень курса и стоимости гривни. Достичь этого во время военного положения, скажем так, стоит очень дорого", – добавляет он.



На налогах государство собрало 70 млрд грн. Это выше запланированного, что стало возможным благодаря авансовым платежам крупных корпораций.

Как правительство помогает бизнесу ?

Бизнес получит помощь от государства двумя способами.



Первый – кредитная программа "5-7-9%". Сейчас средства этой программы сфокусированы на поддержке посевной.

"В настоящее время аграрии берут кредиты под 0%. Максимальная сумма по ней увеличена до 60 млн грн", – говорит глава Министерства финансов.

Также Минфин имеет программу портфельных гарантий, "покрывающих риски банков в части аграрных кредитов". Сейчас министерство увеличивает размер этой программы, в первую очередь, чтобы поддержать ликвидность аграрных холдингов.

На уровне правительства поддержкой бизнеса занимается первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко. Также к этому привлечены Мининфраструктуры и Укрзализныця.

"Отрабатываем вопросы, чтобы экспортировать (продукцию металлургии. – Ред.) через западную границу. Но это требует времени, так кардинально менять логистику сложно", – уточняет Марченко.

О финансовой помощи от международных партнеров на 6 млрд евро

Сегодня правительство ведет переговоры о поддержке на общую сумму до 6 млрд евро, рассказал Марченко. Свыше трети этих средств уже пошли в госбюджет. "Это и кредитная поддержка, и грантовая поддержка", – уточняет он.

Что уже получили: $1,4 млрд от МВФ, 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского союза и 312 млн евро от Всемирного банка.

"Ведем консультации с Европейской комиссией о последующих программах и траншах", – Марченко уточняет, что общий размер программы Евросоюза – 1,2 млрд евро.

О трастовом фонде помощи для Украины

Чтобы поддержать Украину шесть европейских стран и Всемирный банк создают трастовий фонд помощи для Украины. К инициативе уже присоединились Швеция, Нидерланды и Австрия. " Швеция, в частности, на $50 млн готова предоставить гарантии, Нидерланды – $89 млн, Австрия – $10. Ведем переговоры с правительством Японии. Начальная сумма кредитов – $100 млн", – рассказывает Марченко.

Кроме этого, Украина уже получила от Европейского инвестиционного банка 400 млн евро (из 668 млн евро, которые банк выделил, чтобы поддержать Украину), а также ведет переговоры о кредитных программах с Германией, Францией, Канадой и Великобританией.

Например, Германия, по словам министра финансов, может выделить Украине $150 млн, Франция – 300 млн евро, Великобритания – $500 млн, а Канада – 500 млн канадских долларов.

"Активно сотрудничаем с США. Еще до войны была анонсирована возможность предоставления гарантий на $1 млрд. Мы сейчас работаем над их получением и при возможности – увеличением", – добавляет он.

Среди стран-грантодателей Марченко выделил Италию, которая в первые дни войны предоставила украинскому правительству 10 млн евро. Ожидается, что аналогичная помощь может поступить от Великобритании, Дании, Латвии, Литвы, Исландии и ЕС.

"Общая сумма грантов, которую видим – около 360 млн евро", – говорит Марченко.

О военных облигациях и реструктуризации долгов

По данным Марченко, Минфин уже провел четыре аукциона по продаже военных облигаций и привлек 26 млрд грн. Сейчас министерство может привлекать средства только у отечественных инвесторов и нерезидентов, но в планах Минфина – добавить в список покупателей иностранных физических лиц.

Министр уточняет: Украина хочет быть ответственной и не планирует реструктуризировать свои долги. "Поскольку мы и дальше нуждаемся в привлечении средств, для нас чрезвычайно важно своевременное обслуживание. Этим мы демонстрируем, что являемся надежными партнерами при любых условиях", – говорит Марченко.

Он убежден, что в этом году Минфин без проблем продолжит обслуживать свой долг несмотря на войну. "Для примера могу сказать, что выплаты по нему в марте составили $15-16 млн. На апрель планируется $84 млн. Эти суммы являются посильными для нас", – добавляет министр.

Об убытках от российского вторжения и Плане Маршала

Чтобы помочь Украине после войны многие страны задекларировали необходимость разработки Плана Маршалла, аналога одноименной программы помощи Европе после Второй мировой войны. В пул этих стран вошли Германия, Польша, Великобритания, США, Канада.

Марченко не стал уточнять масштабы ущерба Украине от российской агрессии. По его оценке, объем ущерба достигает сотен миллиардов долларов – в эту цифру входит государственное и частное имущество, в том числе – граждан. "Это все фиксируется. Фиксируются преступления против человечности, массовые убийства. Это также одна из частей доказательной базы", – добавляет он.

К этому процессу привлечены "разные команды юристов, имеющие международный опыт частных и бизнесовых исков". В частности, юристы, занимавшиеся делом о $3 млрд, которые команда экс-президента Виктора Януковича взяла в долг от РФ.

Как Украина собирается взимать с России все убытки

"Пока что не могу сказать, как эти средства будут собираться, переговоры продолжаются", – уточнил министр. Вопрос не только юридический, но и политический. По его словам, единого суда, в котором государство может судиться с государством, к сожалению, пока нет.

"Поэтому для начала – процесс сбора информации. Затем контакты с теми странами, где обнаружено имущество государства-агрессора", – министр отметил, что выплата контрибуции – не простой вопрос, последний раз эту практику использовали давно.

"Если, например, в США есть устоявшиеся практики и процедуры, то в странах ЕС мы ищем способы обеспечить это и институции, которые для этого нужно привлекать", – пояснил Марченко.

Главным драйвером этого процесса он назвал президента Владимира Зеленского. Глава государства, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба постоянно затрагивает этот вопрос на политическом уровне, добавляет министр финансов.

В процесс вовлечены все причастные госорганы: Минфин, Минюст, Офис генпрокурора, АРМА и другие.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.