$2 млрд за шесть лет. "Подозрительные" переводы Ахметова из FinCEN Files

Пять лет назад британский банк Barclays прекратил обслуживание компаний Рината Ахметова. Подробности

Один из крупнейших банков Британии Barclays направил в бюро Министерства финансов США FinCEN отчет о подозрительной деятельности, в котором документально зафиксировал движение денег в/из компаний украинского бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщает международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ со ссылкой на файлы FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.

Согласно сообщениям, компании Ахметова в период с 2009 по 2016 год через Barclays совершали "подозрительные" денежные переводы почти на $2 млрд.

Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большая часть которых - отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли Министерству финансов США в период с 2000 по 2017 годы. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона. Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах мира.

Согласно отчету Barclays, в сентябре 1999-го в отчете МВД Украины, Ахметов был назван лидером организованного преступного синдиката. ICIJ изучил отчет Министерства внутренних дел за 2005 год, в котором содержалось то же утверждение.

В отчетах Barclays также ссылались на дипломатическую телеграмму США 2006 года, где упоминается, что "Ахметов когда-то возглавлял Партию регионов и продолжает ее финансировать, как "некое убежище бандитов и олигархов". Но эти опасения не помешали банку переводить деньги для промышленных и финансовых холдинговых компаний Ахметова, говорится в расследовании ICIJ.

Компания Рината Ахметова System Capital Management (далее - SCM) привела в ответ комментарий бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора, опубликованный в журнале Providence Journal.

"Посольство США и другие правительственные агентства США в Вашингтоне, округ Колумбия, провели проверку, в ходе которой выяснилось, что нет ничего, что указывало на то, что людям будет сложно иметь дело с Ахметовым", - отмечал Тейлор.

Тем не менее, в октябре 2014 года швейцарский филиал Barclays заблокировал счета связанных компаний Рината Ахметова - System Capital и System Family Management Ltd. Ахметова, следует из отчета. Тогда банк заявлял, что прекращает с ними отношения. Но счета оставались открытыми и активными.

В феврале 2015-го американский филиал Barclays New York заявил, что на фоне нынешнего экономического и политического климата в Украине и России банк "сохраняет опасения", что деньги, переведенные со счетов компаний Ахметова, "содержат незаконные доходы".

В ответ на это, компания Ахметова SCM заявила, что "ни Ахметов, ни SCM никогда не обвинялись и не осуждались за преступление любого рода ни одним правоохранительным органом США, Украины или любой другой юрисдикции".

"В течение восьмилетних банковских отношений Barclays не поднимал никаких вопросов или опасений относительно источника средств", – отметили в SCM.

Несмотря на опасения Barclays New York, тогда мало что изменилось, отмечают в расследовании ICIJ. В период с июня по июль 2015-го, на счет Barclays Switzerland компании System Family Management, которая, по данным банка, прямо или косвенно контролирует Ахметов, поступило/отправлено почти $9 млн.

"После этого Barclays New York решила агрессивно перекрыть приток денег", - отмечают в расследовании ICIJ.

В конце июля 2015-го Ахметов и три его компании — System Family Management, System Capital Management и горнодобывающая компания Metinvest International SA попали под действие, так называемого, "фильтра отклонения платежей", следует из файлов FinCEN.

В компании Ахметова трактуют эти события иначе. "В письме от 11 мая 2015 года Barclays проинформировал компанию SCM о том, что банк "прекращает все отношения, связанные с украинскими клиентами", и не упомянул никаких вопросов, касающихся банковской деятельности Ахметова или SCM", – заявили в ответ в SCM.





