42,7 млрд грн для государства. Совет НБУ утвердил дивиденды в госбюджет

Совет Национального банка Украины утвердил прибыль НБУ для перечисления в госбюджет на уровне 42,7 млрд грн. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

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Совет НБУ решил утвердить распределение прибыли в сумме 43,3 млрд грн по следующим направлениям:

- формирование общих резервов собственного капитала НБУ - 580,8 млн грн;

- обязательства НБУ перед государственным бюджетом за 2019 год - 42,7 млрд грн. Решение вступает в силу со дня его принятия.

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Согласно Закону "О Национальном банке Украины", в годовую финансовую отчетность, подтвержденную внешним аудитором и утвержденную Советом НБУ, определяется прибыль к распределению и на ее основе - сумма перечислений в госбюджет.

Ранее в правлении НБУ заявляли, что регулятор планирует направить в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли по итогам 2019 года.

В 2019 году НБУ перечислил в госбюджет согласно консолидированной финотчетности банка за 2018 год 64,9 млрд грн. Это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено в госбюджете-2019.