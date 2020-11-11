10 млрд потеряли госпредприятия после кадровых реформ правительства Зеленского – Тексты

После изменения правительством президента Владимира Зеленского руководителей госпредприятий последние суммарно потеряли 10 млрд грн. Об этом говорится в совместном проекте издания Тексты и аналитиков системы YouControl.

Авторы проекта взяли 100 крупнейших госпредприятий, выбрали из них те, где после избрания Зеленского президентом правительство изменило руководителей, и проанализировали, выросла ли их прибыль или упала, сравнив показатели 2018 и докризисного 2019 годов.

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Среди топ-5 компаний, которые получили наибольшие убытки после смены руководителя (прибыль в 2019 году упала по сравнению с 2018) – Аграрный фонд (-3,4 млрд грн), Центрэнерго (-2,479 млрд грн) и ГП "Завод им. Малышева" (-915 млн грн), ГП "Обслуживание воздушного движения Украины" (-828 млн грн) и ГП "Угольная компания "Краснолиманская" (-234 млн грн).

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"Если отбросить суперприбыльный Нафтогаз, то суммарные убытки всех компаний в 2019 году составили 13,2 млрд по сравнению с 2018 годом. Из них 10 млрд приходятся на предприятия, где ЗЕвласть заменила руководителей, – говорится в статье.

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Также к предприятиям, доходы которых упали более чем на 30% после смены руководителей, относятся ГП Артемсоль (-103 млн грн), ГП Завод Электротяжмаш (-82 млн грн), ЧАО Украинское Дунайское Пароходство (-16 млн грн) и ГП Коневодство Украины (-8 млн грн).

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Тексты отмечают, что на некоторых предприятиях в 2019-м после смены руководителей прибыль выросла более чем на 30% по сравнению с 2018-м: речь об Укринмаше (4 млн грн), Укрспирте (19 млн грн), ГП Новатор (21 млн грн), Спецтехно-Экспорте (28 млн грн), АО Херсонская Теплоцентраль (73 млн грн) и ГП НПК Газотурбостроение Зоря-Машпроект (262 млн грн).

"Проблема с нашей госсобственностью заключается не в наличии государственных предприятий как таковых, а в том, что у них до сих пор старая советская структура управления, созданная так, будто манит менеджера украсть. Чтобы ее сломать, и родилась идея независимых наблюдательных советов с иностранцами в составе, которую сейчас критикует Зеленский.

Первоочередной задачей адекватной и рациональной власти является не продать работающие предприятия как можно быстрее… а наладить эффективную работу, чтобы управление осуществлялось по современным принципам, которые минимизируют коррупционные риски. А дальше надо смотреть, что продавать, а что оставить государству полностью или частично", – подытожили авторы проекта.

Ранее LIGA.net проанализировала, как проходила большая чистка в крупнейших госкомпаниях и выяснила, по каким принципам проводятся кадровые изменения.

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Наталия Софиенко

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