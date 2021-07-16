75% ВВП в 2013 году: экономисты оценили потери Украины от оккупации Крыма

Потери украинской экономики от оккупации Россией Крыма составили $135 млрд. Это порядка 75% ВВП Украины в 2013 году, говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

В сумму $135 млрд включены прямые потери активов. Отмечается, что это минимальные потери Украины от оккупации полуострова. Эта оценка на $29 млрд превышает оценки Министерства юстиции 2014 года.

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В сумму $135 млрд не включены макроэкономические последствия от российского вторжения в Крым. По словам исследователей, эти последствия невозможно отделить от целого комплекса агрессивных действий России против Украины.

В сумму потерь входят:

Стоимость земли в Крыму ($3 млрд)

В Крыму Украина потеряла 755 000 га посевных площадей и 4,5% от всей своей территории;

Залежи полезных ископаемых ($52,3 млрд)

Главные потери в этой отрасли – энергоносители. Украина потеряла морской шельф возле Крыма, а вместе с ним- залежи сырой нефти, природного газа и извести.

Жилая недвижимость населения ($42,7 млрд)

В Крыму украинцы могли потерять 935 00 квартир. Рыночная стоимость их общей площади составила почти $43 млрд. Подсчет не учитывает значительного роста цен на недвижимость после 2014-го.

Потери частного бизнеса ($18,4 млрд)

До оккупации в Крыму было 20 000 предпринимателей, которые потеряли свои активы. Среди отраслей – генерация и распределение электроэнергии, туристический бизнес, перерабатывающая промышленность.

Потери украинских банков ($2,7 млрд)

Украинские банки в Крыму также потеряли свои активы. Крупнейшие из них были национализированы оккупационными властями России.

Потери государства и местных общин ($15,7 млрд)

В оценку включены потери госпредприятий, объектов транспортной инфраструктуры и 500 коммунальных предприятий.

Отмечается, что это первая комплексная оценка потерь Украины от российской оккупации украинского полуострова. В ЦЭС добавили, что провели оценку ущерба для компенсации этих потерь в будущем.

"Оценка потерь необходима, чтобы компенсировать эти потери через международные суды, обязав Российскую Федерацию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации, в Украине или даже за рубежом", – заявили в Центре.

По довоенному курсу от февраля 2014 года ущерб $135 млрд равняется 1,1 трлн грн. По нынешнему курсу – 3,6 трлн грн.

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Александр Мясищев

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