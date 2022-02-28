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"$100 000 ждут своих героев". Sheriff выплатит $1000 за подбитый танк оккупантов в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 17:59
Сожженный танк оккупантов под Харьковом (Скриншот из видео)

Охранная компания Sheriff готова выплатить $1000 за обезвреживание танка российских оккупантов и $500 – за любую другую технику в Киеве или Киевской области. Об этом сообщила компании в Facebook.

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"Каждому, кто подобьет, обезвредит или сожжет танк агрессора в Киеве или Киевской области, Sheriff выплатит $1000. За другую вражескую технику – $500", – говорится в сообщении.

Обязательные условия: реальное доказательство в виде фото или видео на фоне горящего танка и данные о местоположении и времени, когда это произошло.

Основатель компании Sheriff Дмитрий Стрижов в комментарии Forbes отметил, что гарантирует выплату каждому.

"Гарантирую на 100%. Уже отложил 100 000 долларов, деньги ждут наших героев", – говорит Стрижов.

Он также отметил, что Sheriff продолжает реагировать на сигналы тревоги в домах и других объектах. В настоящее время к работе привлечены 10 из 32 машин.

"Случаи мародерства единичны. В основном киоски или небольшие магазины", – говорит Стрижов.

Sheriff также занимается эвакуацией иностранцев и беременных женщин из Киева и Киевской области и сотрудничает с Национальной полицией и территориальной обороной. 

Как отличить украинскую технику от российских оккупантов, сообщала Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины. 

Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас. В то время как украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому. 

Техника оккупантов, которая пока двигается по стране, имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения: метка Z на кузове –  такая техника из-под Сум двинулась под Киев, сообщает Госслужба спецсвязи.  

Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника

 

Наталия Фреик
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агрессия россии против украины Sheriff
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