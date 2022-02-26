600 автомобилей и не только. Кабмин распорядился передать конфискованное имущество армии

Правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды армии, сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук в Facebook.

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Она отметила, что это касается в первую очередь автотранспорта.

"Спасибо министру юстиции Денису Малышке и всем причастным за оперативную работу!", – написала Верещук.

В Министерстве юстиций отметили, что 600 конфискованных автомобилей и другое имущество по всей Украине получит армия и территориальная оборона.

Среди имущества, которое можно получить армия – автомобили, спортивная и другая одежда, обувь, оборудование, сообщает Малюска.

Также, на нужды армии будут передаваться авто Ощадбанк и ПриватБанк. Речь идет о тех авто, которые хранятся на площадках OpenMarket – СЕТАМ.

В местностях, где ведутся боевые действия, имущество могут конфискировать по решению военного командования.

В других – согласовано с органами местого совета, а именно с Советом министров Автономной Республики Крым, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета.

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Наталия Фреик

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