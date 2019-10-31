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Ахметов и другие. НВ опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев

Ахметов и другие. НВ опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев
31.10.2019, 09:48

В первую десятку пробились Александр Герега и Николай Злочевский

Пять богатейших украинцев за прошедший год потеряли $3,8 млрд. Журнал НВ совместно с инвесткомпанией Dragon Capital представили ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев.

Первые места в рейтинге 100 самых богатых украинцев, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский.

Суммарный вес Золотой сотни Украины - $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строчек.

Бессменным лидером рейтинга остается олигарх Ринат Ахметов. Он владеет более чем четвертой частью всего состояния 100 богатейших украинцев.

Первые шесть участников рейтинга - миллиардеры. Их общее состояние - $17,8 млрд, что всего на $1 млрд больше, чем у остальных 94 мультимиллионеров рейтинга вместе взятых.

Топ-5 богатейших украинцев, которые в сумме владеют $16,6 млрд, в этом году потеряли $3,8 млрд. Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, это деньги Рината Ахметова. За год его состояние уменьшилось на $2,6 млрд. Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ — на $300 млн.

Первые пять мест в рейтинге занимают те же бизнесмены, что и в прошлом году. Единственное изменение — Игорь Коломойский обогнал Геннадия Боголюбова (в прошлом году состояние обеих оценивалось в $1,6 млрд).

Что касается второй части первой десятки, то из нее выпали владелец МХП Юрий Косюк (11-е место) и совладелец группы Приват Алексей Мартынов (12-е). Экс-президент Украины Петр Порошенко остался на шестом месте. Мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго опустился на девятое место, уступив седьмое совладельцам Эпицентр-К Александру и Галине Герегам. В десятку попали также Дмитрий Фирташ (поднялся с 14-го на восьмое место) и Николай Злочевский (с 11-го на 10-е).

Топ-10 рейтинга:

Ринат Ахметов — $9,629 млрд (за год состояние уменьшилось на 21%);

Виктор Пинчук — $2,310 млрд (-14%);

Вадим Новинский — $1,767 млрд (-22%);

Игорь Коломойский — $1,480 (-8%);

Геннадий Боголюбов — $1,376 млрд (-16%);

Петр Порошенко — $1,253 (+12%);

Александр и Галина Гереги — $930 млн (+10%);

Дмитрий Фирташ — $792 млн (+62%);

Константин Жеваго — $744 млн (+30%);

Николай Злочевский — $686 млн (+8%).

Стоимость активов 100 самых богатых украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция немного ниже, чем год назад — 28%, и совсем далека от показателя 2013-го — 40%.

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