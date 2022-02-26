UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

600 автомобилей и не только. Кабмин распорядился передать конфискованное имущество армии

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 19:54
600 автомобилей и не только. Кабмин распорядился передать конфискованное имущество армии - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды армии, сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук в Facebook.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Она отметила, что это касается в первую очередь автотранспорта.

"Спасибо министру юстиции Денису Малышке и всем причастным за оперативную работу!", – написала Верещук.

В Министерстве юстиций отметили, что 600 конфискованных автомобилей и другое имущество по всей Украине  получит армия и территориальная оборона.

Среди имущества, которое можно получить армия – автомобили, спортивная и другая одежда, обувь, оборудование, сообщает Малюска.

Также, на нужды армии будут передаваться авто Ощадбанк и ПриватБанк. Речь идет о тех авто, которые хранятся на площадках OpenMarket – СЕТАМ.

В местностях, где ведутся боевые действия, имущество могут конфискировать по решению военного командования.

В других – согласовано с органами местого совета, а именно с Советом министров Автономной Республики Крым, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы жилых городов. Главные новости – хроника

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минюст армия конфискация имущества
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 