75% ВВП в 2013 году: экономисты оценили потери Украины от оккупации Крыма
Потери украинской экономики от оккупации Россией Крыма составили $135 млрд. Это порядка 75% ВВП Украины в 2013 году, говорится в исследовании Центра экономической стратегии.
В сумму $135 млрд включены прямые потери активов. Отмечается, что это минимальные потери Украины от оккупации полуострова. Эта оценка на $29 млрд превышает оценки Министерства юстиции 2014 года.
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В сумму $135 млрд не включены макроэкономические последствия от российского вторжения в Крым. По словам исследователей, эти последствия невозможно отделить от целого комплекса агрессивных действий России против Украины.
В сумму потерь входят:
Стоимость земли в Крыму ($3 млрд)
В Крыму Украина потеряла 755 000 га посевных площадей и 4,5% от всей своей территории;
Залежи полезных ископаемых ($52,3 млрд)
Главные потери в этой отрасли – энергоносители. Украина потеряла морской шельф возле Крыма, а вместе с ним- залежи сырой нефти, природного газа и извести.
Жилая недвижимость населения ($42,7 млрд)
В Крыму украинцы могли потерять 935 00 квартир. Рыночная стоимость их общей площади составила почти $43 млрд. Подсчет не учитывает значительного роста цен на недвижимость после 2014-го.
Потери частного бизнеса ($18,4 млрд)
До оккупации в Крыму было 20 000 предпринимателей, которые потеряли свои активы. Среди отраслей – генерация и распределение электроэнергии, туристический бизнес, перерабатывающая промышленность.
Потери украинских банков ($2,7 млрд)
Украинские банки в Крыму также потеряли свои активы. Крупнейшие из них были национализированы оккупационными властями России.
Потери государства и местных общин ($15,7 млрд)
В оценку включены потери госпредприятий, объектов транспортной инфраструктуры и 500 коммунальных предприятий.
Отмечается, что это первая комплексная оценка потерь Украины от российской оккупации украинского полуострова. В ЦЭС добавили, что провели оценку ущерба для компенсации этих потерь в будущем.
"Оценка потерь необходима, чтобы компенсировать эти потери через международные суды, обязав Российскую Федерацию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации, в Украине или даже за рубежом", – заявили в Центре.
По довоенному курсу от февраля 2014 года ущерб $135 млрд равняется 1,1 трлн грн. По нынешнему курсу – 3,6 трлн грн.
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- Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. По данным МИД Украины, в Крыму массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества: происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.
- В 2019 году международных арбитражах рассматривалось восемь дел по искам украинских компаний против России из-за оккупации Крыма. Среди них НАК Нафтогаз Украины, энергохолдинг ДТЭК, Укрнафта, ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэнерго и другие. Общая сумма исков превышает $12 млрд. Только Нафтогаз оценил ущерб в $8 млрд. Еще 1,24 млрд грн составили потери украинских портов в Крыму.
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